Jusqu’à 20 % d’économie sur les moniteurs : Dell vous file un coup de pouce pour améliorer votre bureau

En ce moment, et jusqu’au 28 mars prochain, c’est le Dell Techfest. Une période faste pour le constructeur qui célèbre son anniversaire avec des réductions pouvant aller jusqu’à 20 % sur une bonne partie de son catalogue, dont ses écrans.

Vous songez sérieusement à aménager un espace de télétravail cosy en prévision des Jeux olympiques de Paris ? Vous avez envie de profiter du DLC d’Elden Ring dans les meilleures conditions ? Ou vous cherchez tout simplement à vous équiper sans y laisser vos économies ? Cela tombe bien, Dell propose en ce moment une large sélection de moniteurs avec des réductions pouvant aller jusqu’à 20 %. L’occasion de se constituer un joli bureau, ou de moderniser l’actuel pour qu’il réponde à tous vos besoins, tout en épargnant votre budget.

Et si vous n’avez pas besoin d’écran, sachez que le constructeur propose aussi une ribambelle d’ordinateurs à prix réduits : Inspiron, XPS ou Alienware, PC portables ou fixes, bureautique ou gaming. Il y a l’embarras du choix.

Et comme toujours avec Dell, vous pouvez toujours contacter le service client si vous avez la moindre question sur un produit, un financement ou autre. Ses experts sont joignables :

par chat du lundi au vendredi de 9h à 18h ;

par téléphone au 0801 800 001 (numéro gratuit) du lundi au vendredi de 9h à 18h ;

par WhatsApp.

Notre sélection d’écrans Dell et Alienware en promotion :

Alienware AW3423DWF : l’écran gaming parfait ?

Taux de rafraîchissement élevé, temps de réponse bas, excellente définition, technologies d’affichage dédiées : ces caractéristiques sont essentielles lorsque l’on cherche un écran gaming. Et l’Alienware AW3423DWF les coche toutes sans sourciller.

Cette dalle 4K (3440 par 1440 pixels) de 34 pouces dotée d’un affichage QD-OLED s’illustre grâce à d’excellentes performances et une image aussi précise que lumineuse. Il dispose en effet d’une luminosité élevée (1 000 cd/m2), une couverture à 99,3 % du gamut DCI-P3 et surtout, un excellent calibrage (Delta E inférieur à 2). Quant à la fluidité, avec un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 165 Hz en DisplayPort (100 Hz en HDMI) et un temps de réponse fixé à 0,1 ms, il ne devrait y avoir aucun problème.

Quant au reste, difficile aussi de faire la fine bouche. Du design tout en rondeur grâce à la dalle incurvée (pour une meilleure immersion) à la connectique étendue (DisplayPort 1.4, HDMI, USB 3.2 montant, descendant et avec Battery Charging 1.2), cet écran possède tout ce qu’il faut pour satisfaire les gamers les plus exigeants. Jusqu’au 28 mars, l’Alienware AW3423DWF bénéficie d’une réduction de 17 % qui fait tomber son prix sous la barre des 900 euros.

Dell C2423H : le télétravail tout confort

Ce n’est pas parce que le télétravail s’est généralisé depuis le Covid que tout le monde est en capacité de travailler de chez soi dans de bonnes conditions. Avec l’écran Dell C2423H, vous serez en mesure d’améliorer le confort de votre installation, et gagner aussi bien en productivité qu’en sérénité, sans pour autant que cela ne vous oblige à tout changer. Pourquoi ? Tout simplement parce que cet écran est taillé pour le travail à distance.

Pour commencer, il intègre une webcam Full HD parfaite pour les appels en visios. Cette dernière permet aussi d’utiliser la reconnaissance faciale de Windows Hello. Mieux, cette webcam est escamotable, ce qui vous permet de protéger votre sécurité au quotidien. Un micro équipé d’un système de suppression de l’écho ainsi que deux haut-parleurs viennent compléter l’ensemble.

Mieux, cette dalle IPS 1080p de 24 pouces bénéficie d’un certificat TÜV Rheinland pour son système de réduction des émissions de lumière bleue. Un petit plus pour éviter la fatigue visuelle en fin de journée. Ports DisplyPort, HDMI et USB sont aussi de la partie pour une expérience connectée complète. Le C2423H est en ce moment proposé par Dell à 234,65 euros au lieu de 254,91 euros, soit une réduction de 8 %.

Dell S2721QSA : un écran 4K parfait pour le quotidien

Vous cherchez un écran 4K pour vous accompagner dans toutes vos activités ? Le Dell S2721QSA est sans doute le modèle qu’il vous faut. Cette dalle IPS de 27 pouces brille par sa polyvalence et pourra tout aussi bien vous servir à travailler qu’à jouer ou regarder des films dans les meilleures conditions possibles.

Dans les grandes lignes, on retiendra donc :

sa bonne luminosité (350 cd/m2) et couverture du spectre sRGB (99 %) ;

la présence de la technologie AMD FreeSync pour le jeu ;

son design accrocheur aux bordures fines ;

la présence de deux haut-parleurs 3W.

Pensé pour de multiples usages, cet écran intègre aussi deux ports HDMI entre lesquels il est très facile de basculer. Idéal si vous souhaitez à la fois brancher votre ordinateur et votre console, et passer de l’un à l’autre selon le moment de la journée. Habituellement proposé à 329,01 euros, cet écran profite d’une réduction de 20 % qui fait chuter son prix à 262,37 euros.

Dell Ultrasharp U3023E : un excellent rapport performance prix pour les créatifs

Que vous fassiez de la retouche photo, du graphisme, de la vidéo ou de la modélisation 3D, le Dell Ultrasharp U3023E (2560 x 1600) à de sérieux arguments pour vous convaincre de l’intégrer à votre installation. Pour commencer, il offre un affichage étendu particulièrement clair avec sa diagonale de 30 pouces au format 16:10 et ses bordures fines. De quoi profiter d’une zone d’affichage 11 % supérieure à un classique écran 16:9.

L’autre avantage de ce modèle réside dans son calibrage et sa couverture des différents espaces colorimétriques (100 % du gamut sRGB et 95 % du gamut DCI-P3). Ajoutez à cela la prise en charge de 1,07 milliard de couleurs, une bonne luminosité (350 cd/m2) et un rapport de contraste à 1 000:1/1 000:1 et vous obtenez un écran solide pour tout ce qui touche à l’image, surtout dans sa gamme de prix.

Pour ne rien gâcher, il embarque de nombreux ports (HDMI, DisplayPort 1.4, USB et USB-C) et profite d’une conception plus écologique que la moyenne avec près de 85 % de plastique recyclé utilisé pour le concevoir. Il bénéficie actuellement d’une réduction de 10 % qui le fait passer à 597 euros.

Dell E2223HN : l’ami des petits espaces et des petits budgets

Un écran simple, peu encombrant, et efficace : voilà ce que propose Dell avec son E2223HN. Cette dalle VA Full HD de 22 pouces ne s’encombre pas de fioritures et va à l’essentiel, ce qui en fait le moniteur idéal pour les petits espaces, les petits budgets, voire les deux à la fois.

Équipé d’un port HDMI et d’un port VGA, le E2223HN peut aussi être monté sur un support VESA si le besoin s’en fait sentir. Il profite également de la technologie ComfortView qui permet de réduire les émissions de lumière bleue et donc, la fatigue visuelle. Un bon point pour Dell qui n’a pas négligé le confort de ses clients en dépit d’un tarif extrêmement abordable. Le Dell E2223HN est actuellement vendu 89,18 euros après réduction de 10 %.