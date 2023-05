Decathlon Riverside 520E, E-EXPL 500 et E-EXPL 520 S : la nouvelle vague de vélos électriques

Decathlon a annoncé le Riverside 520E, un vélo électrique polyvalent et accessible. Doté d'un moteur de roue arrière Vision Industrie de 250 watts offrant jusqu'à 220 % d'assistance, il est idéal pour des balades détendues. Par ailleurs, Decathlon dévoile deux nouveaux modèles haut de gamme de VTT électriques : les Rockrider E-EXPL 500 S et E-EXPL 520 S. Avec des moteurs Brose, des batteries de 500 Wh extensibles à 860 Wh, et des composants haut de gamme, ces vélos sont destinés aux amateurs de VTT à la recherche de performances et de qualité.

La dernière création de Decathlon, le Riverside 520E, s’est aventurée dans l’arène des vélos électriques. Et si vous êtes du genre à enfourcher votre vélo pour une promenade décontractée au lieu d’une balade frénétique, ce vélo pourrait bien être votre tasse de thé. Et la cerise sur le gâteau ? Il prétend pouvoir vous transporter jusqu’à 100 kilomètres sans vous faire transpirer une goutte.

Cependant, Decathlon, en bon acteur du marché, n’a pas choisi la voie classique du moteur central. Non, ils ont opté pour un moteur de roue arrière provenant de Vision Industrie, plus précisément un modèle de 250 watts, avec un couple maximal de 42 Nm. Et pour ce qui est de l’assistance, vous disposez de trois niveaux d’assistance, allant de l’augmentation de vos performances de pédalage de 90 % au niveau le plus bas à 220 % au niveau le plus élevé.

La batterie du Riverside 520E est à base de lithium-ion avec des cellules de chez LG ou Samsung, d’une capacité de 500 Wh. Et pour ceux d’entre vous qui redoutent les vols de vélos, elle est amovible et peut être verrouillée. C’est plutôt malin, non ? Cela signifie qu’après une longue balade, vous pouvez simplement détacher la batterie et la recharger à l’intérieur de votre domicile. Une petite pensée pour ceux d’entre nous qui habitent en appartement.

Et pour l’aspect technique, nous avons un changement de vitesse à huit rapports et des freins à disque hydrauliques avec des disques de frein Tektro TKD de 160 millimètres à l’avant et à l’arrière. Et pour ceux qui aiment pédaler la nuit, l’éclairage est inclus dans l’équipement.

Mais avant de vous précipiter pour acheter, sachez que ce vélo ne comprend pas d’ailes ou de porte-bagages. Et si vous vous demandez combien pèse cette petite merveille, la réponse est 22,1 kilogrammes en taille M.

La question à un million de dollars, ou plutôt à 1 399 euros, puisque c’est le prix du Riverside 520E.

Du VTT également

Et maintenant, sortez vos portefeuilles (et peut-être une calculatrice), car nous allons faire un petit voyage dans la jungle des VTT électriques haut de gamme avec Decathlon. Et oh boy, le géant du sport français ne fait pas dans la dentelle avec ses deux nouveaux modèles, le Rockrider E-EXPL 500 et E-EXPL 520 S.

Le Rockrider E-EXPL 500 S s’est fait une beauté avec son moteur central Brose C qui offre un couple de 50 Nm et 280 % d’assistance. La batterie, avec sa capacité énergétique de 500 Wh, est discrètement intégrée dans le cadre. Et si vous avez envie de prolonger votre balade à travers les bois, Decathlon propose une « extension » de batterie de 360 Wh. En matière d’autonomie, vous pourriez faire jusqu’à 64 kilomètres à faible dénivelé et plus de 100 km avec l’extension batterie.

En outre, les pneus de 29 pouces, les freins à disques hydrauliques Tektro de 180 mm, la fourche Suntour XCM de 130 mm, l’amortisseur X-Fusion O2 et le dérailleur Microshift à 8 vitesses font de ce vélo un rêve pour tout amateur de VTT. Le Rockrider E-EXPL 500 S pèse entre 26,1 et 26,4 kilogrammes et vous coûtera la modique somme de 2 499 euros.

Mais si vous avez envie de pimenter un peu plus votre promenade, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil au Rockrider E-EXPL 520 S ? Ce modèle haut de gamme dispose d’un moteur central Brose T qui développe jusqu’à 70 Nm de couple et offre 5 modes d’assistance pour une aide au pédalage allant jusqu’à 320 %.

Et que dire des freins à disques hydrauliques Tektro de 203 mm, de la fourche X-Fusion McQueen R de 140 mm, de l’amortisseur X-Fusion O2 Pro de 140 mm et du dérailleur Microshift Advent X à 10 vitesses ? Sans oublier le fait que ce vélo est plus léger que son petit frère, pesant de 24,3 à 24,6 kilogrammes. Pour s’offrir ce bijou de technologie, il faudra débourser 2 999 euros.

Decathlon a bien l’intention de s’imposer sur le segment du VTT électrique haut de gamme. Reste à savoir si les amateurs de VTT seront prêts à payer le prix pour une monture premium estampillée Decathlon.

