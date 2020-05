Le Razer Blade Pro 17 (2020) fait dans la démesure : écran à 300 Hz et RTX 2080 Super Max-Q

Razer vient de renouveler son Blade Pro 17 avec de nombreuses nouvelles options de configuration ainsi que la correction du placement de certaines touches du clavier. C'est un ordinateur portable équipé de Windows 10 conçu pour offrir de très grosses performances en mobilité.

Après le Blade Stealth 13 et le Blade 15, c’est au tour au Blade Pro 17 de profiter d’une actualisation en 2020. Cette variante 2020 ne change pas beaucoup, mais c’est tant mieux car l’édition 2019 était déjà très efficace avec son système de refroidissement actif grâce à une chambre à vapeur et non des caloducs.

Premièrement, Razer a apporté une modification au clavier avec un nouveau positionnement des touches directionnelles ainsi que de la touche Maj à droite. C’était un des défauts du modèle 2019, également corrigé sur le Blade 15 et le Blade Stealth 13. Visuellement, vous ne verrez donc pas d’autres changements entre les deux générations de Blade Pro 17. Les PC portables sont toujours aussi sobres avec des bordures d’écran relativement fines.

Le clavier, comme vous pouvez le voir, intègre des touches rétro-éclairées avec Razer Chroma que vous pouvez configurer depuis un logiciel dédié (qui peut se synchroniser avec vos ampoules Philips Hue).

Un option avec un écran 300 Hz et quatre puces graphiques au choix

Cette année, Razer offre également de nouvelles options supplémentaires lorsque vous configurez votre machine. La plus intéressante est la possibilité d’opter pour un écran Full HD avec un taux de rafraîchissement qui peut monter à 300 Hz. Les autres configurations d’écran restent, y compris la dalle 4K à 120 Hz ainsi que le Full HD à 144 Hz et 240 Hz. D’ailleurs, il n’est pas possible de choisir un écran en définition QHD qui est souvent un juste milieu très équilibré pour le gaming et la bureautique.

Comme vous allez le voir, le choix de l’écran du Blade Pro 17 dépend de la carte graphique que vous aurez choisi. Il est désormais possible d’opter pour une Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q que l’on peut associer à l’écran 4K @ 120 Hz ou l’écran Full HD @ 300 Hz. En plus de la GeForce RTX 2060 et la GeForce 2080 Max-Q, vous pourrez également opter pour la GeForce RTX 2070 Max-Q (qui n’est pas Super). Cela donne quatre configurations de puces graphiques différentes, en fonction de votre budget et de vos besoins.

Pour rappel chez Nvidia, Max-Q est un modèle de fonctionnement alternatif pour les PC portables, qui va privilégier la modération de la chauffe et des nuisances sonores par rapport aux performances. Cela passe par un paramétrage différent des fréquences de fonctionnement, mais aussi par un système de refroidissement efficace. Les puces graphiques estampillées Super sont des GeForce RTX survitaminées, conçues pour enfoncer le clou face à un AMD plus dangereux que par le passé.

Enfin, notez que les machines Blade Pro 17 profitent des dernières puces d’Intel de 10e génération, dont la puce Core i7-10875H avec 8 cœurs.

De 2 199,99 à 4 199,99 euros

La plus grosse configuration que vous pouvez paramétrer sur le store de Razer revient à 4199,99 euros, avec la Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q, l’écran 4K à 120 Hz, 1 To de SSD (PCIe NVMe) et 16 Go de mémoire RAM DDR4 à 2667 MHz.

L’entrée de gamme des Blade Pro 17 est à 2199,99 euros avec la GeForce RTX 2060, l’écran Full HD à 144 Hz, le CPU Intel Core i7-9750H et 512 Go de SSD.

Le nouveau Razer Blade Pro 17 peut déjà être commandé sur le store de Razer.