OptiPlex, Precision, Latitude : les stations de travail Dell sont en promotion

Dell, ce n'est pas uniquement des PC grand public. Le constructeur possède une vaste gamme d'ordinateurs performants et bardés de fonctionnalités dédiées aux professionnels, comme le Precision ou l’Optiplex. Aujourd’hui, on vous parle des stations de travail Dell. Suivez le guide !

OptiPlex, Precision, Latitude, autant de noms qui ne vous parlent peut-être pas. Et pourtant, il s’agit de noms de gamme tout aussi importants que XPS, Inspiron ou Alienware dans le catalogue de Dell. La seule différence, c’est que ces machines se destinent avant tout aux professionnels et viennent compléter une offre étendue (écrans, serveurs, webcams, etc.) permettant aux entreprises de se constituer un environnement de travail efficace et parfaitement adapté à leurs besoins.

En ce moment, Dell propose de nombreuses promotions sur ses stations de travail professionnelles. L’occasion de réaliser de très bonnes affaires, et d’équiper votre entreprise avec des machines performantes, taillées pour la productivité et équipées de nombreuses fonctionnalités destinées à faciliter et fluidifier le travail au quotidien. Pour l’occasion, nous vous avons concocté une petite sélection de PC qui pourrait vous intéresser :

le PC fixe OptiPlex 3090 MFF à 702,68 euros (585,57 euros HT) avec le code DTPRO4%FR ;

; le PC portable Latitude 5520 à 1588,97 euros (1324,14 euros HT) avec le code NBPRO4%FR ;

; le PC fixe Precision 3450 Small Form Factor à 1250,27 euros (1041,89 euros HT) avec le code DTPRO4%FR ;

; le PC portable Mobile Precision 3560 à 1600,72 euros (1333,93 euros HT) avec le code NBPRO4%FR.

Pour ne rien gâcher, tous les PC soldés en ce moment bénéficient d’un an de support gratuit, qui inclut les interventions sur site. Et si vous avez la moindre question sur les offres, sur les machines présentées dans cette sélection ou sur les différentes gammes de stations de travail proposées sur Dell.com, sachez que vous pouvez toujours contacter le service client Dell. Pour ce faire, trois solutions :

du lundi au vendredi, entre 9h et 18h, vous pouvez chatter en direct avec un conseiller commercial directement depuis Dell.com ;

du lundi au vendredi, de 9h à 18h, vous pouvez appeler le 0801 800 001 afin de discuter avec un expert commercial ;

enfin, vous pouvez toujours contacter un conseiller via WhatsApp au (33) 7 76 15 62 99.

Dell OptiPlex : une tour qui s’intègre discrètement dans les bureaux

Avec sa gamme OptiPlex, Dell propose une gamme d’ordinateurs axée sur la modularité et la discrétion. Composée à la fois de tours compactes (que l’on peut aussi intégrer à un pied d’écran) et d’ordinateurs tout-en-un, elle propose une grande variété de configurations qui permettent de libérer l’espace de travail sans pour autant rogner sur les performances. Grâce au logiciel Dell Optimizer, cette machine s’appuie sur l’IA pour s’adapter à vos habitudes de travail et fluidifier votre expérience au quotidien.

L’OptiPlex 3090 MFF est le digne représentant de cette gamme. Extrêmement compact avec 183 × 178 × 36 mm seulement, ce boîtier embarque tout ce qu’il vous faut pour travailler dans des conditions optimales. À commencer par une configuration solide s’articulant autour d’un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Ensuite, grâce à un large éventail de ports qui vous permettent de connecter tous les périphériques dont vous avez besoin :

port casque, micro et USB 3.2 Gen 1 Type-A en façade ;

4 ports USB3.2 Gen 1, port RJ 45, 2 ports DisplayPort à l’arrière.

Il est par ailleurs vendu avec un clavier filaire KB 216 et une souris optique MS116, elle aussi filaire.

Habituellement proposé à 1090,60 euros, le Dell Optiplex 3090 MFF bénéficie actuellement d’une jolie ristourne qui le fait tomber à 702,68 euros (ou 585,57 euros hors taxe), pour peu que vous utilisiez le code de réduction DTPRO4%FR.

Dell Latitude : des PC portables pensés pour le télétravail

La gamme Latitude, de son côté, est axée vers la mobilité et comporte donc exclusivement des PC portables, qu’ils soient simples ou deux-en-un (comprenez par là qu’il est possible de les convertir en tablette tactile). Afin de coller au mieux aux exigences de la vie professionnelle moderne, les PC Latitude bénéficient de fonctionnalités de pointe et d’équipements qui favorisent la productivité et la sécurité.

