À moins de 800 euros, le MagicBook Pro casse les prix des ultrabooks haut de gamme

En misant sur un grand écran de 16 pouces parfaitement calibré et un processeur AMD Ryzen de dernière génération pour son nouveau MagicBook Pro, Honor livre un ultrabook particulièrement séduisant pour les professionnels et les étudiants à ce jour.

En avril dernier, Honor changeait la donne du marché des ordinateurs portables en lançant la mouture 2020 du très bon Honor MagicBook. Mais loin de se reposer sur ses lauriers, le constructeur chinois est retourné à la planche à dessin pour imaginer une version plus musclée de son célèbre ultrabook. Voici donc le Honor MagicBook Pro qui mise sur un processeur AMD de dernière génération, le Ryzen 5 4600 U, pour gagner en puissance et ainsi devenir le meilleur allié des professionnels nomades ou des étudiants à la recherche d’un appareil performant.

Bien que présent sur le segment haut de gamme, le Honor MagicBook Pro a su conserver un tarif contenu puisqu’il est proposé à l’achat sur le site officiel d’Honor et chez Boulanger au prix officiel de 899 euros. Un tarif qu’adoucit encore Honor pour le lancement de son nouveau PC, puisque du 8 au 27 septembre il bénéficie d’une réduction immédiate de 100 euros, que ce soit sur le site officiel de Honor ou chez Boulanger, ce qui fait tomber le tarif final à 799 euros.

Un écran géant dans un format compact

Les constructeurs d’ultrabook le savent, il est un dilemme qu’il faut impérativement prendre en compte lorsque l’on conçoit un nouvel ordinateur portable : réussir à proposer une machine suffisamment compacte sans trop sacrifier la taille de l’écran. Une problématique que Honor balaye du revers de la main avec son Honor MagicBook Pro.

En effet, l’Honor MagicBook Pro se présente dans un châssis en aluminium au design sobre, qui selon Honor a été imaginé “comme un yacht de luxe”, dont l’épaisseur n’excède pas les 16,5 mm. Côté poids, l’Honor MagicBook Pro pèse un petit 1,7 kg, ce qui le rend particulièrement transportable, puisqu’il se glisse facilement dans un sac.

Cela dit, ses dimensions sveltes ne se sont pas faites au détriment de l’écran. L’Honor MagicBook Pro embarque une magnifique dalle IPS de 16,1 pouces de définition Full HD dont les bordures ultra-fines ne mesurent que 4,9 mm d’épaisseur. Cela permet à l’écran d’occuper 90 % de la surface supérieure, offrant ainsi une grande surface d’affichage pour un confort de visionnage accru. Pour ce qui est de la colorimétrie, l’écran du Honor MagicBook Pro couvre 100 % du spectre RVB, tout en se montrant particulièrement lumineux avec un calibrage à 300 nits.

Honor a également repris l’ergonomie propre aux ordinateurs de la gamme MagicBook. Le Honor MagicBook Pro dispose donc d’un large trackpad pour un usage simplifié, ainsi qu’un capteur d’empreinte digitale dissimulé dans le bouton de mise en marche, pour déverrouiller l’ordinateur d’une simple pression du doigt et en toute sécurité. Bien entendu, l’Honor MagicBook Pro embarque une connectique variée, comprenant 3 ports USB-A, 1 port USB-C, une prise audio jack et un port HDMI.

Des performances musclées pour un usage professionnel

L’autre force du Honor MagicBook Pro est sa fiche technique. Elle comprend : un processeur AMD Ryzen 5 4600H à six cœurs cadencé à 3 GHz (avec Turbo Boost à 4 GHZ), 16 Go de RAM en DDR4, une puce graphique AMD Radeon Vega 8 et un disque SSD PCIe NVMe de 512 Go. Une configuration pensée pour durer des années.

Autant dire que le Honor MagicBook Pro n’aura aucune peine à effectuer toutes les tâches bureautiques sans la moindre perte de fluidité. Que ce soit des tâches simples comme le traitement de texte ou des actions plus gourmandes comme la modélisation 3D, la retouche d’image ou le montage vidéo.

Le MagicBook Pro tourne nativement sous Windows 10 et embarque des solutions logicielles intéressantes pour celles et ceux qui cherchent à gagner en productivité, à l’instar de Magic-Link 2.0. Cette technologie assure la collaboration multi-écran entre l’Honor MagicBook Pro et un smartphone Honor. Il est ainsi possible de contrôler les fichiers présents sur son smartphone directement depuis l’ordinateur avec le clavier et la souris. De même, le transfert de document se fait en quelques secondes et avec autant de clics.

Honor s’installe sur le haut de gamme

S’il flirte sans peine avec les ultrabooks haut de gamme déjà présents sur le marché, l’Honor MagicBook Pro réussit à s’inscrire comme l’un des ordinateurs portables les plus intéressants du moment.

Disponible à l’achat dès aujourd’hui, il est d’ores et déjà possible de commander le Honor MagicBook Pro sur le site du constructeur et chez Boulanger au prix de 799 euros, grâce l’offre de réduction immédiate disponible jusqu’au 27 septembre prochain.

Deux nouveaux MagicBook 14 et 15 qui gagnent en autonomie

Le Honor MagicBook Pro n’est pas la seule nouveauté que Honor cache dans sa besace. En effet, le constructeur a apporté un peu de fraîcheur à ses Honor MagicBook 14 et 15 en y intégrant un nouveau processeur AMD Ryzen 5 gravé en 7 nm. Une meilleure finesse de gravure qui leur permet de moins consommer de batterie et donc gagner en autonomie. Les Honor MagicBook 14 et 15 en 7 nm seront disponibles sur le site de Honor à partir du 21 septembre prochain. Le MagicBook Pro 14 en 7 nm sera disponible à partir de 749 euros et la version 15 pouces à partir de 699 euros.

Quant aux anciennes versions des Honor MagicBook 14 et 15, leur prix ne change pas : il reste à 599 euros. Mais pour la rentrée ces deux PC bénéficient d’une ODR de 100 euros à appliquer après l’achat, ce qui fait baisser son prix final à 499 euros. L’occasion idéale de profiter d’un ultrabook de milieu de gamme plus que performant à un prix très attractif.