Voici un mini PC en forme de Tesla Cybertruck

Vous rentrez chez vous et, posé sur votre bureau, trônera un mini Cybertruck de Tesla. Sauf que ce n'est pas un jouet, c'est votre nouveau PC.

Le hardware PC nous réserve toujours des surprises, et le Xyber en est la preuve vivante. Ce mini PC en forme de Tesla Cybertruck est le parfait exemple de ces projets un peu fous qui font la richesse de l’univers technologique.

Un design qui ne passe pas inaperçu

Le Xyber reprend sans détour les lignes anguleuses et futuristes du Cybertruck de Tesla. C’est un choix qui ne manquera pas d’attirer l’œil, que ce soit sur un bureau ou dans un salon. Mais attention, ce qui peut passer pour un gadget caché est en réalité un véritable ordinateur, certes compact, mais potentiellement puissant.

Le cœur du Xyber, c’est son APU AMD Ryzen, plus précisément le Ryzen 8845HS. Pour les non-initiés, un APU (Accelerated Processing Unit) est un processeur qui intègre également une partie graphique, permettant ainsi de faire l’économie d’une carte graphique dédiée. C’est une solution idéale pour les mini PC qui cherchent à optimiser l’espace.

Les créateurs du Xyber ne lésinent pas sur les promesses : jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 et la possibilité d’intégrer un SSD de 4 To. Sur le papier, c’est du lourd pour une si petite machine.

Côté connectique, le Xyber joue la carte de la modernité avec un port HDMI 2.1, deux ports USB-C compatibles Power Delivery 3.0, un port USB-A 3.1, et une prise audio combo. C’est le strict minimum pour un usage quotidien, mais on peut regretter l’absence d’un port Ethernet pour une connexion réseau filaire plus stable.

L’un des grands défis des mini PC est la gestion de la chaleur. La conception particulière du Xyber, inspirée du Cybertruck, pourrait poser des problèmes en termes de refroidissement. Les lignes angulaires ne sont pas forcément les plus optimales pour la circulation de l’air, et on peut se demander comment les ingénieurs ont résolu cette équation. C’est un point qui méritera une attention particulière lors des premiers tests.

Mais attention !

Le Xyber est actuellement en phase de financement participatif sur Indiegogo. Et c’est là qu’il faut faire attention. Les campagnes de crowdfunding pour le matériel informatique sont souvent risquées. Entre les retards de production, les changements de spécifications en cours de route, et parfois même l’abandon pur et simple du projet, la prudence est de mise.

Les images présentées sur la campagne manquent de détails et de crédibilité. On est loin des rendus 3D ultra-réalistes qu’on pourrait attendre d’un projet sérieux. Cela soulève des interrogations sur la capacité réelle des créateurs à mener à bien ce projet.