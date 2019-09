Razer commence déjà à teaser ses annonces de l’IFA 2019 et promet une première mondiale. Au vu de l’image, on peut s’attendre à un ordinateur portable d’à peine plus de 7 mm d’épaisseur. Cet ultrabook pourrait néanmoins s’adresser aux joueurs.

À partir de ce mercredi, Berlin accueillera comme chaque année à cette période le salon de l’IFA 2019. On y attend de nombreuses annonces, notamment du côté des ordinateurs portables et des téléviseurs, mais aussi certains smartphones comme le Sony Xperia 2.

À quelques jours de l’évènement, certaines marques commencent déjà à promettre monts et merveilles sur les réseaux sociaux. C’est le cas par exemple de Razer qui a tweeté ce week-end que « le 4 septembre, à l’IFA 2019, nous lancerons encore une nouvelle première mondiale ». Ce message s’accompagne également du commentaire « il y a 8 ans, nous avons inventé le premier véritable ordinateur portable gaming au monde ».

On 4th September, at IFA 2019, we’ll launch yet another world’s first… stay tuned. #Razer #Gaming #IFA19 pic.twitter.com/5ksGJkxPND — R Λ Z Ξ R @ PAX West (@Razer) September 1, 2019

L’image ne laisse que peu de place au doute : Razer compte annoncer un ordinateur portable d’à peine plus de 7 mm d’épaisseur. Moins épais encore qu’une pièce d’un centime d’euro.

À l’heure actuelle, l’ultrabook le plus fin du monde est l’Acer Swift 7, avec moins de 9 mm d’épaisseur.

Intel à bord ?

En lisant entre les lignes, on peut donc deviner que Razer va présenter un ultraportable ultra fin capable de faire tourner des jeux. Un exploit difficilement imaginable pour le moment au vu des composants nécessaires pour jouer. Et pourtant, avec les nouveautés présentées par Intel, cela ne parait pas si étonnant.

Rappelons qu’Intel a annoncé sa nouvelle génération de processeurs avec un GPU intégré capable de répondre à certaines exigences graphiques. À en croire les premiers benchmarks, on peut s’attendre à des performances capables de faire tourner des jeux compétitifs comme Overwatch ou Fortnite en 1080p. Cela reste néanmoins encore un peu juste pour les titres les plus gourmands du moment, ou même pour atteindre des performances avancées. Oubliez le 60 fps en high sur votre battle royal préféré.