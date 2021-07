Ce mini PC ressemble au Raspberry 4 mais coûte 26 fois son prix

Le Raspberry Pi 4 peut être défini par son prix mais aussi par son format. Ici, il n'est pas question du prix car le PICO-TGU4 coûte 26 fois le prix d'un Raspberry Pi 4. Il plutôt question du format très compact de ce mini PC.

Le Raspberry Pi a révolutionné l’informatique. Ce nano-ordinateur basé sur ARM a démocratisé l’accès à l’information en raison de prix, quelques dizaines d’euros, ainsi que l’écosystème qui a été mis en place tout autour. Ce marché intéresse d’autres entreprises, dont Aaeon qui vient de présenter le PICO-TGU4, un mini PC qui à première vue semble être très similaire au RPi. Cependant, il ne partage en réalité que son « design brut ».

Dès 900 euros pour du Core i5

Ce mini PC utilise des processeurs Intel Core de 11e génération et jusqu’à 32 Go de RAM, ce qui en fait de véritables bêtes en comparaison avec le RPi. C’est également très cher, la version Core i5 coûte environ 900 euros. On peut potentiellement acheter 26 Raspberry Pi 4 pour cette somme d’argent.

Les apparences sont donc trompeuses. Sur quelques centimètres, on peut trouver un port M.2 2280 PCIe 4.0 qui permet de connecter à la fois des SSD et des « accélérateurs IA » , et aussi un slot « Mini Card » que l’on peut utiliser pour ajouter du stockage supplémentaire, une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. La carte, d’ailleurs, dispose d’une puce TPM 2.0, ce qui permettra théoriquement d’y installer Windows 11.

Nous avons deux ports Ethernet (un 2,5 GbE et un 1 GbE) et deux ports USB-A avec interface USB 3.2 Gen 2, mais ils sont reliés par six autres connexions USB (dont deux USB 3.2 Gen 1 et quatre autres USB 2.0) sur la carte mère. Nous avons également deux ports série RS-232 uniques et une prise casque, un port GPIO 8 bits et un port I2C / SMBUS pour étendre davantage la polyvalence de la connectivité.

Un mini PC à ne pas mettre dans les mains, néanmoins cela peut permettre de mettre en place un petit serveur efficace ou un poste de travail minimaliste..