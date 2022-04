Comment Nvidia a rendu ses cartes graphiques plus performantes pour vos créations

On connaît bien Nvidia pour ses cartes graphiques ultra-performantes dans le jeu vidéo. Mais cette puissance peut tout aussi bien être utilisée pour améliorer les performances des applications de montage, de graphisme ou de création 3D. C’est tout le principe de Nvidia Studio, on vous explique comment ça marche.

Pourquoi les jeux vidéo seraient les seuls programmes à bénéficier du surplus de puissance des cartes graphiques ? Pour le grand public, il semble aujourd’hui évident qu’une carte graphique est faite avant tout pour jouer sur PC. Ce n’est en réalité plus le cas depuis quelques années, et ce, grâce à l’arrivée de Nvidia Studio, qui s’adresse aux professionnels de la création.

Une carte graphique pour améliorer le temps de rendu

Derrière Nvidia Studio, se cache la volonté de Nvidia de répondre aux besoins d’efficience et de temps de production des professionnels de la création. Le principe est tout simplement de tirer parti de la puissance des cartes graphiques de Nvidia par les principales applications de création afin de réduire le temps de rendu ou de l’améliorer.

De nombreuses applications bénéficient aujourd’hui de Nvidia Studio. Elles sont plus de 150, toutes des grands noms du domaine du montage (Premiere Pro, Da Vinci Resolve), de la photographie (Lightroom), de la création 3D (Blender, Autodesk Arnold) et même de la diffusion (Obs Studio, Twitch Studio).

Pour chacun de ces domaines et de ces applications, Nvidia a travaillé main dans la main avec les éditeurs. C’est le cas par exemple avec Adobe Premiere Pro. En activant l’option Nvidia Studio dans les paramètres de l’application, il est ainsi possible de faire baisser le temps d’encodage d’une vidéo en 4K de 10 minutes de 57 minutes… à moins de 7 minutes.

Le Youtubeur Atom est venu également sur le plateau de Frandroid pour nous parler de la façon dont il utilise Nvidia Studio dans ses divers projets de création en 3D.

Pour les professionnels de la création 3D, Nvidia veut d’ailleurs aller encore plus loin avec sa plateforme Omniverse. Le principe est séduisant : une plateforme collaborative intégrée au cloud permettant aux artistes de créer plus facilement des univers numériques en 3D.

Comment profiter de Nvidia Studio sur son PC ?

Pour bénéficier de ce surplus de puissance de la carte graphique, les prérequis sont peu nombreux. Il suffit de posséder une carte graphique Nvidia (à partir de la GeForce RTX 2060) et de veiller à bien installer les drivers Nvidia Studio dans GeForce Experience.

Avec Nvidia Studio, Nvidia ne se contente pas de mettre en place une simple solution software, mais un véritable écosystème. En partenariat avec les plus grands constructeurs de PC portables (Asus, MSI, Razer, pour ne citer qu’eux), il propose aussi une gamme complète de PC labellisés Nvidia Studio.

Ces PC portables Nvidia Studio ont été pensés pour les professionnels ou semi-professionnels de la création. Ce sont des PC haut de gamme qui embarquent systématiquement un écran à la colorimétrie bien calibrée, un processeur Intel Core i7 (série H) ou plus (ou équivalent AMD), toujours avec un minimum de 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 au minimum (ou Quadro RTX 3000).

Cette gamme de PC Nvidia Studio est accessible à toutes les bourses. Durant les prochains jours, Rue du Commerce organise ainsi une vague de promotion sur les meilleurs PC Nvidia Studio du moment. Les premiers prix débutent aux alentours de 1300 euros et il est possible de mettre la main sur de puissants Razer Blade 14 pour moins de 2600 euros.

Voici notre sélection des meilleures affaires à réaliser sur Rue du Commerce ces prochains jours sur les PC portables certifiés Nvidia Studio.

