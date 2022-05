L’Asus ZenBook 13 OLED passe à 699 euros : la Fnac déstocke d’excellents PC portables

La fin de l'année scolaire approche, la Fnac en profite pour déstocker certains de ses ordinateurs portables. L’occasion de réaliser de jolies affaires sur une large sélection de machines comme le HP Victus 16, qui perd la bagatelle de 320 euros.

Si vous êtes à la recherche du PC portable de vos rêves, il est peut-être temps d’aller faire un tour chez la Fnac. L’e-commerçant propose en ce moment de nombreuses réductions sur son catalogue, et notamment sur sa gamme d’ordinateurs portables. Que vous cherchiez un PC gamer bien achalandé ou une petite machine sur laquelle réaliser vos tâches du quotidien, il y a fort à parier que vous trouverez là votre bonheur.

Durant les prochains jours, vous pourrez réaliser de jolies affaires et économiser jusqu’à 320 euros sur de nombreuses références. Et pour vous aider à y voir plus clair, nous vous proposons une petite sélection de machines qui valent le coup d’œil.

Le PC gamer HP Victus 16 à 679 euros au lieu de 999 euros

Avec son Victus, HP propose un PC portable pensé les gamers avec un petit budget. Propulsé par un processeur Ryzen 5, 8 Go de RAM et une carte graphique GeForce GTX 1650, il est capable de faire tourner les jeux du moment à condition de ne pas être trop gourmand du côté des paramètres graphiques.

Il se démarque par une excellente dalle IPS FHD de 16 pouces, très réactive, qui fait des merveilles une fois en jeu. Côté finition, HP ne s’est pas moqué du monde et propose un PC sobre dans son châssis blanc céramique, et surtout extrêmement confortable grâce notamment à un clavier rétroéclairé avec pavé numérique inclus.

Il dispose aussi d’un pavé tactile multipoint permettant d’utiliser de nombreux gestes pour faciliter la navigation. La webcam grand-angle et la compatibilité avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 en font aussi un excellent compagnon de travail.

Généralement proposé à 999 euros, le HP Victus 16 bénéficie d’une très jolie ristourne de 320 euros qui le fait tomber à 679,99 euros.

L’Ultra-Portable Asus ZenBook 13 OLED Evo à 699,99 euros au lieu de 879,99 euros

Le ZenBook 13 OLED est une machine idéale pour tous ceux qui souhaitent acquérir un PC efficace et polyvalent à emporter partout avec eux. Cet ultrabook au design soigné avec un châssis en aluminium brossé d’une rare sobriété s’avère en effet très compact avec une épaisseur inférieure à 14 mm pour 1,14 kg sur la balance.

Son atout principal ? Son écran OLED NanoEdge5 de 13 pouces capable d’afficher des couleurs vives et des noirs profonds en toutes circonstances. Certifié Pantone (pour la précision des couleurs), il est capable d’afficher 100 % du gamut DCI-P3, ce qui fera le bonheur des graphistes de tous poils. Pour ne rien gâcher, il bénéficie aussi d’une certification TÜV Rheinland qui atteste de sa faible émission de lumière bleue.

Côté configuration, cette machine peut compter sur un Intel Core i5 1135G7 de 11e génération, 16 Go de RAM, un GPU Intel Iris Xe et 256 Go de stockage. Il peut aussi compter sur un vaste arsenal de connectique (HDMI 2.0, Thunderbolt 4.0, USB 3.2 TypeA Gen1, lecteur MicroSD, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2) qui en font un partenaire idéal au quotidien.

Proposé à 879,99 euros, le ZenBook 13 OLED Evo est actuellement proposé avec une ristourne de 180 euros pour les adhérents Fnac. De quoi l’obtenir pour 699,99 euros. La carte Fnac+ ne coûte que 9,99 euros la première année, elle est donc facilement rentabilisée.

Le PC bureautique HP 15 à 349,99 euros au lieu de 449,99 euros

Le HP 15 est un PC qui va à l’essentiel, et se destine à des usages simples, entre bureautique légère et navigation sur le web. Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir un Intel Celeron N4020 suppléé par 8 Go de RAM, un GPU Intel UHD Graphics 600 et 256 Go de stockage. Une configuration qui ne permettra pas de lancer des jeux, mais reste amplement suffisante pour les tâches les plus simples du quotidien.

Côté affichage, ce PC portable dispose d’une dalle de 15 pouces dotée d’une définition maximale de 1366 par 768 pixels dotée d’un revêtement antireflet pour des sessions de travail plus confortables.

Il dispose enfin de toute la connectique nécessaire : HDMI, USB-C 3.1 Gen1, lecteur microSD, ainsi que la compatibilité avec le Bluetooth 4.2 et le Wi-Fi.

La Fnac vous propose une réduction de 100 euros à valoir sur l’achat de ce HP 15, ce qui le fait tomber à 349,99 euros au lieu de 449,99 euros en temps normal.