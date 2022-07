NZXT se met à vendre des écrans PC, deux modèles pour le gaming

NZXT se met aux écrans PC. La recette est simple : des produits gaming avec une ergonomie efficace, et deux coloris au choix : blanc ou noir.

NZXT, que l’on connaît principalement pour ses composants PC, boitiers, alimentations et cartes mères, annonce commercialiser deux écrans PC. Ce sont ses premiers écrans, le constructeur américain basé à Los Angeles continue sa diversification.

Du blanc et du noir

Si vous avez envie de mettre des RGB partout, passez votre chemin. NZXT a décidé de rester sobre, tout en continuant de faire ce qu’ils savent faire : des produits blancs ou noirs, relativement minimalistes et bien pensés. Nous les connaissions davantage pour leurs boitiers, dont le H1 qui a fait actualité. Ici, ils ont certainement trouvé un partenaire, sans doute taïwanais, pour ajouter des écrans PC à leur catalogue.

Pour commencer cette magnifique aventure des moniteurs PC, tout commence par un IPS plat de 27 pouces et un VA incurvé de 31,5 pouces. Dans les deux cas, la définition est WQHD avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz. Là où NZXT semble avoir fait des efforts, c’est sur les supports associés.

Source : NZXT Source : NZXT Source : NZXT

Le Canvas 27Q a un écran IPS de 27 pouces, avec un temps de réponse de 1 ms (GtG) et un contraste de 1 000: 1. Le plus grand, Canvas 32Q, est livré avec un écran VA incurvé de 31,5 pouces dont le taux de contraste est annoncé à 3 000: 1. Pour des raisons techniques, le temps de réponse des moniteurs VA est plus élevé, mais le fabricant, comme beaucoup d’autres, ne spécifie pas la valeur GtG. Au lieu de cela, il nous communique le Moving Picture Response Time (MPRT) pour pouvoir mettre 1 ms sur sa fiche technique.

Les deux modèles auraient une luminosité de 300 cd/m² et ne sont pas certifiés pour l’une des normes VESA HDR. Les connectiques sont identiques pour les deux, qui proposent des versions plus anciennes des deux interfaces avec DisplayPort 1.2 et HDMI 2.0, ce qui est également suffisant pour diffuser de la définition 2 560 × 1 440 pixels à 165 Hz. On apprécie, au passage, la présence d’un USB-C avec fonction DisplayPort. On retrouve par ailleurs deux prises USB-A et une sortie casque.

Cependant, NZXT se démarque du reste des nombreux fournisseurs. D’une part, les deux moniteurs sont proposés en versions noir et blanc. De plus, vous avez le choix de choisir le support que vous voulez.

Par ailleurs, nous n’avons pas encore reçu de communiqués de presse en français, mais ces écrans ont été officialisés aux États-Unis ou encore en Allemagne. Cela signifie que l’on aura sans doute droit de les trouver en France. De ce que l’on a pu voir, les prix resteront corrects : environ 360 euros pour le 27 pouces, 430 euros pour le 32 pouces incurvé. Pour les supports, il faudra débourser environ 100 euros (un seul bras) ou 170 euros (les deux bras). Notez que ce sont les prix convertis à partir du dollar américain.

Si vous cherchez un écran PC, consultez notre guide d’achat.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.