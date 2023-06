Tern : la belle montée en gamme de son vélo cargo électrique HSD

Le constructeur Tern a mis à jour son vélo cargo électrique HSD, avec de belles améliorations au menu. Nouveau moteur, plus de poids supporté et composants structurels intelligents sont au goût du jour.

Le fabricant taïwanais Tern tient une réputation de choix dans le domaine du vélo électrique, tout particulièrement sur le créneau des cargo (longtail) et des compacts. En ce milieu d’année 2023, l’entreprise a décidé de donner un petit coup de lifting à l’un de ses modèles, le HSD, apprend-on dans un communiqué de presse officiel.

La première version de 2019 va ainsi être remplacée par un modèle bien plus moderne, et surtout équipé de composants plus adaptés. Le premier gros changement se situe au niveau du moteur : terminé le Bosch Active Line Plus d’un couple de 50 Nm, place au Performance Line d’un couple de 75 Nm.

Toutes les fonctions connectées de Bosch

Si ce gain est louable, on aurait toutefois pu s’attendre à un moteur Bosch encore plus puissant, comme le Performance Line CX (85 Nm) ou plus simplement le Cargo Line (85 Nm) spécialement taillé pour ce type de véhicule. Après tout, un cargo a vocation à transporter des personnes ou des charges : avoir le plus de couple possible est essentiel pour assurer un bon dynamisme.

La présence de composants estampillés Smart System peut nous consoler. Ce faisant, ce Tern accède à toutes les fonctions connectées de Bosch, jusqu’aux systèmes de sécurité (alarme, GPS, capteurs de mouvements) grâce à la puce Bosch ConnectModule intégrée de série. Un bon point.

Tern explique avoir consolidé son HSD 2023 à deux endroits : le tube de direction et le boîter de pédalier, respectivement plus rigides de 15 et 39 %. Conséquences : le vélo est en mesure de supporter un poids brut maximal de 180 kg, contre 170 kg sur la version de 2019. Le porte-bagages assure 80 kg, soit 20 kg de plus que l’ancienne génération.

Moins de 5000 euros

Pour le moment, l’entreprise taïwanaise communique sur un seul modèle, lorsque son prédécesseur avait droit à trois variantes (S+, S8i et P9) dont les principales différences se situent au niveau des transmissions (dérailleur, courroie, à variation continue). À n’en pas douter, de plus amples informations seront publiées dans les prochaines semaines.

Le Tern HSD 2023 est attendu en Europe dès cet été, au prix conseillé de 4699 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.