Dell lance un grand déstockage sur les PC portables et les écrans pour la fin des soldes

Alors que les soldes d’été battent leur plein, Dell en profite pour organiser un grand déstockage sur ses moniteurs et ses ordinateurs portables. L’occasion de réaliser jusqu’à 700 euros d’économies sur les produits de la marque.

Que vous ayez besoin d’un nouvel ordinateur portable pour jouer ou tout simplement d’un bon moniteur pour faire office de deuxième écran, les soldes d’été sont le meilleur moment pour s’équiper avant que les prix explosent cet automne.

Dell le prouve en cassant les prix de ses ordinateurs portables comme le Dell XPS 17 ou le Dell Inspiron G3 15, ainsi que ceux de ses moniteurs comme l’excellent Dell S2721HS. Et le constructeur ne fait pas les choses à moitié puisqu’il est possible d’économiser jusqu’à 700 euros sur certains appareils. Et si jamais vous avez la moindre question, Dell se tient à votre disposition grâce au numéro gratuit 0801 800 001.

Le Dell Inspiron G3 15 à 699 au lieu de 929 euros

Les PC portables gaming ont beau avoir la cote en ce moment, ils affichent bien souvent un prix trop élevé, qui parfois dépasse celui d’une bonne tour pour joueur. Heureusement, Dell arrive avec la bonne solution pour les joueurs et joueuses au budget serré : le Dell Inspiron G3 15.

Ce laptop applique une stratégie simple : offrir une excellente expérience de jeu en maintenant un rapport qualité-prix imbattable. Et l’exercice est réussi lorsque l’on regarde sa fiche technique. Le Dell Inspiron G3 15 s’appuie sur un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage et surtout une carte graphique Nvidia GTX 1650 Ti. Autant dire que le Dell Inspiron G3 15 a suffisamment de coffre pour faire tourner la plupart des jeux récents avec une belle qualité graphique.

S’il ne propose pas de folie au niveau du design, le Dell Inspiron G3 15 a tout de même le mérite d’embarquer un châssis en plastique robuste et à l’esthétique sobre. L’écran de 15,6 pouces assure une définition Full HD (1 920 × 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En jeu comme dans un usage plus classique, l’affichage est fluide, sans le moindre soubresaut.

Sa batterie de 51 Wh lui permet d’encaisser une journée d’utilisation normale avant d’avoir besoin du chargeur. En jeu, vous devrez brancher le Dell Inspiron G3 15 au bout de quelques heures.

En temps normal, le Dell Inspiron G3 15 est proposé à 929 euros sur la boutique de Dell. Le constructeur profite cependant de l’été pour faire tomber le prix à 699 euros grâce à une remise immédiate de 230 euros.

Le moniteur Dell S2721HS (27 pouces) à 154 euros au lieu de 276 euros

Le Dell S2721HS se place comme un moniteur polyvalent qui comblera autant ceux en quête d’un écran pour télétravailler dans de bonnes conditions que les joueurs qui veulent un écran d’appoint. La dalle IPS de 27 pouces aux bordures ultra-fines offre une définition FHD (1 920 × 1 080 pixels). Le taux de rafraîchissement grimpe à 75 Hz, tandis que le temps de latence est de 4 ms. L’image est fluide, même en jeu.

Enfin, côté connectique, le Dell S2721HS intègre un port HDMI, une prise DisplayPort et une prise audio jack 3,5 mm.

Dans le cadre de son déstockage, Dell applique le code promo FRBFIJ27 au Dell S2721HS, ce qui fait tomber son prix à 154 euros au lieu de 276 euros.

En savoir plus sur le moniteur Dell S2721HS à 154 euros FRBFIJ27

Le moniteur Dell SE2422H à 151 euros au lieu de 213 euros

Le Dell SE2422H s’adresse avant tout aux joueurs et joueuses qui ne veulent pas dépenser une fortune dans un écran gaming. Ce moniteur Dell est un bon écran, avec sa dalle VA de 24 pouces pour une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz.

Il peut donc supporter tous les titres récents à 60 FPS sans gâcher l’expérience de jeu. Son temps de latence est, lui, calé à 5 ms. Ce moniteur embarque également une prise HDMI et un port VGA.

Pour le grand déstockage de Dell, le Dell SE2422H affiche un prix accessible de 151 euros contre 213 euros, soit une baisse de 62 euros.

Le Dell XPS 17 à 1 699 euros au lieu de 2 399 euros

Le Dell XPS 17 s’adresse aussi bien aux joueurs et aux joueuses qu’aux professionnels ayant besoin de puissance au quotidien. Il faut dire qu’il intègre une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, ce qui permet de jouer à de nombreux jeux récents dans de très bonnes conditions.

Le reste de la fiche technique n’est pas à la traîne puisque le Dell XPS 17 embarque un processeur Intel Core i7 de 10e génération, couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en SSD. Le Dell XPS 17 ne pâtit d’aucun ralentissement, aussi bien dans les logiciels gourmands que dans les jeux. Mieux, il ne lui faut que quelques secondes pour démarrer.

Sans oublier que le Dell XPS 17 dispose d’une autonomie massive avec sa batterie 97 Wh, grâce à laquelle il encaisse une journée complète d’utilisation.

Son design sobre et luxueux abrite une dalle InfinityEdge de 17 pouces forte d’une définition Full HD+ (1 900 x 1 200 pixels) avec un ratio 16:10 grâce à ses bordures ultra-fines. La présence de 4 ports Thunderbolt 3 permet par exemple de connecter un HUB HDMI/Display Port et ainsi de relier un écran externe.

Habituellement vendu 2 399 euros, le Dell XPS 17 affiche désormais un prix de 1 699 euros à l’occasion du déstockage de Dell, soit une remise immédiate de 700 euros.