Razer Blade Stealth 13 (2020) : un des meilleurs ultrabooks « gamer » passe au 120 Hz

Razer vient d'annoncer la cuvée 2020 de son Blade Stealth 13. Un ultrabook pour gamer. La description peut faire sourire, mais Razer nous avait déjà séduit avec son PC portable compact et élégant qui embarque également un GPU dédié. Cette année, la grande nouveauté est l'arrivée d'un écran 120 Hz.

Razer vient d’officialiser la toute nouvelle version de son Razer Blade Stealth 13. Pour rappel, c’est un ultrabook sous Windows 10 que l’on suit depuis longtemps et dont nous avions testé la version 2019 avec un 9/10 en note finale. Cette édition 2019 avait d’ailleurs été mise à jour en fin d’année avec l’arrivée de la nouvelle génération de puce graphique Intel Iris Plus associée à la 10e génération de processeur Intel Core i7, toujours associé à une carte graphique Nvidia Max-Q.

Du 120 Hz pour l’écran Full HD, la GTX 1650 Ti Max-Q pour les graphismes

Cette édition 2020 remplace le modèle GTX, avec une grande nouveauté. Ce nouveau Stealth est, en effet, le premier ultrabook avec un écran IPS LCD de 13,3 pouces en Full HD qui peut tourner jusqu’à 120 Hz en taux de rafraîchissement, contre 60 Hz sur les modèles précédents. Ce nouvel écran prend en charge un spectre de 99 % en AdobeRGB et 100 % en sRGB selon Razer. Notez que Razer propose également une option 4K tactile pour les créateurs de contenu, mais qui est seulement 60 Hz.

Ce qui différencie cet ultrabook des autres est la présence d’un GPU dédié. On ne parle pas de la solution d’entrée de gamme de Nvidia type MX 150, mais une GTX 1650 Ti avec un design Max-Q associé à 4 Go de mémoire GDDR6. Cette carte graphique est assez récente, c’est une mise à niveau des cartes graphiques GeForce GTX 16xx pour ordinateur portable qui ont été officialisées en avril 2019. Du côté de la technique, rien de bien surprenant pour la GTX 1650 Ti Max-Q où Nvidia reprend la même puce que sur ordinateur de bureau à quelques variables près.

Même si nombre des différents types d’unités de calcul des GPU est identique, la limite de consommation électrique est beaucoup plus basse. Nvidia indique une consommation de 35 W TGP (Total Graphics Power, consommation graphique totale), soit 15 W de moins qu’une 1650 Ti classique (Max-P) pour portables. Faites d’ailleurs attention à bien différencier les Max-P et Max-Q : les Max-Q ont environ 15 % de performances en moins par rapport aux Max-P qui ont des performances équivalentes aux versions desktop. Enfin, comparée aux GPU RTX 2000 plus puissants (comme la RTX 2060), rappelons la 1650 Ti ne possède ni Ray Tracing, ni cœurs Tensor.

Du côté du CPU, ce Stealth utilise le même CPU Core i7-1065G7H que son prédécesseur, mais en 25 W, tandis que le précédent utilisait une variante de 15 W. Plus de consommation, mais plus de puissance également.

Modèle GTX Full HD 120 Hz Modèle GTX 4K 60 Hz CPU Processeur quadricœur Intel Core i7-1065G7 de 10e génération avec Hyper-Threading 1,3 GHz / 3,9 GHz (Base/Turbo) à 25 W Processeur quadricœur Intel® Core™ i7-1065G7 de 10e génération avec Hyper-Threading 1,3 GHz / 3,9 GHz (Base/Turbo) à 25 W GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 Go VRAM GDDR6 avec conception Max-Q NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 Go VRAM GDDR6 avec conception Max-Q RAM 16 Go LPDDR4X 3733 MHz Mémoire intégrée à double canal (fixe) 16 Go LPDDR4X 3733 MHz Mémoire intégrée à double canal (fixe) SSD 512 Go PCIe NVMe M.2 512 Go PCIe NVMe M.2 Ecran Écran mat FHD de 13,3 pouces (1920 x 1080) Écran 120 Hz, 100 % sRGB, bordures fines de 4,9 mm Écran 4K (3840 x 2160) de 13,3 pouces Écran tactile, 100 % sRGB, bordures fines de 4,9 mm Dimensions Hauteur : 15,3 mm

Largeur : 304,6 mm

Profondeur : 210 mm Hauteur : 15,3 mm

Largeur : 304,6 mm

Profondeur : 210 mm Poids 1,41 kg 1,48 kg Alimentation Adaptateur secteur compact 100 W USB-C Adaptateur secteur compact 100 W USB-C

Quasi aucun changement pour le design : Razer a simplement corrigé le clavier qui a posé des soucis à quelques utilisateurs. En effet, certaines touches pouvaient rester bloquées… un problème qui n’est pas réservé à Apple et son clavier papillon.

La marque américaine a également revu les touches directionnelles pour éviter les appuis par erreur sur la touche Maj. Cette configuration est la même que la dernière version 15 pouces. Pour rappel, ce Blade 15 peut être configuré avec un écran en 300 Hz.

Pour aller plus loin

Le Razer Blade 15 2020 marie un Core i7 à 8 cœurs et une RTX 2080 SUPER

Prix et disponibilité

Le prix semble piquer aux premiers abords… ce n’est clairement pas le même prix que les autres ultrabooks. 1 999 euros sur le store de Razer pour la version avec 512 Go PCIe NVMe M.2, 16 Go de mémoire RAM LPDDR4X 3733 MHz et un CPU Intel Core i7-1065G7 de 10e génération. Un prix qu’il faut donc relativiser, c’est une machine qui offre en réalité un bon rapport puissance-prix.

La machine sera disponible courant mai d’après Razer, en espérant que le contexte actuel n’entraîne pas de retard.