400 € de remise sur le fameux XPS 13 : voici l’une des offres Dell du moment

Besoin de vous équiper pour travailler ou simplement vous amuser ? Dell est là pour vous avec une jolie brochette de promotions sur de nombreux appareils de son catalogue. Petit tour d’horizon des meilleures offres disponibles en ce moment sur Dell.com.

Avec des références extrêmement solides au sein de son catalogue, Dell est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de matériel informatique. À l’aise aussi bien avec des machines dédiées à la bureautique, à la création ou encore au gaming (via sa marque Alienware), le constructeur propose régulièrement des offres sur sa boutique en ligne. De quoi s’équiper avec des machines de qualité, sans pour autant se ruiner. Que vous cherchiez un nouveau laptop, un écran taillé pour le jeu ou tout simplement un nouveau combo clavier/souris, il y a fort à parier que vous trouverez votre bonheur.

Notre sélection d’offres en bref :

Si vous avez la moindre question sur les produits que nous avons sélectionnés, ou sur les promotions en cours, sachez que vous pouvez aisément contacter le service client Dell, et ce par plusieurs biais. Du lundi au vendredi, entre 9 h et 18 h et le samedi entre 9 h et 17 h, vous pouvez par exemple échanger directement avec un conseiller depuis le site. Vous pouvez aussi passer un appel au 0801 800 001 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Sachez enfin que vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, dialoguer sur WhatsApp au 07 76 15 62 99.

Inspiron et XPS : le meilleur de la bureautique est en promotion

Dell oblige, cette sélection de produits en promotion comprend deux ordinateurs portables qui allient performances et polyvalence : le Dell XPS 13 et le Dell Inspiron 15.

400 euros de remise sur le Dell XPS 13

Équipé d’un processeur Intel Core i7-1165G7 et de 16 Go de RAM, le Dell XPS 13 est une véritable bête de concours pour les travailleurs exigeants. Réactif et fluide, il bénéficie aussi d’une excellente autonomie lui permettant de tenir la cadence toute la journée durant, y compris en itinérance. Agréable à l’œil grâce à son châssis en aluminium qui lui assure aussi une jolie robustesse, ce Dell XPS 13 est aussi agréable à utiliser. Son écran 13 pouces InfinityEdge, en plus d’offrir une image Full HD de très bonne qualité, propose une surface de travail plus que confortable. Pour ne rien gâcher, ce XPS 13 bénéficie de tout un arsenal de connectiques, d’une webcam 720p et d’un stockage de 512 Go qui lui permettent d’en faire un compagnon idéal pour travailler.

Le Dell XPS 13, habituellement proposé à 1 499 euros, est disponible en ce moment pour 1 099 euros.

130 euros de remise sur le Dell Inspiron 15

Si vous cherchez une machine simple et efficace pour vous assister dans vos tâches quotidiennes, l’Inspiron 15 constitue un excellent choix. Ce PC portable équipé d’une dalle Full HD de 15 pouces enferme en son sein un processeur Intel Core i5-11320H de 11e génération supporté par 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une configuration amplement suffisante pour de la bureautique et du visionnage sur le web. Robuste grâce son châssis en aluminium, l’Inspiron 15 est à même de vous suivre partout, sans pour autant sacrifier son confort d’utilisation. Il dispose en effet d’un clavier et d’un repose-poignet qui le rendent agréable à utiliser. Pour ne rien gâcher, il dispose d’une excellente autonomie et d’une charge rapide pour récupérer jusqu’à 80 % de batterie en une petite heure.

En ce moment, Dell vous propose de découvrir son Inspiron 15 avec une réduction de 130 euros qui le fait tomber à 699 euros.

Entrez dans le monde du gaming avec les promotions sur la gamme Alienware

Dell possède une gamme entièrement dédiée au gaming : Alienware. C’est sous cette bannière que l’on retrouve des PC, écrans et périphériques spécialement conçus pour offrir des performances optimales une fois en jeu. En ce moment, vous pouvez découvrir une jolie promotion sur le PC portable Alienware m15 Ryzen Edition et l’écran incurvé Alienware 38 pouces AW3821DW.

550 euros de remise sur l’Alienware m15

Premier article en promotion chez Alienware : le portable gamer m15 Ryzen Edition. Comme son nom le suggère, ce PC est équipé avec un processeur AMD Ryzen 7 5800H de dernière génération. Couplée à 16 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de RAM dédiée, cette machine offre des performances optimales sur les jeux les plus récents, tout en profitant des dernières avancées techniques. Ray Tracing et DLSS en tête. Il dispose aussi d’un écran Full HD de 15 pouces avec un temps de réponse de 3 ms, et équipé de la technologie ComfortView permettant de réduire la fatigue visuelle. Conçu pour offrir des performances optimales en toutes circonstances, ce PC dispose d’un châssis qui favorise la circulation de l’air, tout en restant sobre et agréable à l’œil. Il dispose enfin d’une grande variété de ports (USB-A, USB-C, HDMI 2.1, Ethernet) de manière à ce que vous puissiez y connecter tout ce dont vous avez besoin pour jouer.

En ce moment, Dell vous invite à découvrir l’Alienware m15 Ryzen Edition l’ordinateur portable Alienware m15 Ryzen Edition à 1 498 euros.

566 euros de remise sur l’écran Alienware AW3821DW

Pour la suite des évènements, Dell vous invite à découvrir l’écran Alienware AW3821DW, une dalle Nano IPS incurvée de 38 pouces qui cumule les atouts pour proposer des performances optimales en jeu. Compatible 4K (au format 21:9), elle bénéficie surtout d’un temps de réponse de 1 ms et d’un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 144 Hz (une fois branché en DisplayPort). Grâce à sa bonne luminosité, sa compatibilité avec la technologie VESA DisplayHDR 600, le local dimming et à sa couverture à 95 % du gamut DCI-P3, cet écran affiche des couleurs éclatantes et très contrastées. Pour ne rien gâcher, cet AW3821DW dispose de la technologie NVIDIA G-Sync qui permet aux possesseurs de machines équipées d’une GeForce de réduire la latence en jeu, et d’améliorer la fluidité ainsi que la qualité de l’image.

L’écran gaming haut de gamme Alienware AW3821DW est actuellement disponible au tarif de 1 199 euros grâce au code promo FRAW3821DWJAN, ce qui vous permettra de réaliser une économie de plus de 550 euros.

Laissez place à la créativité avec la tour XPS Desktop

Avec son XPS Desktop 8950, Dell nous propose de découvrir une machine taillée pour les usages créatifs. Cette tour bénéficie en effet d’une fiche technique particulièrement impressionnante qui s’articule autour d’une carte graphique et d’un processeur de dernière génération. Son Core i7-12700K (12e génération) et sa GeForce RTX 3060 Ti dotée de 8 Go de RAM dédiée sont épaulés par 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un HDD de 1 To. De quoi faire tourner sans aucun problème la grande majorité des logiciels de création visuelle ou audio (Premiere, Photoshop, Blender et cie), d’autant plus que cette machine bénéficie pleinement des pilotes Nvidia Studios, permettant d’optimiser les performances pour ce type d’utilisation. Élégante et minimaliste, cette tour bénéficie aussi d’une conception mûrement réfléchie afin de proposer une circulation de l’air optimale et offrir un refroidissement efficace en toutes circonstances.

Généralement proposée à 1 999 euros, cette machine est actuellement affichée à 1 699 euros.