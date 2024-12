Immatriculer les vélos électriques : pourquoi ce conseiller municipal new-yorkais se trompe de combat

À New York, un projet de loi rédigé par un conseiller municipal cherche à rendre obligatoire la plaque d’immatriculation pour les vélos électriques. Et ce en réaction et en hommage à une piétonne qui a été tuée par un VAE l’an dernier à Chinatown. Une initiative qui fait débat, puisque les cyclistes sont très peu responsables d’accidents mortels envers les piétons. A contrario des voitures.

Source : Robert Bye via Unsplash

À New York, le conseiller municipal Bob Holden a déposé un projet de loi nommé « loi Priscilla », en hommage à Priscilla Lake, qui a perdu la vie l’année dernière à Chinatown après avoir été heurtée par un cycliste au guidon d’un vélo électrique. Ledit projet fait clairement débat : il vise à rendre obligatoires la plaque minéralogique et des conditions liées à l’immatriculation (carte grise par exemple), pour tout conducteur de VAE.

Si son adoption n’est pas certaine, les origines de ce projet de loi sont sujets à controverse. « Les radars de feux rouges fonctionnent, tout comme les radars de vitesse. Pourquoi ne pas appliquer cela aux vélos électriques ? Nous sommes confrontés à une crise de santé publique. Lorsque les gens marchent dans la rue, les passages piétons sont un endroit dangereux », a-t-il argué.

Des chiffres en défaveur de la voiture

Face à ces propos, Electrek remet très justement au goût du jour des chiffres pertinents relatifs au taux de mortalité provoqué d’un côté par les vélos, d’un autre par les voitures. Les chiffres sont sans appel : au cours des 5 dernières années, les vélos électriques ont été responsables de 47 accidents mortels à New York.

Sur le seul premier semestre 2024, les voitures ont déjà tué 61 piétons au sein de la grosse pomme. Par ailleurs, plus de 600 piétons ont été grièvement blessés par des voitures au cours des neuf premiers mois de l’année 2024, rappelle Electrek. Bob Holden a visiblement omis de mettre en avant cette réalité criante : les voitures sont bien plus dangereuses que les vélos dans la ville la plus peuplée des États-Unis.

Ce vélo électrique 36 pouces est aapté pour les plus grands cyclistes. // Source : DirtySixer

Forcément, cette proposition de loi interpelle quant à sa véritable utilité et le réel impact qu’elle pourrait avoir sur la sécurité des piétons. Electrek explique en outre que les cyclistes sont généralement une communauté marginalisée.

Pas le bon combat

Les vélos électriques sont par ailleurs devenus le moyen de transport principal des livreurs, qui sont pour la plupart des immigrés : en plus d’un faible revenu, ces personnes pourraient être confrontées à de nouvelles restrictions contraignantes pour exercer leur activité.

Au lieu de s’attaquer aux cyclistes, Bob Holden ferait probablement mieux de se pencher sur le cas des automobiles, bien plus à risque pour les vélos et les piétons. Après tout, les chiffres mis en exergue par Electrek parlent d’eux-mêmes.