Voici pourquoi le prix des vélos électriques pourrait baisser dans un futur proche

Deux acteurs majeurs des batteries chinoises, Greenway Technology Co., Ltd. et Phylion Battery Co., Ltd., officialisent leur arrivée en Hongrie, où ils installeront prochainement chacun une usine. Preuve que la production locale – ou tout du moins à l’échelle européenne – est devenue un enjeu important.

Source : Tenways

L’annonce a été faite à l’occasion du Taipei Cycle Show – via Bike EU – confirmant une dynamique industrielle de relocalisation stratégique à l’échelle européenne. Chez Phylion, c’est sa filiale indépendante Joycube qui pilote l’expansion européenne. La nouvelle usine, située à une heure de Budapest, doit être achevée courant mai, pour une mise en route partielle dès juin.

Première production dès juin

« L’usine sera terminée ce mois-ci. Nous espérons démarrer une petite production en juin », a précisé Steve Zhang, directeur commercial de Joycube. « Nous commencerons avec de faibles volumes pour examiner la chaîne d’approvisionnement locale et former nos nouveaux employés. La mission principale de cette usine sera de répondre aux besoins de nos clients européens », confirme Zhang. « Le recyclage des batteries en fin de vie restera localisé en Chine ».

Joycube anticipe ainsi un intérêt accru des acteurs européens à la recherche de solutions plus locales, tout en s’appuyant sur une santé financière jugée solide grâce au marché chinois et à l’arrivée d’un nouvel investisseur en 2024.

Source : Greenway

Chez Greenway, l’implantation hongroise suit une logique différente. Après avoir mis fin à sa coentreprise avec Promovec sur la marque Viridus – reprise intégralement par le Danois en janvier 2025 – le fabricant mise désormais sur un nouveau partenariat industriel avec une entreprise allemande, pour lancer sa propre unité de production en Hongrie. Aucun détail n’a filtré sur l’identité du partenaire ni sur la structure exacte de cette future coentreprise.

Plusieurs grands enjeux

« En établissant un partenariat en Europe, nous pouvons nous concentrer sur la localisation, tirer parti de l’expertise locale et accélérer la croissance, avec un démarrage rapide de la production, le tout sans la complexité de la construction d’une usine indépendante de toutes pièces », a expliqué Torkuhl.

Ce modèle a déjà été éprouvé en Indonésie, où Greenway a ouvert en novembre 2024 une filiale baptisée Pt Greenway Energy Indonesia, en coopération avec le fabricant de vélos Polygon. L’usine doit servir à la fois les marchés indonésien, d’Asie du Sud-est et américain.

L’implantation de Phylion (via Joycube) et de Greenway en Hongrie revêt plusieurs enjeux majeurs relatifs à la stratégie industrielle des fabricants chinois de batteries : plutôt que d’exporter exclusivement depuis l’Asie, ils installent désormais leur production au cœur de l’Europe.

Une baisse de prix à venir ?

Cette délocalisation répond notamment à la montée en puissance des ventes de vélos électriques sur le Vieux Continent, et est un bon moyen de réduire leur dépendance logistique et de faciliter la livraison de composants vers des partenaires européens relativement proches.

In fine, cela pourrait réduire les coûts de transport dans la chaine de production et de livraison. Conséquences : le prix des VAE pourrait à terme chuter… bien que l’on imagine que le coût de la main-d’œuvre est plus élevé en Hongrie qu’en Asie. À voir comment toutes les parties trouveront leur équilibre au milieu de cette équation économique.