Les pneus recyclés pour vélos électriques vont devenir une réalité en 2023

L’entreprise allemande Schwalbe va être en mesure de fournir les premiers pneus recyclés pour vélo électrique dès 2023. Une présentation du premier exemplaire aura d’abord lieu en juin.

Schwalbe est un acteur connu et reconnu dans l’univers du vélo. Ce fabricant de pneus fournit de nombreuses marques à travers le monde, et a notamment forgé une partie de sa réputation grâce à ses fameux pneus ballon. De par leur largeur, ces derniers ont la capacité d’améliorer le confort et gommer les aspérités de la route.

Système circulaire

Cette firme d’outre-Rhin a également l’ambition de réduire son empreinte carbone. Pour ce faire, elle développe et met en place des techniques de recyclage, comme c’est le cas depuis 2015 avec les chambres en air. Cette fois-ci, c’est au tour d’un élément ô combien central qui va lui aussi pouvoir être recyclé : les pneus.

Jusque-là, la majorité des pneus usagés sont incinérés. Cette technique reste nocive pour la planète et pour l’homme, en raison des gaz toxiques qui en émanent. Pour endiguer ce phénomène et booster l’économie circulaire du pneu, Schwalbe fait appel à Pyrum Innovations AG, spécialisé dans le recyclage des pneus usagés.

Après avoir récupéré les pneus usagés, l’entreprise procède à un broyage en règle, duquel en découlent des granulés de caoutchouc. La suite du processus s’appuie sur la technique dite de pyrolyse, qui chauffe le tout à 700° Celsius. L’industriel obtient alors de la coke de pyrolyse (rCB), qui est ensuite renvoyée à Schwalbe.

Réduction des émissions

De son côté, Schwalbe transforme cette coke de pyrolyse (rCB) en pneu recyclé, qu’il envoie alors aux divers constructeurs de vélos et vélos électriques selon les besoins du moment, explique le site officiel. Surtout, cette méthode permettrait de réduire les émissions de CO2 de 80 %, en plus de réduire les déchets en cas de pneus abandonnés.

Le groupe ne compte pas se limiter qu’à ses propres pneus, puisque toutes les marques et revendeurs sont invités à épouser ce processus en passant par Schwalbe, s’ils le souhaitent. Le tout premier pneu recyclé devrait quant à lui être présenté en juin 2023, croit savoir le magazine allemand IMTEST, avant qu’il ne soit démocratisé progressivement plus tard dans l’année.

