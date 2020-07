JUMP, le grand retour : ses vélos électriques ressurgissent à Paris pour concurrencer Bolt

Retirés des rues parisiennes un mois durant après le transfert de ses activités au sein de Lime, les vélos électriques JUMP font leur grand retour dans la Ville lumière. D'ici peu, les deux-roues bénéficieront d'une mise en exergue logique sur l'application de l'opérateur de trottinettes électriques susmentionné.

Ça s’en va et ça revient. Un mois jour pour jour après avoir quitté la capitale française, les vélos électriques JUMP font leur retour à Paris. Pour rappel, l’activité de la marque appartenant à Uber a été absorbée par l’entreprise Lime, spécialisée dans la location de trottinettes électriques, suite à un important investissement du premier nommé début mai.

Les vélos JUMP déjà opérationnels

À l’époque, les deux partis s’étaient montrés relativement discrets quant au redéploiement des deux-roues JUMP : il n’a finalement pas fallu attendre longtemps pour apercevoir de nouveau le bout de leur nez. Le communiqué de presse envoyé à Frandroid précise par ailleurs que le déploiement de la flotte est effectif dès aujourd’hui, sans pour autant évoquer le cas des trottinettes électriques JUMP, pour l’instant oubliées.

« Les vélos JUMP sont disponibles sur l’application Uber et seront bientôt intégrés à l’application Lime. La taille de la flotte initiale est de 500 vélos électriques et augmentera progressivement tout au long de l’été, en fonction de la demande. Le prix est de 1 euro de déblocage et de 0,15 centime par minute d’utilisation », indique le document.

JUMP versus Bolt : avantage au second

Après vérification de la rédaction, les engins apparaissent bel et bien sur l’application Uber, et non sur celle de Lime. Le fait est que JUMP fait aujourd’hui face à un nouveau concurrent en la matière, Bolt, dont les vélos électriques récemment lancés à Paris bénéficient d’un avantage de poids : aucun frais de déblocage, et une minute d’utilisation moins chère (0,10 centime). Une guerre des prix qui pourrait à l’avenir faire la différence.