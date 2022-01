Nouveaux appareils et jeux phares attendus : si l’année 2022 tient ses promesses, elle pourrait bien être historique. Autant que 1998 ?

Chaque année, le jeu vidéo semble se renforcer, s’améliorer et proposer des expériences plus bluffantes encore. Pourtant, en regardant en arrière, on peut voir que certaines années sortent du lot grâce à des sorties importantes, voire historiques pour l’industrie. La plus connue d’entre elles est 1998, année qui a vu la sortie de jeux révolutionnant leur genre ou créant des sagas importantes. Metal Gear Solid, The Legend of Zelda Ocarina of Times, Starcraft, Half-Life, Unreal (premier jeu utilisant l’Unreal Engine) ou encore Resident Evil 2 et Suikoden 2 sont ainsi sorties cette seule année magique.

Si l’on s’attarde sur les sorties prévues pour chaque éditeur en 2022, cela pourrait bien être une de ces années historiques pour le jeu vidéo, conséquence notamment de plusieurs reports dus au Covid-19 de titres prévus à l’origine pour ces dernières années. Tour d’horizon des titres annoncés pour 2022.

PlayStation : Horizon Forbidden West, God of War, Gran Turismo

Après une seconde moitié d’année 2021 plutôt calme, Sony a prévu beaucoup de choses pour 2022. Le constructeur de la PlayStation 5 promet notamment une sortie de Horizon Forbidden West qui va nous permettre de suivre les aventures d’Aloy dès le 18 février 2022. Autre titre d’envergure, God of War Ragnarok doit sortir cette année-là à une date encore indéterminée. Les deux titres étaient à l’origine prévus pour 2021.

Après l’excellent Forza Horizon 5 sur Xbox, les amateurs de jeux de courses pourront se tourner vers Gran Turismo 7 sur PS5 à partir du 4 mars 2022. Là encore, il s’agit d’un jeu maintes fois repoussé. Sony pourra aussi compter sur des titres développés en externe comme Ghostwire Tokyo par Tango Gameworks, Forspoken et Final Fantasy XVI par Square Enix dont les sorties sont attendues pour 2022 en exclusivité temporaire pour la PS5.

La PS5 ne sera pas la seule actualité de Sony pour 2022. La marque a prévu de continuer son offensive sur le marché du PC avec les arrivées de God of War et Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PC. Les aventures de Nathan Drake pourront aussi se découvrir au cinéma avec la sortie d’Uncharted pour la première fois sur grand écran.

Ce n’est pas tout, on avait prévenu que le calendrier de Sony était chargé, le fabricant a aussi programmé le lancement de son nouveau casque de réalité virtuelle pour la PS5. On ne connaît pas encore tous les détails, mais l’immersion devrait être au rendez-vous grâce à un produit à la pointe de la technologie.

Nintendo : Zelda BOTW 2, Bayonetta 3, Kirby et Pokémon à la sauce Zelda

Certains rêveront probablement de voir Nintendo annoncer une Switch Pro, mais avec la sortie de la Switch OLED en 2021, cette éventualité est devenue peu probable. Peu importe, Nintendo pourra abreuver ses fans de jeux à la pelle. En commençant par le plus attendu sans doute, officiellement prévu pour 2022, mais dont on ne connaît toujours pas le titre : la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Son prédécesseur est considéré comme un monument et le meilleur jeu de la génération 2013-2020, alors cette suite a une lourde responsabilité sur ses épaules. Espérons qu’il ne sera pas repoussé à 2023.

Bayonetta 3 a été annoncé la même année que la sortie de Breath of the Wild, mais n’a toujours pas pointé le bout de son nez. Le jeu a remontré des images lors d’un Nintendo Direct en 2021 accompagné d’une date de sortie promise pour 2022. Une chose est sûre, ce titre développé par PlatinumGames et édité par Nintendo tranchera avec le reste du catalogue du fabricant japonais. Il sera accompagné d’un autre troisième épisode, Splatoon 3, dont la sortie est aussi fixée à 2022 sans plus de précision.

