Razer profite de l’IFA 2019 pour renouveller son Blade Stealth et annoncer « le premier ultrabook gaming au monde ».

Le teasing est fini, Razer a dévoilé son ultrabook gamer « le plus fin du monde » à l’IFA 2019. La marque estime lancer du même coup le premier véritable « ultrabook gamer », les fabricants ayant adhéré au format Max-Q de Nvidia apprécieront. Et pour cause, Razer renouvelle le Blade Stealth avec un nouveau couple processeur + carte graphique beaucoup plus performant.

Intel 10e génération et GeForce GTX 1650

Le Blade Stealth 2019 reprend un châssis proche de la génération précédente — écran 13,3 pouces, 15,3 x 304,6 x 210 mm pour 1,32 kg à 1,47 kg — mais renouvelle tout le reste de la fiche technique pour quelque chose de bien plus musclé.

Caractéristiques Nouveau Razer Blade Stealth Razer Blade Stealth Écran 13,3 pouces mat IGZO LCD 1920 x 1080 pixels

13,3 pouces tactile LCD 3840 x 2160 pixels 13,3 pouces mat IGZO LCD 1920 x 1080 pixels Processeur Intel Core i7-1065G7 (25W)

Intel Core i7-1065G7 Intel Core i7-8565U Chipset graphique Intel Iris Plus Graphics

Nvidia GeForce GTX 1650 4 Go GDDR5 Intel HD 620 ou Nvidia GeForce MX150 4 Go GDDR5 25W RAM 16 Go LPDRR4 8 ou 16 Go LPDDR3 2133 MHz Stockage 256 Go PCIe M.2

512 Go PCIe M.2 256 Go M.2 SATA ou PCIe 2 Connectique 2x USB A 3.0 + 1 USB-C 3.2 + 1 USB-C Thunderbolt 3 4 lanes + combo jack 2x USB A 3.0 + 1 USB-C 3.0 + 1 USB-C Thunderbolt 3 4 lanes + combo jack Biométrie Webcam 720p Windows Hello Webcam 720p Windows Hello Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 5.0 Batterie 53.1Wh 53,1 Wh Dimensions 15,3 x 304,6 x 210 mm 14,8 x 304,6 x 210 mm Poids 1,32 à 1,47 kg 1,31 kg Prix à partir de 1,679.99 euros 1499 ou 1699 euros

La version de base du PC, dans sa robe blanche « mercury », fait la part belle à la nouvelle génération de puce graphique Intel Iris Plus associée à la 10e génération de processeur Intel Core i7 avec un TDP relevé à 25W (contre 15W habituellement).

Mais c’est surtout la version noire qui nous intéresse, puisque Razer a décidé d’intégrer une puce GeForce GTX 1650 pour repousser ce qu’il était possible de faire avec un ultrabook en termes de jeu 3D. Cette puce permet de faire tourner sans problème des jeux populaires récents comme Fortnite, Apex Legends, Battlefield V ou Assassin’s Creed Odyssey en Full HD avec les graphismes élevés ou ultra.

Pour le reste on garde les points forts de la gamme Blade Stealth : des ports USB Type-C et des ports USB classiques, une caméra compatible Windows Hello, le touchpad Microsoft Precision et clavier Chroma.

Le prix toujours aussi douloureux

Razer ne change pas sa politique de prix avec ce nouveau Razer Blade Stealth. La nouvelle version est attendue pour la fin du mois de septembre en Amérique du Nord à partir de 1 500 dollars ou 1680 euros pour la version de base, sans GeForce.

La machine sera proposée plus tard, sans précision, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Chine, à Hong-kong, en Australie, à Singapour, à Taiwan, au Japon.