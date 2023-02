Ce nouveau VTT électrique très haut de gamme et très puissant est là pour vous décoiffer

Specialized complète son offre de VTT électrique avec un tout nouveau modèle répondant au nom de Specialized Tero X. Trois versions ont été développées par la marque américaine, qui mise sur des fiches techniques très haut de gamme.

Specialized est un constructeur américain de vélos et vélos électriques connu et reconnu dans le monde entier. La marque s’est fait un nom grâce à son catalogue de VTT, mais aussi de gravels et autres vélos de route. Et c’est justement sur le segment du VTTAE (VTT à assistance électrique) que le fabricant renforce sa position : voici donc le Specialized Tero X, forcément taillé pour le tout-terrain.

Au total, trois versions du Tero X ont été imaginées : la 6.0, 5.0 et 4.0. Nous allons ici nous intéresser à la plus haut de gamme d’entre elles, soit la 6.0. Ce modèle embarque à son bord un moteur maison Specialized 2.2, qui délivre un impressionnant couple de 90 Nm. Autrement dit, les reprises et démarrages à l’arrêt seront explosifs.

Tout suspendu

Forcément associé à un capteur de couple – l’assistance est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales –, le Tero X 6.0 assure son aspect baroudeur et sportif grâce à un double système de suspension : fourche suspendue RockShox Lyrik Select+ d’un débattement de 130 mm à l’avant, combinée à un amortisseur arrière RockShox Deluxe Select+ de 120 mm de débattement. Du solide.

Le groupe de transmission est assuré par SRAM : manette de dérailleur SRAM X01 Eagle, cassette SRAM XG-1275 Eagle, chaîne SRAM GX Eagle ou encore plateau SRAM X-Sync Eagle. Pour un total de 12 vitesses, de quoi proposer une large amplitude à l’utilisateur selon la typologie de terrain.

Specialized a aussi intégré une tige de selle télescopique TranzX, toujours très pratique pour régler sa hauteur de selle en un rien de temps, ainsi que des pneus Ground Control Grid T7 chaussés sur des roues de 27,5 pouces pour la taille S, ou 29 pouces pour les tailles situées entre le M et le XL.

Afin de protéger comme il se doit le cycliste des diverses éclaboussures, des garde-boue en acier inoxydable Drytech ont été installés à l’avant comme à l’arrière. La sécurité est de son côté assurée par des freins à disque hydrauliques Sram Code RSC à quatre pistons, avec un disque de 200 mm l’avant, contre un disque de 180 mm à l’arrière.

Feu-stop et feu de route

Toujours au chapitre de la sécurité, notons la présence du Turbo System Lock. L’idée est simple : en l’activant depuis l’application Mission Control, « ce système de verrouillage désactive le moteur de votre vélo tout en activant une alarme à détecteur de mouvement », explique la marque.

L’éclairage avant Lezyne Super HB a droit à deux types de feu : de route à 1000 lumens, de croisement à 600 lumens. À l’arrière, une fonction feu-stop permettra de prévenir les usagers situés derrière vous d’une phase de freinage.

Pour terminer, pêle-mêle, citons une batterie de 710 Wh – aucune autonomie théorique n’a été communiquée –, un poids de 26,4 kg et la possibilité de déployer des mises à jour logicielles à distance.

Des prix à définir

De leur côté, les versions Tero X 5.0 et 4.0 optent pour des moteurs moins coupleux : 2.0 pour 70 Nm de couple et 2.0E pour 50 Nm, respectivement. Le choix des composants au niveau de la transmission diffère aussi légèrement, tout comme leur poids de quelques centaines de grammes seulement.

Concernant les prix et la date de sortie, les Tero X 6.0, 5.0 et 4.0 seront vendus au tarif respectif de 6200, 5200 et 4350 euros.