Enfin, les amateurs de The Last of Us seront probablement impatients d’en savoir plus sur Kirby and the Forgotten Land où la boule de gomme rose pourra s’aventure dans un monde ouvert post-apocalyptique. Le jeu sortira au printemps 2022 et devrait être l’un des premiers titres phares de Nintendo avec Pokémon Legends Arceus. Le jeu sort le 28 janvier 2022 et tranchera enfin avec la recette classique des jeux pokémons.

Cette fois, vous êtes plongé dans une époque féodale et un monde bien plus ouvert où il sera possible de participer aux combats aux côtés de vos monstres de poche préférés. Un jeu plus ambitieux de la part du développeur Game Freak qui sortira le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch.

L’année pourra se conclure en fanfare avec l’apparition de Mario sur grand écran. Non on ne parle pas d’un remake de l’affreux Super Mario Bros. de 1993, mais d’un film d’animation développé avec Universal Pictures. Chris Pratt prêtera sa voix au plombier moustachu.

Xbox : Redfall, Starfield, Stalker 2 et du Game Pass à gogo

Microsoft a marqué la fin de l’année 2021 avec la sortie de gros titres très attendus et plutôt bien accueilli par la critique et les joueurs : Age of Empires IV, Halo Infinite et Forza Horizon 5. La firme de Redmond doit garder sa cadence pour espérer convaincre toujours plus de monde à s’abonner au Xbox Game Pass, ou au désormais PC Game Pass sur Windows. En tout, ce sont déjà 31 jeux développés par Microsoft ou d’autres développeurs qui ont été promis pour le service d’abonnement en 2022.

Les créateurs de Prey chez Arkane Studios sont au travail sur le jeu Redfall dont la sortie est prévue pour l’été 2022. Il s’agira d’un jeu de coopération dans un monde ouvert avec du fantastique urbain, puisqu’il s’agira de débarrasser une ville de la menace des vampires.

Toujours au sein du groupe Bethesda, qui appartient désormais à Microsoft, il faut mentionner la sortie attendue de Starfield, le RPG spatial très ambitieux des créateurs de The Elder Scrolls V : Skyrim, prévu pour le 11 novembre 2022. C’est la première nouvelle franchise de Bethesda Softworks depuis 25 ans, après avoir travaillé de nombreuses fois sur Elder Scrolls et Fallout tour à tour.

Microsoft collabore aussi avec de nombreux partenaires externes pour développer des titres exclusifs aux plateformes Xbox. STALKER 2: Heart of Chernobyl aura ainsi droit à une sortie en exclusivité temporaire sur Xbox au printemps 2022.

La firme s’est aussi fait la spécialité du suivi de jeux services. Les joueurs Xbox pourront donc retrouver des mises à jour et du nouveau contenu pour Halo Infinite, Forza Horizon 5, Sea of Thieves, ou encore Grounded.

Toujours échaudé par le lancement de la Xbox One et ses ambitions cinématographiques, il y a peu de chance de voir Microsoft adapter prochainement ses franchises sur le grand écran face à Nintendo et Sony. La firme a prévu la sortie d’un projet de longue date : la série Halo avec Paramount. Le service de SVOD n’existant pas en France, difficile de savoir si nous pourrons découvrir la série dans nos contrées.

À défaut d’une nouvelle console, on peut aussi s’attendre à voir Microsoft proposer son Xbox Game Pass sur toujours plus d’écrans grâce au cloud gaming. La firme pourrait notamment sortir un concurrent du Chromecast de Google.

Les autres ne sont pas en reste : Elden Ring, Hogwarts Legacy, A Plague Tale Requiem, etc.

Il n’y a pas que les constructeurs de consoles qui devraient signer une belle année en 2022. Les éditeurs tiers seront au rendez-vous. Dès le début de l’année, les fans de Dark Souls attendent avec impatiente de mettre les mains sur Elden Ring, nouvelle production du studio From Software, cette fois en monde ouvert, repoussée au 25 février 2022.

