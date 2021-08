À moins de 1000 euros, ce pack PC + écran + accessoires est une excellente porte d’entrée dans le monde des gamers

Partenaire idéal de tout bon gamer qui se respecte, le PC fixe peut parfois faire peur et représenter un investissement important. Voilà pourquoi Cdiscount propose aujourd’hui une offre clef en main pour débuter dans le gaming à moins de 1000 euros.

Si l’on décide de jouer sur PC, faire l’acquisition d’une tour semble être la solution la plus simple et la plus efficace. La perspective d’investir dans un PC fixe peut malgré tout être assez impressionnante de prime abord. Créer une configuration de A à Z, sélectionner les pièces adéquates et monter le tout peut vite se transformer en véritable casse-tête pour les néophytes.

Au-delà du simple aspect matériel, le coût d’une telle installation peut aussi s’avérer problématique. Particulièrement en ce moment en raison de l’envolée des prix des cartes graphiques, de la RAM et des SSD, ainsi que des problèmes d’approvisionnement de ces mêmes pièces.

Pour pallier ces problèmes, Cdiscount a décidé de créer un pack idéal pour débuter dans le gaming sur PC. Proposé à moins de 1000 euros, il est composé uniquement de produits issus de marques reconnues dans le monde du gaming : une tour Medion, un écran Samsung, ainsi qu’un clavier, une souris et un casque de la marque Corsair.

Si cette configuration ne permet pas de faire tourner les derniers hits du moment avec toutes les options graphiques à fond, il s’avère en revanche parfaitement adapté pour le jeu en Full HD, les titres sortis il y a un ou deux ans, ou les jeux qui ne sont pas trop gourmands en ressources. De quoi découvrir le jeu sur PC en toute sérénité et sans faire trop de concessions.

Pack Gaming Cdiscount : l’offre en bref

PC fixe Medion Erazer S76 Black (Core i5-10400F, GTX 1660 Super 6 Go, 8 Go de Ram et SSD 512 Go)

Écran Samsung Odyssey G3 24 pouces (FHD, 144 Hz et 1 ms)

Casque Corsair H60 Pro Surround

Souris Corsair Harpoon (12 000 DPI, 6 boutons programmables)

Clavier Corsair K55 (clavier membrane, 6 macros programmables)

Medion Erazer S76 Black : une machine idéale pour se lancer dans le gaming

Au cœur de ce pack gaming se trouve la tour Medion Erazer S76 Black. Fondée en 1983 et rachetée en 2011 par Lenovo, Medion est une marque reconnue pour la fiabilité, la solidité et la durabilité de ses produits.

Autant de qualités que l’on retrouve dans la tour proposée dans ce pack créé par Cdiscount et qui s’articule autour de deux composants majeurs. D’un côté, un processeur Core i5-10400F cadencé à 4,3 GHz. De l’autre, une carte graphique GTX 1660 Super 6 Go (en GDDR5). Ajoutez à cela 8 Go de RAM en DDR4 à et un SSD de 512 Go et vous obtenez une configuration solide taillée pour le gaming.

Une tour qui fait difficilement tourner les derniers AAA en Ultra, mais qui fait des merveilles sur de nombreux jeux qui ne demandent pas trop de ressources, tels que League of Legends, Fortnite, Minecraft ou encore Roblox. Idéal donc pour un public jeune qui souhaite s’initier aux joies du jeu sur PC, ou pour tous ceux qui se moquent des performances graphiques.

Cette tour possède aussi un autre avantage, qui réside dans son évolutivité. Le gros avantage des PC fixes reste qu’il est possible de les modifier au fil du temps, de manière à augmenter leurs performances. La configuration proposée par Medion pose des bases très solides, en particulier grâce à son processeur.

Une nouvelle carte graphique, 8 Go de RAM supplémentaires et ce PC gagne significativement en puissance. De quoi, par exemple, s’attaquer à des titres plus récents et plus gourmands en ressources.

Le PC Gaming Medion Erazer S76 Black en bref

Processeur Core i5-10400F à 4,3 GHz

Carte graphique GTX 1660 Super 6 Go GDDR5 (1 HDMi 2 DisplayPort)

8 Go de RAM en DDR4 320 MHz

SSD 512 Go

Samsung Odyssey G3 24 pouces : réactivité et latence minimale

Lorsque l’on décide de se lancer dans le jeu sur PC, il est important de coordonner tous les éléments de sa configuration. Inutile d’utiliser un écran 4K si votre tour ne permet pas d’afficher cette résolution. Cdiscount l’a bien compris et propose dans son pack un écran qui vient compléter à merveille la tour Medion Erazer S76 Black.

C’est l’écran Samsung Odyssey G3 dans sa version 24 pouces qui a été choisi pour l’occasion. Pensé pour le gaming, il offre toutes les caractéristiques nécessaires pour jouer dans les meilleures conditions.

Équipé d’une dalle VA qui lui permet d’obtenir un rapport de contraste élevé (3000:1), et donc des noirs profonds, il possède aussi une définition maximale de 1920 par 1080 pixels (Full HD). De quoi obtenir une qualité d’image adaptée aux performances de la tour proposée dans ce pack.

Avec une fréquence d’affichage pouvant aller jusqu’à 144 Hz et un temps de réponse boosté à 1 ms, il offre une réactivité hors pair, idéale pour des sessions de jeux endiablées, y compris sur des jeux compétitifs en ligne.

Corsair, partenaire de vos sessions de jeu

Pour accompagner la tour et l’écran, Cdiscount propose un clavier, une souris et un casque tout droit sortis de chez Corsair. Bien connue des gamers, cette marque propose des produits pensés pour le jeu, disposant de nombreuses fonctionnalités très utiles pour les gamers de tous poils.

Le clavier Corsair K55, tout comme la souris Corsair Harpoon, allie confort et réactivité pour proposer une expérience de jeu sans accrocs. Côté clavier, on retiendra la présence de 6 touches de macros programmables permettant d’avoir les raccourcis les plus utiles en jeux toujours à portée de main, ainsi que le repose-poignet en caoutchouc.

Côté souris, c’est le capteur 12 000 DPI qui marque les esprits. De quoi assurer une fluidité et une réactivité en jeu sans faille. La présence de 6 boutons programmables est là encore un plus non négligeable.

C’est le casque Corsair HS60 Pro Surround qui vient compléter cette panoplie. Doté d’un design circum aural et de coussinets à mémoire de forme, il offre un confort maximal y compris durant de longues sessions de jeu. Son micro unidirectionnel vous permet aussi de discuter en ligne avec vos amis sans être gêné par les bruits alentour.