Vaio tente l’intégration d’un Core i7-11357H dans le châssis d’un ultrabook

Bien souvent, entre la compacité, les performances, le design et l'autonomie... l'équation du choix d'un ordinateur portable amène à faire des concessions. Vaio, une marque japonaise que vous avez certainement déjà croisé, vient d'annoncer un laptop aux formes d'ultrabook, mais avec un CPU mobile à hautes performances.

Vaio, vous connaissez sans doute la marque d’ordinateurs portables Sony. La marque est toujours japonaise, mais elle n’appartient plus qu’à 5 % à Sony… le reste des actions étant détenu par un fonds nommé Japan Industrial Partners. Si nous ne croisons pas plus de produits Vaio en France, c’est une marque encore très présente en Asie et en Amérique. Il est peu probable que Vaio se relance Europe à cause de la concurrence sino-taïwanaise, mais il est toujours intéressant de se pencher sur leurs nouveautés.

Vaio Z : performances et compacité

Le Vaio Z est l’équivalent des Dell XPS dans le monde du PC et des MacBook Pro dans le monde des Mac. Ce sont des ordinateurs fins et légers, mais qui offrent un niveau élevé de performances et une bonne autonomie. Logiquement, on retrouve un processeur à très basse consommation sur ces produits, la gamme Core series H d’Intel étant réservé plutôt aux PC de gaming. La nouveauté du Vaio Z est d’intégrer un CPU Intel Core i7-11357H dans le châssis d’un ultrabook.

Cette puce quad-core a un TDP jusqu’à 35 Watts avec une fréquence d’horloge de 3,30 GHz qui monte à 5 GHz en mode boost. On est donc loin des performances des CPU Core série U à basse consommation. Malgré ça, Vaio annonce jusqu’à 10 heures d’autonomie de batterie… alors qu’il est rare qu’un PC équipé de ce type de puce ne dépasse les 5 heures d’autonomie.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Évidemment la prouesse de Vaio est que l’ensemble fait moins de 1 kilogramme pour 1,5 centimètre d’épaisseur, vous pouvez même plier l’écran à 180 degrés. Vaio a dû user d’avancées technologiques pour évacuer efficacement la chaleur émise par le CPU dans un si petit châssis.

On retrouve pourtant 1 port USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI plein format, du Wi-Fi 6, ainsi qu’un écran IPS LCD non tactile de 14 pouces en définition 4K. Pour rappel, le CPU utilisé intègre l’iGPU Intel Iris Xe qui offre de belles performances graphiques pour une puce graphique intégrée.

Avec un SSD PCIe de 2 To, le prix s’envole sous les 4000 dollars (environ 3300 euros). Si vous avez eu un coup de foudre pour ce laptop, il faudra obligatoirement l’importer avec un clavier QWERTY.