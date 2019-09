Alors qu’il devrait être officialisé dans quelques jours à l’IFA de Berlin, le Sony Xperia 2 apparaît déjà dans des rendus officiels dénichés par WinFuture.

L’IFA 2019 va ouvrir ses portes cette semaine à Berlin et comme toujours Sony a prévu un événement à l’occasion de ce salon. Le constructeur japonais devrait ainsi présenter son nouveau smartphone haut de gamme : le Sony Xperia 2.

Rappelons que le design du Sony Xperia 2 s’est déjà montré dans des images non officielles au cours des dernières semaines. Cette fois-ci, c’est le réputé site allemand WinFuture — habitué à ce genre de fuites — qui publie des rendus presse du futur smartphone. De quoi corroborer ce que l’on soupçonnait déjà fortement : le format 21:9 est une nouvelle fois de la partie.

WinFuture affirme que les images dénichées par ses équipes seront celles utilisées officiellement par la marque pour faire la promotion du Sony Xperia 2. Le site allemand précise aussi que le smartphone aurait une diagonale de 6,1 pouces plus petite que celle de son prédécesseur le Xperia 1 et ses 6,5 pouces.

Rendez-vous à l’IFA

En outre, un lecteur d’empreintes sur le côté est visible, en plus d’un bouton physique supplémentaire qui sert certainement à déclencher l’appareil photo. Au dos, le triple appareil photo n’est plus centré et allé se loger en haut à gauche.

On s’attend aussi à un Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sur ce nouvel appareil, mais tous ces éléments techniques restent évidemment à confirmer. À titre d’information, la conférence de Sony à l’IFA aura lieu le jeudi 5 septembre à 13 heures.