Ce puissant moteur pour vélo électrique a ce petit quelque chose en plus pour la planète

L’entreprise allemande Pendix a levé le voile sur un tout nouveau moteur pour vélo électrique, le gDrive. Sa force réside dans le fait que chaque pièce peut être individuellement remplacée en cas de pépin technique. Un moyen d’améliorer la durabilité du système.

Rendre plus attractifs nos vélos électriques de demain ne repose pas uniquement sur un joli design et quelques nouvelles fonctionnalités innovantes. Il faut aussi se concentrer sur le cœur de ces engins, à savoir le moteur et la batterie, qui font bien évidemment partie intégrante de l’expérience globale.

La société allemande Pendix fait justement partie de ces acteurs, elle qui conçoit des accumulateurs et unités d’entraînement pour VAE. Sa dernière nouveauté a récemment été officialisée par le biais d’une publication LinkedIn, et fera l’objet d’une présentation plus détaillée lors de l’Eurobike de Francfort, fin juin 2023.

Des pièces individuellement remplaçables

Ici, il s’agit d’un nouveau moteur central baptisé gDrive. Les quelques éléments partagés par le fabricant sont intéressants à plus d’un titre. Sur ce projet, l’accent a été mis sur la durabilité. Ainsi, chaque composant du moteur peut être remplacé de manière individuelle, apprend-on.

En cas de pépin technique repéré au cœur du système, il suffit alors de détecter quelle pièce est défaillante puis de la remplacer. Cela évite de changer l’ensemble du moteur et de ses pièces, alors même que les autres composants individuels fonctionnent très bien.

« Au lieu de produire des déchets, notre objectif est de créer une économie circulaire à l’aide d’un approvisionnement constant en pièces de rechange et du réseau de service existant », explique Christian Hennig, directeur général de Pendix.

Pendix s’appuie sur un partenaire industriel japonais pour la fabrication des composants, Johnson Electric, qui possède des usines dans 22 pays. Les pièces proviennent ainsi de ses sites, qui, selon Pendix, utilisent des énergies renouvelables.

Un couple généreux

En jetant un œil sur le site de Pendix, nous pouvons découvrir que onze de ses usines dispatchées en France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pologne, Serbie, Suisse et Brésil, achètent de l’électricité issue à 100 % d’énergie renouvelable. Johnson Electric ne produit donc pas cette électricité, mais l’achète à des sociétés tierces.

De son côté, le moteur gDrive apportera dans sa besace quelques fonctions basiques, mais toujours intéressantes à avoir, comme une aide au démarrage, une connexion Bluetooth avec une application mobile ou encore une expérience de conduite naturelle, assure l’entreprise toujours sur LinkedIn. L’élément le plus marquant n’est autre que le couple de 85 Nm, qui promet des démarrages et des reprises très dynamiques.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).