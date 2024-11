Limiter les fatbikes électriques à 15 km/h : la proposition hypocrite du plus gros vendeur néerlandais

Armando Muis, PDG de La Souris, le plus gros vendeur de fatbikes électriques des Pays-Bas, propose aux utilisateurs de brider matériellement leur fatbike à 15 km/h, « faute de législation adaptée ». Une mesure louable sur le papier. Rappelons tout de même que l’intéressé a été accusé de vendre des modèles illégaux en toute connaissance de cause.

Depuis cet été, les fatbikes électriques sont au cœur d’une tempête médiatique aux Pays-Bas. Saisies en masse, enquête journalistique à charge, enquête pénale, motions votées à la majorité, mise en retrait du marché, élaboration d’un label en coopération avec les autorités : tout est fait pour mieux les encadrer, voire freiner leur prolifération.

Le sujet s’est récemment invité en France, mais il ne faut cependant pas mettre tous les fatbikes dans le même panier : certains respectent les lois et sont bel et bien limités à 25 km/h. D’autres, souvent des modèles importés de Chine, dépassent néanmoins la ligne rouge. Pourquoi ? Parce qu’ils sont terriblement faciles à débrider.

Brider les fatbikes électriques à 15 km/h, vraiment ?

Un peu à contre-courant de cette tendance, Armando Muis, PDG de La Souris, le plus gros vendeur de fatbikes électriques des Pays-Bas, a formulé une proposition forte : limiter les fatbikes à 15 km/h, grâce à une limitation matérielle faite dans les ateliers de l’enseigne, qu’aucune manipulation logicielle (application, code, bouton) ne pourrait contrecarrer.

« La majorité des fatbikes impliqués dans un accident sont débridés et roulent beaucoup plus vite que la limite de 25 km/h. En tant que leader du marché, nous nous engageons à garantir la sécurité des fatbikes et réduire davantage la vitesse, en plus d’une application stricte, est le meilleur moyen d’y parvenir », a-t-il déclaré.

Comme nous l’apprend Nieuwsfiets, n’importe quel propriétaire d’un fatbike pourra se rendre dans l’une des 24 succursales de La Souris pour venir y brider son modèle à 15 km/h. Les deux-roues appartenant aux marques Ouxi et QM Wheels, les plus populaires sur le marché, seront la priorité de la chaîne de magasins.

Armando Muis poursuit : « Cela ne fait que rendre les moyens de transport plus sûrs. Si les cyclistes veulent rouler plus vite, ils peuvent pédaler à l’ancienne. La Souris prend cette mesure faute de législation adaptée et espère également envoyer un signal au législateur ».

La Souris, plusieurs casseroles qui dérangent

Cette déclaration peut naturellement faire grincer des dents, eu égard au rôle de La Souris dans la démocratisation des fatbikes électriques parfois illégaux.

Rappelons que La Souris a été visée par une enquête pénale lancée par le Ministère public : il lui était reproché d’avoir vendu des fatbikes électriques d’une puissance nominale de 500 ou 750 W – lorsque la limite légale européenne est de 250 W – en prétendant qu’il s’agissait de vélos électriques légaux.

Source : Moveelec

La Souris a également été épinglée par l’Inspection de l’environnement humain et des transports (ILT), qui a saisi des centaines de fatbikes dans ses magasins. Encore une fois, la facilité à débrider les fatbikes vendus par La Souris était au cœur de cette opération.

Certes, le groupe a rapidement effectué un rappel pour rendre le débridage de ses fatbikes écoulés plus difficile, voire impossible. D’ailleurs, selon Armando Muis à l’époque, cette mise à jour se réalisait en 5 minutes seulement : on se demandait alors pourquoi l’entreprise ne l’avait pas fait avant s’il était aussi facile de complexifier le processus de débridage.

Qui va vraiment franchir le pas ?

En filigrane, on perçoit en réalité une véritable bataille liée à l’image de marque. L’ensemble des affaires – enquête, saisies – qui ont secoué La Souris ne plaident pas beaucoup en sa faveur. Oui, La Souris propose de brider ses fatbikes à 15 km/h : mais entre nous, qui va véritablement franchir le pas et aller au bout de cette démarche ?

Les doutes sont permis, surtout quand on sait que les clients ont justement acheté ce type d’engin pour généralement pouvoir les débrider.