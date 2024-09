Fatbikes électriques illégaux : une enquête pénale est ouverte contre ce célèbre vendeur néerlandais

La Souris, célèbre vendeur néerlandais qui commercialise plusieurs modèles de fatbikes électriques au travers de ses 21 succursales, est visé par une enquête pénale lancée par le Ministère public. Il leur est reproché d’avoir vendu des fatbikes illégaux aux consommateurs, en prétendant qu’il s’agissait en fait de vélos électriques.

C’est le feuilleton de la rentrée dans l’univers du vélo électrique : la guerre que mènent actuellement les Pays-Bas contre les fatbikes électriques jugés illégaux. Et au cœur de cette affaire, se trouve une célèbre chaîne de magasins néerlandaise connue sous le nom de La Souris. Coup de tonnerre : cette dernière est visée par une enquête pénale lancée par le Ministère public, nous apprennent Bright.nl et Nieuwsfiets.

Rappelons que La Souris a déjà fait l’objet d’une importante saisie – 1100 modèles de fatbikes – fin août, par l’Inspection de l’environnement humain et des transports (ILT). Il leur était reproché de vendre des fatbikes électriques bien trop faciles à débrider. Une enquête journalistique à charge remettait d’ailleurs en cause la légalité d’un modèle commercialisé par La Souris.

De nouvelles accusations

Cette enseigne possède 21 succursales dispatchées partout dans le pays, et est considérée comme l’un des plus importants vendeurs de fatbikes. La chaîne YouTube BOOS, qui a révélé au grand jour l’existence de ladite enquête pénale, pointe également du doigt les méthodes commerciales de La Souris en se basant sur des bons de commande, des documents internes et externes, et des sources qui gravitent autour de l’entreprise.

La Souris aurait par exemple vendu des fatbikes électriques d’une puissance nominale de 500 ou 750 W – lorsque la limite légale européenne est de 250 W – en prétendant qu’il s’agit de vélos électriques légaux. « Les clients ne savent pas toujours clairement si le fatbike est légal ou non. Et cela entraîne des problèmes », explique la chaîne BOOS.

Et de poursuivre : « Rouler sur la voie publique avec un fatbike illégal signifie que vous n’êtes pas assuré et peut entraîner une condamnation pénale et une saisie pour le consommateur ». BOOS va encore plus loin : « Armando Muis [le propriétaire, ndlr] et La Souris auraient fait cela délibérément et auraient vendu pendant des années des fatbikes illégaux comme des fatbikes légaux », estime BOOS.

La défense d’Armando Muis

De son côté, Armando Muis se défend et assure fournir « uniquement des fatbikes légaux. L’inspection a effectué un test incorrect. Ils ont examiné des produits semi-finis qui n’ont pas encore subi notre procédure finale », explique-t-il. « Nous protégeons toujours nos vélos contre toute manipulation avant qu’ils ne quittent nos portes », martèle l’intéressé.

Pour aller plus loin

Ce fatbike électrique est déclaré illégal par l’Europe qui veut le retirer du marché

M. Muis conclut : « Le programme BOOS est basé sur des factures d’achat plutôt que sur des recherches en laboratoire. BOOS nous a déjà condamnés avant la fin de l’enquête du ministère public ». Toujours est-il qu’il faudra effectivement attendre l’issue de l’enquête pénale pour savoir à quelle sauce va être mangé La Souris.

Source : Heybike via Unsplash

Aux Pays-Bas, les fatbikes électriques défraient la chronique depuis plusieurs semaines déjà. Récemment, plusieurs partis politiques se sont aussi emparés du sujet en votant une série de motions visant à mieux encadrer ce type d’engin (casque obligatoire, âge minimum, classification spécifique).

Des actions menées par La Souris

De son côté, La Souris a déjà rappelé plusieurs milliers de modèles afin de modifier certains pans techniques et logiciels, dans le but de rendre les fatbikes plus difficiles à débrider. On pourrait légitimement se demander pourquoi l’enseigne de magasins n’a pas appliqué ces limitations plus tôt.