Entretenir un deux-roues électrique est certes plus simple et moins onéreux qu’un thermique, mais l’opération demande tout de même une certaine planification et un peu de logistique. Enfin, c’est ce que je pensais, jusqu’à ce que je découvre Liebr, un service de réparation et d’entretien des deux-roues électriques à domicile.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Si vous êtes fidèle lecteur ou lectrice de Survoltés, vous savez sûrement que je me suis retrouvé au guidon de bon nombre de scooter électriques. Naturellement, je suis moi-même propriétaire d’un deux-roues électrique, mon fidèle Silence S01+, dont j’ai fait l’acquisition à l’été 2022. Un modèle dont je suis d’ailleurs toujours aussi fan aujourd’hui, aussi bien pour son autonomie que pour sa capacité d’emport et son confort.

Comme pour n’importe quel véhicule, il est essentiel d’entretenir convenablement son engin. Jusqu’ici, je le faisais dans un garage sans rendez-vous, qui travaillait certes bien, mais où il fallait arriver un bon quart d’heure avant l’ouverture pour être sûr de pouvoir déposer son scooter, avant de revenir le récupérer le soir même.

Le garage étant à une quinzaine de minutes de route, il fallait donc s’organiser pour y aller à deux véhicules, ou alors rentrer en vélo, aussi bien pour le déposer que pour le récupérer. Autant dire que pour un simple entretien basique, cela devenait vite une aventure logistique: À quelle heure se lever ? Qui sort le chien ? Combien de temps après le deuxième de nous part avec la voiture ? Sans parler de l’attente sur place, qui se terminait quasi systématiquement avec l’un de nous qui allait chercher le petit déjeuner au Costa Coffee en face.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Cela demande donc une certaine organisation, d’autant qu’il n’était pas possible de prendre rendez-vous dans ce centre. Pas de créneau réservé, pas de certitude d’être pris : une vraie roulette russe mécanique, à laquelle je me suis d’ailleurs fait avoir une fois, puisque j’ai eu le malheur d’être arrivé après cinq autres cyclomotoristes.

L’ironie de la situation est que pour le dernier entretien, le garage n’a jamais ouvert le jour de ma visite. Après coup, j’ai effectivement appris que le centre Doc’Biker d’Issy-les-Moulineaux avait définitivement fermé, sans pour autant prendre la peine de mettre ne serait-ce qu’un mot sur la devanture. On se retrouvait tous là, une poignée de motoristes, à attendre bêtement devant la grille, partageant un regard complice mêlé d’incompréhension et d’agacement.

Après plus d’une heure d’attente dans le froid, je me résous alors à trouver une autre solution pour faire entretenir mon scooter, pour lequel j’étais déjà en retard de plus de 500 km pour l’entretien.

C’est alors que je découvre Liebr, un service de réparation et d’entretien pour scooters et motos électriques. La spécificité du service est que l’intervention s’effectue sur le lieu de votre choix, par exemple chez vous ou au bureau, et bien évidemment sur rendez-vous. L’idée me séduit instantanément : plus besoin de galérer, c’est le mécanicien qui vient à moi.

Curieux, je décide d’essayer, me disant que la tarification devait être plus élevée qu’en centre. Je me trompais pourtant lourdement.

Une demande de prise en charge en ligne

Pour demander une intervention, tout s’effectue en ligne, directement sur le site de Liebr. Il suffit d’indiquer le type de véhicule, la nature de l’intervention et l’adresse du rendez-vous. Je renseigne donc les informations et reçois un devis par e-mail après quelques jours. Quelle ne fut pas ma surprise quand je me rendis compte que le tarif, 130 euros dans mon cas, était même inférieur à celui d’un centre !

Pour comparaison, un entretien similaire chez un garage spécialisé est facturé entre 140 à 160 euros, sans parler du temps perdu.

J’accepte le devis, prépaie l’acompte de 26 euros directement en ligne, et choisis la date de l’intervention selon mes disponibilités. Pas de longue attente, plusieurs créneaux étaient disponibles les jours suivants. La souplesse d’organisation est vraiment un des gros plus du service, sachant qu’on peut le faire depuis son smartphone confortablement installé dans son canapé et à l’heure de son choix.

Un service cinq étoiles

La veille de l’intervention, je reçois un e-mail me rappelant le rendez-vous. Le jour même, le mécanicien arrive à l’heure, lui-même en deux-roues, malheureusement thermique.

Ce petit détail est notamment dû aux longues distances qu’ils doivent parcourir en une journée, mais aussi à la charge de l’engin, puisque tout l’équipement nécessaire aux interventions est transporté à bord.

Le mécanicien est très professionnel et surtout amical. Il s’installe et effectue l’intervention en moins d’une heure en toute autonomie, puis m’appelle lorsqu’il a terminé.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Je profite de ce moment pour lui poser quelques questions sur l’entretien de l’engin, la fréquence des contrôles recommandés, et j’apprécie particulièrement sa disponibilité pour répondre simplement sans jargon technique. Surtout, ce moment d’échange n’est pas spolié par d’autres clients pressés qui attendent derrière, laissant le temps de bien comprendre l’intervention et les éventuels remplacement de pièces à prévoir.

J’ai particulièrement apprécié le fait qu’il prenne le temps de m’expliquer l’état d’usure des pièces du scooter, les opérations effectuées et les conseils prodigués, sans parler du petit coup de propre pour faire briller le scooter !

Une fois l’intervention effectuée et le mécanicien reparti, je reçois alors une facture pour régler le reste du montant. Comme précisé lors du devis initial, le montant du forfait ne couvre pas les pièces d’usure. Si besoin, un devis vous est adressé dans les prochains jours, avec la possibilité d’accepter ou non les réparations complémentaires lors d’un second rendez-vous.

Un fonctionnement transparent, sans mauvaise surprise, ce qui peut inquiéter ceux ayant peu de connaissances techniques ou mécaniques.

Une tranquilité d’esprit

Le seul regret que j’ai concernant Liebr, c’est de ne pas avoir utilisé le service plus tôt. C’est un tel confort et un gain de temps pour un tarif plus que correct que ça ne vaut pas le coup de s’en priver. Je suis « Liebr » de choisir les créneaux qui me conviennent, dans le lieu de mon choix, sans avoir à subir une attente inutile.

Il suffit de quelques minutes pour accueillir le technicien et récupérer le scooter à la fin de l’intervention. Même le paiement se fait en ligne, facilitant l’intervention pour tout le monde.

Hagop Kavafian pour Frandroid

En prime, plus de stress lié aux horaires de fermeture des garages ou aux embouteillages pour arriver à temps.

Fini les galères de logistique, l’attente sous la pluie que le garage ouvre, le rush en fin de journée pour aller récupérer le scooter, la queue pour régler. Avec Liebr, tout est fluide, rapide et efficace.

Je n’ai qu’un conseil à vous donner : foncez et dites-nous en commentaire si vous avez testé le service et ce que vous en avez pensé. Personnellement, je sais déjà que pour mes prochaines révisions, Liebr sera mon premier réflexe.

Un service en expansion

Aujourd’hui, Liebr propose ses services d’entretien et de réparation en Ile-de-France pour les motos et scooters électriques. Toutefois, le service va prochainement s’étendre dans d’autres régions, mais aussi et surtout pour l’entretien des vélos et trottinettes électriques, proposant une panoplie de services complets pour l’entretien de vos différents moyens de transport électriques.

Pour la Tesla, le ranger vient déjà à vous pour la plupart des interventions, pour les deux-roues et trottinettes, ça sera Liebr.