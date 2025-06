Philips nous met des paillettes dans les yeux avec l’écran PC QD OLED et 360 Hz de 27″ en promo à moins de 600 €

Les gamers et les professionnels vont se régaler avec cette réduction de 150 euros sur Amazon pour le Philips Evnia 27M2N8500AM.

Le Philips Evnia 27M2N8500 en mode TrueBlack (poti chat) // Source : Maximilien Herr

Philips fait un bel appel du pied aux gamers et aux professionnels en quête d’un bel écran avec ce modèle Evnia 27M2N8500AM, renforcé par la réduction de 150 euros sur Amazon. Il propose un écran PC plat de 27 pouces qui utiliser la technologie QD OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 360 images par seconde. Un modèle extrêmement proche du Philips Evnia 27M2N8500 (sans le AM) avec comme principales différences le support du HDCP 2.3 et du Windows Dynamic Lighting (pour la version classique) et la prise en charge Nvidia G-Sync et AMD FreeSync pour la version concernée ici.

Pourquoi choisir le Philips Evnia OLED de 27″ ?

Une dalle OLED de 27″ avec un effet ambilight fait par Philips

Du gaming OLED à 360 images par seconde

Excellemment bien calibré, il est fait pour les graphistes

Le prix recommandé du Philips Evnia 27M2N8500AM tourne autour des 749 euros. Récemment, il est passé à 599 euros sur Amazon.

Un écran PC qui ne cache pas ses ambitions gaming

Avec l’Evnia 27M2N8500AM, Philips ne cache pas ses ambitions gaming. Le constructeur veut séduire les joueurs de tous horizons en proposant une dalle de qualité. Sur le papier, ça fonctionne : OLED, 360 Hz et HDR au menu, il en met plein les yeux. Vous verrez nettement la différence si vous jouez à des FPS nerveux ou compétitifs. Si vous jouez à des jeux narratifs ou n’ayant pas besoin d’autant de puissance, cet achat est beaucoup plus discutable.

Philips a fait de gros efforts sur la fidélité des couleurs, OLED aidant, pour permettre d’afficher de superbes images. Ça fonctionne très bien, même si ça coince un peu côté luminosité. Cette dernière plafonne à 550 cd/m², ce qui est au-dessus de la moyenne du marché, mais est bien loin des 1000 cd/m² des écrans haut de gamme.

Philips y va de sa petite touche avec l’Ambilight

À l’arrière de l’écran, vous retrouvez la connectique, composée de deux ports HDMI, un DP, deux ports USB-A, un port USB Up et un port jack 3,5 mm. Mais ce n’est pas tout ce qu’il y a à l’arrière de l’éran. Car qui dit Philips dit pro de la lumière, c’est comme ça qu’on se retrouve à profiter d’un éclairage Ambilight, avec l’Ambiglow géré par l’IA. À vous les lumières qui changent dynamiquement en fonction de ce qui est affiché à l’écran ou selon vos envies.

Pour ne rien gâcher, l’écran est compatible AMD FreeSync et Nvidia G-Sync. Tout est fait pour optimiser l’expérience en jeu. Son seul gros défaut c’est pied, clairement pas assez fonctionnel. Guide câble trop voyant, impossibilité de le placer à la verticale : si vous souhaitez en profiter pleinement, il vaut mieux le monter sur un bras articulé.

Vous pouvez retrouver des informations pertinentes sur cet écran en consultant le test complet du Philips Evnia 27M2N8500, un modèle qui partage 99 % de ses caractéristiques avec celui présenté ici.

