Lenovo Duet 5 : un Chromebook OLED 2-en-1 à moins de 500 euros chez Boulanger

Plus besoin de dépenser une fortune pour profiter de l’OLED sur un ordinateur portable. Boulanger met en place une grosse promotion sur le Lenovo Duet 5. Ce Chromebook hybride tombe ainsi sous la barre des 500 euros.

Très répandue chez les smartphones, l’OLED est arrivé plus tardivement sur les ordinateurs portables. Bien entendu, c’est sur les PC haut de gamme qu’elle a fait ses débuts, la rendant inaccessible à celles et ceux qui ont un petit budget. Il est pourtant possible de bénéficier de cette technologie d’écran sans faire voler ses économies en éclat.

Ainsi, le Lenovo Duet 5, un Chromebook OLED, bénéficie actuellement d’une remise immédiate de 150 euros chez Boulanger, ce qui fait chuter son prix à 429 euros au lieu de 579 euros.

La mobilité d’une tablette, la polyvalence d’un laptop

Il faudra attendre quelques années avant que l’OLED se démocratise sur les machines abordables. Ce qui fait du Lenovo Duet 5 l’un des rares ordinateurs à proposer une dalle OLED à moins de 500 euros.

Ce Chromebook se présente avant tout comme une tablette tactile de 13 pouces à laquelle il suffit d’adjoindre un clavier pour la transformer en ordinateur portable.

Loin des tablettes Android bon marché, le Lenovo Duet 5 profite d’un design élégant, avec une coque en aluminium et plastique, aux bords plats et aux coins arrondis. Son épaisseur de 7 mm et sa masse de 650 g le rendent aussi agréable à prendre en main et facile à transporter.

Bien entendu, c’est son écran qui lui permet de se démarquer. Entièrement tactile, il offre une très belle image grâce à son bon calibrage. Les noirs sont profonds, la luminosité bien gérée, le tout avec une très bonne définition de 1 920 x 1 080 pixels. Autant dire que regarder du contenu en streaming est un vrai plaisir. Quant au tactile, il permet de gagner en rapidité et ergonomie puisque la navigation se fait du bout du doigt.

Sous le capot se cache une puce Snapdragon 7c Gen 2. Ce processeur a un double avantage. Il s’agit d’une puce mobile puissante qui n’a pas besoin de ventilateur. Ce Chromebook ne fait donc absolument aucun bruit.

L’autre avantage de cette puce réside dans sa gestion de l’autonomie, qui vous assure de longues heures d’usages sans faire fondre la batterie. Celle-ci offre d’ailleurs une endurance moyenne de 12 heures.

Le reste de la fiche technique est composée de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. L’usage quotidien est fluide, tant sur les tâches bureautiques que sur la navigation web.

Chrome OS : le système d’exploitation le plus simple d’utilisation

Ce n’est pas le simple fait qu’il soit hybride qui fait du Lenovo Duet 5 un ordinateur parfait pour les étudiants, les professionnels ou les nomades. Sa force, il la tire de Chrome OS, le système d’exploitation conçu par Google. Un OS qui peut se targuer d’être le plus simple à utiliser du marché.

Déjà, il est très léger. Chrome OS fonctionne parfaitement bien sur une configuration avec peu de RAM et/ou un processeur mobile. Il ne lui faut que quelques secondes pour démarrer ou sortir de veille.

Autre spécificité de Chrome OS, il est entièrement articulé autour du Cloud. Cette stratégie fait qu’il conserve ses performances dans le temps, grâce aux mises à jour automatiques en arrière-plan. Sans oublier la présence d’un antivirus intégré qui offre nativement une excellente sécurité.

Un choix qui permet de soulager la mémoire physique du Lenovo Duet 5 puisque Google Workspace (Google Drive, Docs, Sheets, Slides) est géré depuis le Cloud. Les 64 Go de stockage se dédient donc aux applications tierces ainsi qu’à vos divers documents (ces derniers pouvant être sauvegardés sur Google Drive).

Si le Cloud est l’élément principal de Chrome OS, cela n’empêche pas le Lenovo Duet 5 de fonctionner hors-ligne. Au contraire, vous pouvez travailler sans interruption, même en cas de coupure réseau puisque toutes vos modifications sont sauvegardées sur l’ordinateur avant d’être synchronisé en ligne une fois la connexion revenue.

Enfin, l’écosystème n’est pas fermé, parce qu’il est possible de télécharger des milliers d’applis Android depuis le Google Play Store, notamment les jeux comme Diablo Immortal ou Slay the Spire. Mieux, si la suite Google Workspace n’est pas votre tasse de thé, vous pouvez installer les services bureautiques, comme Office 365.

Jusqu’à 200 euros de réduction chez Boulanger

En plus de l’excellence de Chrome OS, et de sa dimension hybride grâce à son clavier détachable, le Lenovo Duet 5 compte sur un atout non négligeable : proposer un écran OLED à moins de 500 euros.

En effet, Boulanger lance une remise immédiate sur la gamme des Lenovo Duet 5. Avec la mouture 4 + 64 Go, le Lenovo Duet 5 est vendu 429 euros contre 579 euros, soit une remise de 150 euros.

La version plus musclée avec 8 + 128 Go jouit, elle, de 200 euros de remise et tombe à 499 euros au lieu de 699 euros.