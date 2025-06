Pourquoi New York va fortement limiter la vitesse des vélos électriques

Pour répondre à certaines inquiétudes relatives à la sécurité et la cohabitation des piétons, cyclistes et voitures, le maire de New York, Eric Adams, a annoncé la mise en place d’une vitesse maximale de 25 km/h imposée aux vélos électriques.

La ville de New York adopte une nouvelle réglementation visant à encadrer l’usage des vélos électriques et trottinettes électriques. Désormais, ces véhicules seront limités à 25 km/h sur l’ensemble du territoire new-yorkais, nous apprend NBC New York.

Une décision annoncée par le maire Eric Adams, qui entend répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité. « J’ai entendu à maintes reprises les New-Yorkais dire que leur sécurité – et celle de leurs enfants – est menacée par la vitesse excessive des vélos et trottinettes électriques », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Une première pour une grande ville américaine

Et de poursuivre : « Aujourd’hui, notre administration dit que c’en est assez : nous mettons en place une nouvelle limite de vitesse à 25 km/h pour les vélos et trottinettes électriques, ce qui rendra nos rues plus sûres. »

Cette nouvelle limite fait de New York la première grande ville américaine à imposer un seuil aussi bas pour les vélos électriques. Elle s’aligne ainsi sur la législation européenne, où l’assistance électrique ne peut dépasser 25 km/h.

Jusqu’à présent, la réglementation new-yorkaise autorisait les vélos électriques à rouler jusqu’à 40 km/h (25 mph), tandis que la plupart des États-Unis appliquent une limite légale de 45 km/h (28 mph) pour les vélos de classe 3 (sans accélérateur). Pour les modèles dotés d’un accélérateur, la vitesse est généralement plafonnée à 32 km/h (20 mph).

L’usage des vélos électriques a explosé ces dernières années dans la ville, porté par les livreurs, les trajets domicile-travail et la pratique récréative. Cette popularité accrue s’est accompagnée d’une hausse des tensions autour de la cohabitation sur la voie publique.

Des voix s’élèvent

Le nouveau cadre suscite d’ailleurs des critiques. Certains estiment qu’une limitation stricte à 25 km/h risque de pénaliser les cyclistes respectueux du Code de la route. Ils rappellent que la majorité des accidents impliquant des vélos électriques concernent des voitures, et non d’autres vélos. Il est vrai que de récents chiffres ne plaident pas en la faveur des automobiles, beaucoup plus mortels que les vélos au sein de Big Apple.

Par ailleurs, pour les livreurs, qui dépendent de leur vélo pour leur activité, une réduction de la vitesse pourrait entraîner une baisse du nombre de livraisons, et donc de leurs revenus.