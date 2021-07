Audacity « ne vend pas et ne vendra aucune donnée collectée » assure son repreneur

Le directeur de la stratégie de Muse Groupe, qui a racheté Audacity en mai 2021, a répondu aux inquiétudes entourant la nouvelle politique de collecte des données du logiciel de montage de son. Il y indique à nouveau quelles données seront collectées, combien de temps elles seront conservées et pour quels usages.

Les conditions générales d’utilisation, ou CGU, avait jeté WhatsApp dans la tourmente, c’est désormais au tour du logiciel gratuit et Open source Audacity d’inquiéter ses utilisateurs. Pour rappel, ce logiciel, bien connu des musiciens et podcasteurs en herbe, permet de facilement monter des pistes audio. Il a été racheté en mai 2021 par Muse Group qui a promis de le garder en Open source.

Mais le 2 juillet, le logiciel a mis à jour ses conditions d’utilisation, indiquant qu’il collecterait désormais les données de ses utilisateurs, suscitant une vive inquiétude sur les réseaux sociaux.

Peu de données récupérées

Probablement dans l’objectif de calmer le jeu, le directeur de la stratégie de Muse Groupe, Daniel Ray, s’est fendu d’un message sur Github intitulé : « Clarification de la politique de confidentialité ». Il a commencé par indiquer que, selon lui, l’émotion suscitée par les nouvelles CGU relevait davantage du malentendu qu’autre chose : « Nous pensons que les préoccupations sont dues en grande partie à une formulation peu claire de la politique de confidentialité, que nous sommes en train de rectifier. »

Il y explique que les seules données récoltées seront l’adresse IP, « qui est pseudonymisée et irrécupérable après 24 heures », le type d’OS et de processeur, et les rapports d’erreur potentiellement envoyés par les utilisateurs. « Nous ne collectons pas de données supplémentaires au-delà des points énumérés ci-dessus, à quelque fin que ce soit », martèle-t-il.

Les données seront-elles vendues ?

Après quoi, il écrit noir sur blanc : « Nous ne vendons et ne vendrons aucune des données que nous collectons, ni ne les partagerons avec des tiers. Point final. »

On notera la contradiction avec un des points abordés par la mise à jour des conditions d’utilisation, qui indiquait que les données personnelles pourraient être partagées avec « des organismes d’application de la loi, réglementaire, une agence gouvernementale, une cour ou tout autre tiers, lorsque nous pensons que la divulgation est nécessaire dans le cadre d’une loi ou d’un règlement applicable, pour exercer, établir ou défendre des droits. »

Est-il trop tard pour télécharger Audacity ?

Fort heureusement, si cette nouveauté vous inquiète, la collecte de données n’est pas encore effective sur l’actuelle version 3.0.2 d’Audacity. Elle ne prendra effet que dans la version 3.0.3 et dans les mises à jour à suivre.

Cela veut dire qu’il vous est encore possible de télécharger Audacity sans cet aspect collecte de données. Il est aussi possible de commencer à regarder du côté des alternatives à Audacity. Pour rester sur un logiciel gratuit, il faudra se tourner vers Wavosaur et Ocenaudio par exemple.