Ils sont ainsi équipés de webcam très performante qui offrent des images nettes et lumineuses y compris dans des conditions difficiles, et dont le micro tire parti de l’IA pour offrir un son clair et sans parasites. Ces machines tirent aussi pleinement parti de la plateforme Intel EVO vPro pour offrir une expérience de travail fluide, réactive, stable et surtout, sécurisée. Cela passe, entre autres, par une gestion poussée de la batterie, ou gestion simplifiée des accès à distance.

Le Dell Latitude 5520 illustre à merveille tous les avantages de cette gamme. Doté d’un châssis en aluminium usiné au design sobre, il embarque un Core i7 vPro de 11e génération, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un GPU Intel Iris Xe. De quoi lui permettre de relever sans difficulté les tâches que vous pourrez lui proposer. Il dispose en outre d’un bel écran Full HD de 15,6 pouces, avec un traitement anti-reflet, assurant des séances de travail confortables. Compatible avec les dernières normes en matière de Wi-Fi, il embarque aussi tous les ports dont vous pourriez avoir besoin (lecteur de carte uSD 4.0, USB 3.2n HDMI 2.0, RJ45, Thunderbolt 4).

À l’occasion des soldes pratiquées en ce moment, le Dell Latitude 5520 passe de 2545,85 euros à 1588,97 euros (ou 1324,14 euros hors taxe) grâce au code de réduction NBPRO4%FR.

Dell Precision : une tour compacte pour les gros calculs

Avec sa gamme Precision, Dell cible les sociétés ayant besoin de machines puissantes, que ce soit pour générer des rendus 3D ou bien faire fonctionner des bases de données importantes. Elles peuvent donc compter sur des fiches techniques musclées, utilisant les dernières technologies de chez Intel (processeur Intel Xeon) et Nvidia (GPU quadro RTX 8000).

Afin de s’adapter au mieux à votre espace de travail, ces machines peuvent adopter des design différents : boîtier tour classique ou compact et format rack typique des baies de serveurs. Taillées pour les tâches les plus complexes, les machines de la gamme Precision reposent sur les technologies Dell Optimizer et bénéficient de configurations certifiées par les éditeurs de logiciels indépendants, assurant leur fiabilité.

Si ce Dell 3450 Small Form Factor est, comme son nom le laisse penser, un ordinateur extrêmement compact, qui embarque une configuration taillée pour la performance. On y retrouve notamment un processeur Intel Core i7 de 11e génération, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un GPU intégré. Son boîtier, bien que compact, offre tout ce dont vous pourriez avoir besoin, d’un refroidissement efficace aux ports nécessaires à vos besoins (multiples USB, DisplayPort, USB-C, RJ45, PS/2, etc.). Il est aussi vendu avec un clavier filaire KB 216 et une souris optique MS116.

Le Dell Precision 3450 Small Form Factor est actuellement proposé à 1250,27 euros, ou 1041,89 euros hors taxe en utilisant le code DTPRO4%FR au moment de la validation de votre panier.

Dell Precision Mobile : la performance à emporter partout

Avec la gamme Precision Mobile, Dell vous propose toute la puissance de sa gamme Precision traditionnelle en version portable. Les machines proposées ici reprennent donc le cahier des charges de leurs homologues fixes, à savoir une fiche technique tournée vers la puissance, la fiabilité, le tout dans un châssis portable sobre et sans fioriture, réalisé en aluminium usiné et en matériaux recyclés. Taillés pour les usages créatifs et les grosses charges de travail, ces PC embarquent aussi un écran aux bordures fines, parfaitement calibré.

Le Dell Mobile Precision 3560 est un ordinateur de 15,6 pouces doté d’une dalle Full HD 16:9 très lumineuse qui bénéficie de la calibration Dell PremierColor. Dans ses entrailles, c’est un processeur Intel Core i7 de 11e génération et une Nvidia T500 2G qui mènent la danse, accompagnés par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une machine puissante donc, qui peut aussi compter sur un refroidissement efficace et une connectivité étendue (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ports Thunderbolt, port HDMI 2.0, ports USB 3.2 Gen 2).

Généralement proposé à 2785,85 euros, le Dell Precision 3560 voit son prix dégringoler à 1600,72 euros, ou 1333,93 euros hors taxe grâce au code de réduction NBPRO4%FR.