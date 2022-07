Le Lenovo Duet 5 est un Chromebook aussi à l’aise en laptop qu’en tablette

Ordinateur hybride, le Lenovo Duet 5 permet de profiter de la puissance d’un laptop avec la mobilité d’une tablette. Un produit 2-en-1 sous ChromeOS qui plaira autant aux travailleurs qu’à celles et ceux qui veulent se divertir.

Ne plus avoir à choisir entre une tablette Android qui ne permet pas de travailler efficacement et un laptop à prix accessible qui manque de polyvalence. Voilà le problème que cherche à régler Lenovo avec son Lenovo Duet 5, un Chromebook 2-en-1 plutôt bien pensé.

Cette tablette tactile mise sur un bel écran OLED pour livrer une image de qualité, ainsi que sur ChromeOS pour gagner en polyvalence grâce à la suite Google Workspace. Vous êtes face à un appareil taillé pour le divertissement comme pour la bureautique, auquel il suffit de connecter un clavier pour gagner en productivité.

L’ergonomie d’une tablette

Sorti du carton, le Lenovo Duet 5 se présente comme une grande tablette tactile. Il faut dire que son écran de 13 pouces la classe plus facilement dans la catégorie des petits ordinateurs que dans celle des ardoises tactiles classiques.

Si les bordures sont visibles, cette dalle OLED à la définition Full HD+ offre une belle surface d’affichage avec une image de qualité. Autant dire tout de suite que regarder du contenu en streaming sur le Lenovo Duet 5 est particulièrement agréable.

Le reste du design est sobre avec une coque en aluminium et plastique, aux bords carrés et aux coins arrondis. Une esthétique globale très jolie qui donne un aspect réellement luxueux au Lenovo Duet 5. Le format, lui, assure une très bonne prise en main. Surtout, la diagonale de l’écran n’enlève rien à la mobilité du Lenovo Duet 5. Son épaisseur de 7 mm et son poids d’à peine 650 grammes rendent ce Chromebook facile à transporter. Et vous ne risquez pas de l’abîmer dans un sac puisqu’il est fourni avec une coque et un clavier en plastique qui protège l’écran. Ce clavier permet de transformer le Lenovo Duet 5 en véritable ordinateur portable et ainsi profiter d’une frappe plus précise et plus naturelle. De quoi gagner en productivité en un seul clip.

Enfin, deux prises USB Type-C viennent se loger sur les tranches, autant pour vous permettre de recharger l’appareil que pour y connecter un périphérique comme un SSD externe.

La polyvalence d’un Chromebook

Pour être plus performant qu’une simple tablette Android, le Lenovo Duet 5 s’est appuyé sur deux éléments : une fiche technique solide et un système d’exploitation bien optimisé.

La configuration pour commencer. Le Lenovo Duet 5 abrite un processeur Snapdragon 7c Gen 2. Cette puce, accompagnée de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, a l’avantage d’être peu énergivore, préservant son autonomie, et d’offrir de bonnes performances globales. Des caractéristiques qui garantissent un usage quotidien fluide et stable, autant sur la navigation web que sur les tâches bureautiques basiques. Il peut surtout compter sur une bonne autonomie puisque sa batterie est capable de tenir 12 heures avant de devoir être rechargée.

Mais sa véritable force vient de son OS. Le Lenovo Duet 5 repose sur ChromeOS, le système d’exploitation de Google. Il propose une interface utilisateur épurée et ergonomique (notamment grâce à l’écran tactile), ce qui rend l’utilisation hyper agréable et intuitive.

ChromeOS est un bon allié pour la productivité. Il s’articule autour de la suite d’applications Google Workspace (Docs, Sheets, Drive, Calendar…), ce qui donne un accès rapide à tous ses outils de travail, sans avoir à les télécharger au préalable et les chercher dans divers endroits. Étant très léger, ChromeOS ne siphonne pas les ressources du Lenovo Duet 5, qui n’a besoin que de quelques secondes pour démarrer.

La synchronisation automatique des services Google est aussi de la partie, ce qui vous permet de travailler hors connexion, avant de sauvegarder vos modifications une fois la connexion revenue. Plus besoin de paniquer lors des coupures intempestives d’Internet. D’un point de vue sécurité, la protection antivirus intégrée protège automatiquement votre Chromebook contre les logiciels malveillants. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous avez à faire, au lieu de perdre du temps à installer des logiciels de sécurité tiers.

Cerise sur le gâteau, le Lenovo Duet 5 intègre nativement la boutique d’applications Google Play Store, mettant ainsi à disposition les milliers d’applis disponibles sur Android. On pense par exemple aux services bureautiques, comme Office 365 ou Adobe Lightroom, ou aux applis de divertissement comme Netflix ou Amazon Prime Video. Même les jeux sont à l’honneur, avec notamment Among Us, Hearthtstone, Into the Breach ou Clash of Clans.

Le 2-en-1 pour moins de 500 euros

En 2022, un bon Chromebook se doit d’être abordable. Le Lenovo Duet 5 ne déroge pas à cette règle puisqu’il affiche un tarif sous la barre des 500 euros.

Dans sa version 4 + 64 Go, le Lenovo Duet 5 est vendu 429 euros chez Boulanger au lieu de 579 euros. La mouture 8 + 128 Go est, elle, proposée à 499 euros au lieu de 699 euros, soit une baisse de 200 euros.