Cet élégant vélo électrique français propose 50 km d’autonomie et un poids modeste

Imaginé et conçu par la marque française Look, le vélo électrique E-765 GOTHAM a été récemment lancé partout en Europe. Son poids de 15,8 kilos avec batterie fait partie de ses points forts, a contrario de son prix exorbitant qui devrait en refroidir plus d’un.

Basée à Nevers (Bourgogne-Franche-Comté), la société tricolore Look a fait des vélos mécaniques haut de gamme et premiums son véritable fer de lance. Sans pour autant tourner le dos à l’électrique. En témoigne son dernier produit introduit dans un communiqué de presse officiel, l’E-765 GOTHAM.

Conçu pour la ville

Son nom ne vous protégera pas des rôdeurs malfamés de Gotham City, ville fictive propre à l’univers de Batman, mais son autonomie et son poids sont des arguments susceptibles de faire la différence. Résolument destiné à la ville, ce deux-roues électrifié propose en effet 50 kilomètres de rayon d’action. Une valeur suffisante pour effectuer vos trajets domicile/travail, au même titre qu’une ballade en ville ou dans sa périphérie.

Son cadre et sa fourche entièrement fabriqués en carbone jouent forcément sur le poids final du modèle : 15,8 kilos (taille M) avec batterie (recharge en 2h30 via un port USB), ce qui le place en dessous des 20 kilos généralement attribués à la plupart des vélos électriques. Sans son pack, l’E-765 GOTHAM tutoie les 11 kilos.

Outre un design relativement sobre et élégant, notamment marqué par une selle Italia Novus Brown et des poignées en cuir de même teint, l’engin accueille un moteur Fazua Evation de 250W pour un couple de 55 Nm. De quoi respecter les normes européennes, selon lesquelles les vélos électriques doivent vous assister jusqu’à une allure maximale de 25 km/h.

Pédales avec système lumineux intégré

Un dérailleur Shimano à dix vitesses vous permettra également de contrôler vos efforts, alors que les pédales Geo Trekking Vision amélioreront votre visibilité grâce à un système lumineux intégré d’une autonomie de trente heures. À leurs côtés, des pneus Hutchinson Haussmann 700 x 400 combinés à des garde-boues amovibles SKS Speedrocker complètent la fiche technique.

L’E-765 GOTHAM se dote également d’un support de téléphone directement inséré dans la potence, ainsi qu’une application mobile (Android et iOS) répondant au nom de Fazua. Cette dernière permet de vérifier en temps réel l’autonomie restante, l’état et la température de la batterie, et de suivre un itinéraire via la fonctionnalité GPS — ce que tout autre service de cartographie en ligne est capable de faire, en somme.

« L’application peut aussi suggérer des parcours vers une destination, y compris le dénivelé et l’autonomie selon le niveau de charge de la batterie, ou encore calculer le taux de CO2 économisé lors d’un trajet à vélo pour une approche des plus durables », complète la marque. Le prix de 4499 euros ne conviendra cependant pas à toutes les bourses, et devrait d’ailleurs en rebuter plus d’un lors de l’acte d’achat.