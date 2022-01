Pourquoi les laptops gamers sont une bonne alternative pour profiter des jeux AAA en 2022

Si le PC fixe demeure encore aujourd’hui LA plateforme privilégiée pour profiter pleinement de ses jeux vidéo, les PC portables gamers les plus récents, en particulier ceux équipés d’une carte GeForce RTX 30xx, constituent une solide alternative pour profiter des jeux les plus récents dans les meilleures conditions. Surtout en pleine pénurie de composants.

Dans l’inconscient collectif, le PC fixe reste la plateforme idéale si l’on souhaite jouer à des jeux vidéo gourmands dans des conditions optimales. Plus puissants que n’importe quelle console, ils l’emportent aussi bien souvent sur les laptops gamers. Du moins, c’était vrai jusqu’à très récemment. Ces dernières années, les constructeurs ont revu leur copie afin de proposer des PC portables qui n’ont rien à envier aux traditionnelles tours.

C’est particulièrement vrai pour les machines proposées par Acer. Avec les gammes Nitro 5 et Helios 300, équipée des dernières cartes graphiques GeForce RTX 30xx de Nvidia, le constructeur propose des machines performantes, dotées d’un design soigné et surtout disponibles dès aujourd’hui sur les principaux sites marchands français. Autant d’atouts qui, en cette période de pénurie de composants, font de ces PC portables d’excellentes alternatives pour tous les joueurs qui souhaitent profiter des AAA de 2022 et des années à venir.

Des performances qui n’ont rien à envier aux PC fixes

Dire que les performances d’un PC portable, même gamer, sont équivalentes à celles d’une bonne vieille tour serait tout bonnement mensonger. Néanmoins, et il faut le souligner, l’écart entre les deux s’est fortement réduit ces dernières années. Les laptops gamers les plus récents, surtout ceux équipés des dernières cartes graphiques de chez Nvidia (les fameuses GeForce RTX 30xx), sont tout à fait capables de faire tourner les AAA du moment, au prix de menus compromis.

S’il est difficile d’espérer faire tourner le dernier Battlefield ou un Cyberpunk 2077 toutes options à fond en 4K sur un PC portable, il est tout à fait possible d’obtenir du 60 ou 100 fps en ultra et en définition 1080p. Ce qui, au vu de la taille des écrans équipant ces machines, est amplement suffisant pour en prendre plein les mirettes. Les machines équipées de GPU Nvidia GeForce RTX 30xx pourront aussi activer sans aucun souci le fameux Ray Tracing pour bénéficier d’un rendu des lumières, éclairages et reflets absolument somptueux.

La grande force des PC portables sortis ces dernières années réside dans leur grande optimisation. De nombreux constructeurs ont travaillé d’arrache-pied pour améliorer les performances (via un meilleur refroidissement par exemple), aidées dans cette démarche par Nvidia. Le fabricant de cartes graphiques a en effet développé de nombreuses technologies, comme le DLSS qui permet, grâce aux Tensors Core dédiés à l’IA présents dans leurs dernières RTX, d’optimiser la qualité de l’image en jeu. Comprenez par là que le jeu tournera à une fréquence plus élevée sans que cela n’impacte pour autant la qualité de l’image.

Enfin, entre les reports de jeu censés sortir l’année passée et les nouveautés à venir, le planning des jeux de 2022 est déjà bien connu. Tout comme le hardware nécessaire pour les faire tourner correctement. Et à ce niveau-là, les laptops gamers les plus récents sont parfaitement équipés pour proposer une expérience de jeu optimale, en faisant des plateformes de jeu idéales pour l’année à venir.

Une bonne manière de jouer dans de bonnes conditions malgré la pénurie de composants informatiques

2022, comme 2021, s’annonce comme une année difficile pour les constructeurs de matériel et composants PC. La pénurie de semi-conducteurs, les problèmes d’alimentation en énergie des usines de production et le Covid ont très fortement impacté la production de composants informatiques, notamment du côté des cartes graphiques desktop dont les prix se sont envolés pour atteindre des prix ahurissants. Du moins, lorsqu’il y avait des disponibilités…

Une situation qui ne devrait pas s’arranger sur l’année à venir, rendant assez complexe la tâche de se monter une configuration gaming décente. C’est là que les laptops gamers entrent en jeu, et constituent une excellente alternative pour tous ceux qui souhaitent jouer sur PC durant les mois et années qui viennent.