Le géant français Ubisoft aimerait nous en mettre plein la vue avec Avatar : Frontiers of Pandora, dont on imagine que la sortie se calera sur le lancement d’Avatar 2 au cinéma, programmé pour la fin de l’année 2022. L’éditeur a aussi prévu Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sur Nintendo Switch, suite de l’excellent jeu de stratégie mêlant les univers Ubisoft et Nintendo. Les plus optimistes pourront aussi attendre Assassin’s Creed Infinity, projet ambitieux de transformation de la licence chapeautée par plusieurs studios nord-américains d’Ubisoft.

La perméabilité entre cinéma et jeu vidéo ne s’illustrera pas qu’avec Avatar. Suicide Squad : Kill the Justice League est le nouveau jeu des créateurs de la série Batman Arkham et promet de l’action maitrisée de bout en bout pour affronter la Justice League de Superman, Batman et d’autres super héros. Le Wizarding World d’Harry Potter devrait aussi donner lieu au jeu Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard, où vous pourrez incarner un étudiant à la fameuse école de magie. L’opus était à l’origine prévu en 2021 et a été repoussé à 2022 sans davantage d’informations.

Après le lourd travail pour lancer l’excellent Flight Simulator sur PC et Xbox (les mises à jour vont continuer) les Français d’Asobo Studios vont pouvoir se concentrer sur le lancement de A Plague Tale : Requiem, suite du titre qui leur a valu de nombreux prix. Le jeu a déjà brillé lors de ses premières présentations par une maitrise graphique à couper le souffle. Il est prévu pour le courant de l’année 2022.

Square Enix, on l’a dit, devrait reparler et probablement lancer son Final Fantasy XVI, retour de la série phare de RPG japonais au jeu solo développé par la talentueuse équipe de Final Fantasy XIV Heavensward. L’éditeur japonais a aussi dans ses tiroirs Forspoken, que l’on doit aux créateurs de Final Fantasy XV, et on peut aussi s’attendre à des surprises du côté de Kingdom Hearts qui fêtera ses 20 ans en 2022.

Le Covid-19 pourrait encore décaler ce calendrier

Évidemment, cet article se base sur les annonces des différents constructeurs et éditeurs pour l’année 2022. On sait que depuis le début de la pandémie, le calendrier est difficile à prédire avec précision pour les différents acteurs, alors qu’il était déjà délicat d’assurer une sortie sans report avant même 2020.

Reste que, devant le nombre de jeux prévus pour l’année, même si certains devaient être décalés à 2023, on serait face à une grande année du jeu vidéo. Nous avons aussi rappelé que plusieurs jeux avaient déjà entamé leur développement depuis longtemps, au point d’avoir déjà été décalés depuis 2021. Ils ont donc plus de chances de sortir en 2022.

Beaucoup de suites, mais n’oublions pas les surprises

Ici nous vous avons proposé un tour d’horizon des gros titres attendus pour 2022. Pour être attendu, un jeu a besoin d’être soit la suite d’une franchise déjà établi, ou d’être développé par des créateurs déjà connus pour leurs talents. Cela peut donner l’impression que l’année 2022 sera remplie de suites sans originalité, mais sans doute de très bonne qualité. L’année 1998 avait été aussi forte parce qu’elle avait à la fois révolutionné des genres de jeux et créer de nouvelles franchises.

Or, par définition, il y a forcément des surprises, des jeux que nous n’attendons pas qui sortirons et ferons l’unanimité. On pense notamment à la richesse sans fin des créateurs indépendants ou de plus petits studios. On aurait par exemple pu mentionner Sifu par les Français de Sloclap qui s’annonce excellent, ou l’éternelle attente de Hollow Knight: Silksong. Mais ces surprises viendront s’ajouter à un calendrier qui est déjà très riche. Pour tous les publics, sur toutes les plateformes, il sera difficile de s’ennuyer en 2022. C’est déjà une certitude.

