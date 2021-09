Clockwork DevTerm : un mini PC à base de Raspberry Pi CM3 avec une imprimante thermique

Voici un étrange appareil basé sur un Raspberry Pi CM3. Avec un écran, un clavier complet et une imprimante thermique, c'est un véritable mini PC.

Connaissez-vous le Raspberry Pi CM3 ? Le Compute Module 3 reprend la base d’un Raspeberry Pi 3, mais il introduit une notion de modularité qui vous permettra de mettre à jouer des composants clés, comme la mémoire mais aussi le couple SoC. Justement, le Clockwork DevTerm profite de cette modularité.

Clockwork DevTerm : un PC complet

Le Clockwork DevTerm est un PC complet basé sur un module de calcul Raspberry Pi 3. Premier constat, comme vous pouvez observé sur la photo plus bas, le PCB (la carte mère) est divisée en deux : d’un côté se trouve ce Raspberry Pi connecté à une autre carte qui propose différents ports mais aussi une imprimante thermique, et de l’autre côté on trouve d’autres composants qui permettent aussi de connecter des « modules EXT ». Ce sont des modules externes qui permettent d’ajouter des fonctions supplémentaires, comme une imprimante. Il s’agit, en quelque sorte, d’une porte ouverte aux développeurs et aux fabricants.

L’imprimante thermique utilise la chaleur, comme son nom l’indique, pour imprimer un texte ou une image. Il faut obligatoirement utiliser un papier sensible à la chaleur.

Le kit, vendu tout de même à 219 dollars (186 euros), comprend tous les éléments de base pour monter ce mini PC sans problème. Elle intègre, de base, une dalle IPS de 6,8 pouces. L’appareil dispose également d’un clavier QWERTY ainsi qu’un mini-trackball et, sous la barre d’espace, une série de boutons de souris (gauche, droite, central).

En haut à gauche et à droite de ce clavier, vous aurez également remarqué une petite manette de jeu composée des touches fléchées d’un côté et des boutons traditionnels (ABXY) de l’autre, ce qui permet de transformer ce mini PC en console de jeux. Le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0 sont intégrés de base, il y a également un slot micro SD.