Comme nous l’avons déjà souligné un peu plus haut, les PC portables gamers constituent un excellent moyen de profiter des AAA qui se profilent sur 2022. Mais leur plus gros avantage, c’est qu’ils sont disponibles et très largement approvisionnés, y compris avec des cartes graphiques Nvidia RTX 3080.

Alors qu’aujourd’hui il est difficile de trouver une RTX 3080 pour PC fixe à moins de 2000 euros, un Acer Nitro 5 équipé d’une RTX 3080, d’un AMD Ryzen 7 5800H et de 16 Go de RAM est vendu au même prix.

Des machines polyvalentes

Bien plus que de simples machines dédiées au jeu, les portables gamers sont des machines qui demeurent extrêmement polyvalentes grâce à leur configuration poussée. Processeur, RAM et surtout, GPU, leur permettent en effet d’être à l’aise avec de nombreuses tâches. De la bureautique bien évidemment, mais aussi du montage vidéo ou du graphisme. De nombreux laptops gamers possèdent en effet des écrans bien calibrés, supportant 100% du gamut sRGB, parfaits pour ce type d’activités.

La présence des derniers GPU de Nvidia leur donne aussi accès aux solutions logicielles du constructeur. On pense bien évidemment à RTX Studio et son arsenal d’outils et de pilotes dédiés à la création graphique. Mais aussi à Nvidia Broadcast qui permet de métamorphoser votre PC en studio de diffusion, idéal pour le streaming. Cette technologie permettant aussi d’améliorer la qualité des appels vocaux, elle constitue un véritable atout dans le monde du travail qui repose désormais sur de nombreux appels en visio.

Enfin, on appréciera grandement la possibilité de métamorphoser ces laptops en véritable console de salon en un tournemain. La présence d’un port HDMI sur les Predator Helios 300 et Nitro 5 permet en effet de les relier très simplement à un téléviseur afin de profiter de vos jeux sur grand écran.

Un design au service de la performance

Au-delà de cette polyvalence, les laptops gamers bénéficient aussi d’un soin particulier dans leur design, leur conception et le choix de leurs matériaux. Il est désormais loin le temps ou les portables gamers arboraient de gigantesques logos bardés de LEDs criardes, le tout enchâssé dans des coques anguleuses et agressives. Les PC actuels possèdent des lignes plus douces, et sont globalement plus discrets. À tels points qu’il est parfois difficile de les distinguer de certains PC bureautiques.

Les constructeurs ont aussi changé en profondeur leur approche au niveau du design, favorisant la résistance et la durabilité. L’aluminium s’est invité dans les châssis, tout comme des plastiques plus solides, capables de mieux résister aux aléas du quotidien. Plus globalement, les machines se sont affinées grâce à la miniaturisation des composants (sous l’impulsion de Nvidia et de son MaxQ par exemple), afin de proposer des PC véritablement portables, et non plus seulement transportables. Une différence subtile, mais d’importance. À ce titre, les Nitro 5 de chez Acer et leur grande sobriété sont de parfaites illustrations de cette nouvelle philosophie. Il suffit de jeter un œil, par exemple, à sa façade arrière ornée d’un simple logo Acer pour s’en convaincre.

Plus globalement, les laptops gamers bénéficient de meilleures finitions, qui leur permettent non seulement d’offrir des prestations et performances plus poussées, mais aussi, de mieux durer dans le temps. Écrans et claviers sont plus confortables au quotidien et le demeurent plus longtemps. Un gros travail a aussi été réalisé sur les systèmes de refroidissement, afin de contrer la surchauffe des composants. Mieux ventilés, les nouveaux laptops gamers sont capables de maintenir leurs performances au fil du temps, sans se métamorphoser en soufflerie pour autant (et on apprécie grandement).

Nitro 5 : découvrez les meilleurs laptops gamers d’Acer chez Boulanger

Illustration parfaite des avantages cités ci-dessus, les PC issus de la gamme Nitro 5 d’Acer se positionnent aujourd’hui comme un excellent investissement pour tous les joueurs qui souhaitent aborder sereinement 2022. Toutes les machines issues de cette gamme bénéficient en effet d’une carte graphique GeForce RTX 30xx (à minima une 3060), ce qui leur permet de bénéficier de toutes les dernières avancées proposées par Nvidia.

Ils sont actuellement disponibles chez Boulanger, dans une large variété de configurations. Vous pourrez découvrir ci-dessous une petite sélection des machines les plus intéressantes actuellement disponibles.