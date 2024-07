Un nouveau studio de jeux vidéo ferme ses portes

Racheté en 2019 par Embracer, le studio allemand Piranha Bytes à l'origine du RPG Gothic ferme ses portes. Une fermeture en silence pour un studio à l'agonie.

Piranha Bytes, le développeur allemand des RPG Gothic a été racheté en 2019 par le groupe européen Embracer. Un rachat qui n’aura pas suffi à maintenir le studio, le géant européen ayant mis la clé sous la porte, il entraine avec lui le studio allemand.

Dans l’ombre d’Embracer

La fermeture de Piranha Bytes survient quelques mois après l’annonce de la fermeture du groupe mère Embracer. On apprenait en avril dernier que ce géant du jeu vidéo regroupant plus de 110 studios et employant plus de 12 000 personnes dans le monde allait fermer suite à une levée de fonds infructueuse. Une restructuration lente, avec une scission en multiples entités, entraînant au passage de multiples restructurations, mais aussi des fermetures de studios.

La situation n’était pas au beau fixe pour Piranha Bytes. Le studio déclarait sur X (anciennement Twitter) au mois de janvier, se trouver « dans une situation difficile » mais qu’il essayait toujours de trouver des financements pour maintenir le studio. Le studio allemand est connu par la communauté des joueurs comme des artisans du jeu vidéo AA avec des qualités supérieures pour une équipe de cette taille. Une qualité qui avait été repérée par Embracer conduisant à ce rachat.

Selon le média polonais, CD-Action, Piranha Bytes aurait cessé toute activité en juin 2024. Un employé du studio aurait en effet confié au média que la crise s’éternisait et se cristallisait autour de tensions créatives accompagnant l’échec commercial qu’a été la sortie d’Elex 2 sorti une semaine après Elden Ring. Malgré le passage d’investisseurs occasionnels, personne ne s’est prononcé pour racheter le studio. Le média souligne par ailleurs que Jennifer et Bjorn Pankratz, deux vétérans et visages de Piranha Bytes, ont quitté le studio en novembre dernier et viennent d’annoncer la création de Pithead Studio pour développer « des jeux indépendants immersifs et fantastiques ».

Michael Rueve, le PDG de Piranha Bytes, ne s’est pour le moment pas prononcé officiellement sur cette fermeture. Aujourd’hui le site de Piranha Bytes n’affiche que son logo, mais ne renvoie plus vers d’autres liens.