ASUS Vivobook Pro 15 : un PC idéal pour les semi-pro de la création

Avec son Vivobook Pro, Asus a conçu un ordinateur parfaitement adapté aux usages créatifs, avec un atout choc : son prix, en dessous des 1300 euros. Ce qui en fait une machine parfaitement adaptée aux bourses les plus modestes ou aux débutants qui souhaiteraient se faire la main.

Asus a doté ce Vivobook d’une fiche technique bien achalandée : Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, SSD 512 Go et surtout, un GPU Nvidia GeForce RTX 3050 qui lui permet de profiter pleinement des avantages de Nvidia Studio.

Mais ce n’est pas là le seul avantage de cette machine qui peut aussi compter sur une dalle OLED de 15 pouces, une rareté sur les PC portables actuels. Dotée d’une définition de 1920 par 1080, cet écran lumineux offre un rendu des couleurs précis, certifié Pantone, et couvrant 100 % du gamut DCI-P3. Il s’agit aussi d’un écran extrêmement réactif (0,2 ms) qui fait des merveilles en vidéo.

En ce moment, Rue du Commerce propose le Vivobook Pro 15 à 1229,99 euros au lieu de 1299,99 euros habituellement.

Le Vivobook Pro est aussi disponible dans une version 14 pouces, plus compacte, mais aussi plus puissante étant donné qu’elle embarque cette fois-ci une GeForce RTX 3050 Ti pour appuyer son Ryzen 7 5800H. Elle peut aussi compter sur un stockage plus important avec son SSD de 1 To. Un surcroît de puissance pour un coût marginal, puisque ce Vivobook Pro 14 est actuellement vendu 1299,95 euros.

MSI Creator Z16 : polyvalence et élégance au service de la créativité

Dévoilée il y a quelques mois à l’occasion du dernier CES, la gamme Creator Z16 de MSI est un PC portable pensé de bout en bout pour les usages créatifs. Son design fait partie de ses points forts grâce à son châssis en aluminium usiné élégant et son superbe écran.

Il s’agit d’une dalle tactile IPS (de définition QHD) de 16 pouces que MSI a décidé d’installer sur son Creator Z16. Taillée pour l’image, elle bénéficie d’une couverture à 100 % du gamut DCI-P3, d’un Delta E inférieur à 2 assurant la précision du rendu des couleurs et d’un calibrage d’usine True Color.

Pour servir cet affichage, le Creator Z16 peut compter sur une fiche technique particulièrement solide qui s’articule autour du duo formé par un Core i7 de 11e génération et d’une GeForce RTX 3060, complété par 16 Go de RAM et un SSD 512 Go au format M.2. Un combo puissant, polyvalent qui permet d’aborder sereinement de nombreuses activités en rapport avec le monde de la création, de la retouche d’images au montage vidéo en 4K, en passant par la création 3D.

Le MSI Creator Z16 bénéficie actuellement d’une jolie ristourne de 300 euros qui fait chuter son prix à 1799,99 euros.

Razer Blade 14 : une machine sans concession pour les créatifs les plus exigeants

Le Blade 14 est un véritable monstre de puissance capable de venir à bout de n’importe quelle tâche que vous voudrez bien lui confier. Il faut dire que Razer n’a pas fait dans la demi-mesure en le dotant d’une configuration entièrement tournée vers la puissance.

Dans ses entrailles, on retrouve un Ryzen 9 590HX, 16 Go de RAM et surtout, un GPU Nvidia GeForce RTX 3070 avec 8 Go de RAM dédiée. De quoi tirer pleinement parti des possibilités offertes par Nvidia Studio et offrir des performances de haut vol en toute circonstance.

Pensé pour les joueurs et les créatifs exigeants, le Razer Blade 14 peut s’enorgueillir d’une excellente dalle IPS QHD de 14 pouces au format 16:9. Dotée d’un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz, elle propose aussi une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et un calibrage poussé garantissant la précision des couleurs affichées.

Disponible chez Rue du Commerce, le Blade 14 de chez Razer est proposé à 2599,99 euros. Sachez toutefois que l’achat de ce PC vous permettra d’obtenir gratuitement deux jeux vidéo récents à choisir parmi une sélection qui comprend notamment Elden Ring.