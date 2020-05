Avec Decathlon Rent, louez votre vélo électrique sans engagement à Paris ou à Lyon

Testée début juin à Paris et à Lyon, la nouvelle offre de location sans engagement Decathlon Rent tente de répondre à une demande grandissante observée depuis la fin du confinement. Parmi les deux-roues disponibles, deux modèles s’arment d’une motorisation électrique.

Les initiatives autour du vélo — électrique ou non — se multiplient depuis la fin du confinement. Après l’aide financière Coup de pouce vélo mise en place par l’État, voilà que la célèbre entreprise française Decathlon fait parler d’elle au travers d’une nouvelle offre d’abonnement sans engagement : Decathlon Rent.

Douze enseignes sur le pied de guerre

Mis en place sous forme de test à Paris et à Lyon à partir du mois de juin, ce dispositif englobe une offre globale de services : garantie contre le vol et la casse, dépannage, réparation et entretien en magasin, indique le communiqué de presse. « En cas d’impossibilité de réparation, le vélo sera remplacé par un produit équivalent ». Au total, douze enseignes du groupe proposeront le forfait.

« Dans un premier temps, l’offre Decathlon Rent sera proposée dans 4 magasins parisiens (Decathlon Madeleine, Decathlon Montreuil, Decathlon Rive Gauche et Decathlon Rosa Parks) ainsi que dans les 8 magasins de l’agglomération lyonnaise (Decathlon Lyon Part Dieu, Decathlon Confluence, Decathlon City Grolée-Carnot, Decathlon Bron, Decathlon Beynost, Decathlon Ecully, Decathlon Limonest, Decathlon Villefranche) avec un nombre limité de vélos », précise le document.

Decathlon Rent : comment s’inscrire ?

Le parc de deux-roues se composera de cinq modèles — parmi lesquels deux électriques — propres à l’enseigne, dont la grille tarifaire respective est la suivante :

ELOPS speed 500 : 15 € / mois (Paris)

ELOPS 540 : 20 € / mois (Paris et Lyon)

RC Triban 500 Flat bar : 35 € / mois (Lyon)

TILT 500 E (électrique) : 55 € / mois (Paris)

ELOPS 920 E (électrique) : 75 € / mois (Paris et Lyon)

Pour en profiter, ajoutez quinze euros de frais de mis en service. Les démarches sont à effectuer sur ce lien : une fois inscrites, les personnes enregistrées recevront un mail début juin et pourront se connecter sur la plateforme pour choisir leur vélo et une enseigne. Une fois le mail leur donnant accès à leur espace client reçu, les futurs bénéficiaires n’auront qu’à attendre un dernier message confirmant la disponibilité de l’engin.