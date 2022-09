Et si vous achetiez un PC portable Zenbook OLED Intel Evo sans ruiner votre budget ?

Darty vous donne un petit coup de pouce pour la rentrée avec une solution de paiement en 20 fois sans frais à valoir sur une sélection de produits Asus. L’occasion de craquer, par exemple, sur un joli Zenbook OLED Intel Evo 13", équipé de Windows 11.

La rentrée est généralement un moment privilégié pour renouveler son matériel. Pour vous équiper, Darty propose actuellement une solution de paiement en 20 fois sans frais, utilisable sur une vaste sélection de produits Asus. L’occasion de vous offrir, par exemple, un Zenbook OLED Intel Evo UX325 flambant neuf sans avoir à trop vous serrer la ceinture.

Zenbook OLED Intel Evo UX325 : un ultrabook polyvalent à l’affichage sublime

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable capable de vous suivre au quotidien dans toutes vos aventures, le Zenbook OLED Intel Evo UX325 est sans doute le modèle que vous recherchez.

Très élégant dans sa robe gris mat, ce laptop brille grâce à son châssis en aluminium qui allie légèreté et solidité. Avec un tout petit kilo sur la balance et les dimensions d’une feuille A4, ce PC 13 pouces se glissera aisément dans un sac pour vous accompagner. Sa charnière ErgoLift, qui surélève légèrement le clavier en position ouverte, permet d’obtenir un confort de frappe accru. Ajoutez à cela la présence du NumPad qui métamorphose le pavé tactile en pavé numérique ou centre de raccourcis et vous obtenez une machine taillée pour le travail.

Si l’on jette un œil sous le capot, difficile aussi d’être déçu. Comme son nom l’indique, ce PC dispose de la certification Intel Evo, gage de performances et de matériel de qualité. Le Zenbook OLED Intel Evo UX325 embarque ainsi un processeur Intel Core i5-1135G7 ainsi que 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. La présence du GPU intégré Intel Iris Xe est une bonne surprise, dans la mesure où cela permet à ce PC de se frotter à quelques jeux et applications de traitement d’images. Cette configuration lui permet aussi de proposer une jolie autonomie, ce qui est toujours un plus pour une machine portable.

Mais la véritable star de ce PC reste sans conteste son écran : une dalle OLED de 13 pouces dotée d’une définition Full HD (1920 par 1080 pixels). Grâce à l’OLED, vous obtiendrez un affichage d’excellente facture avec des noirs profonds et des couleurs précises. Il bénéficie en outre de bordures très fines et d’un angle de vue très large, ce qui permet d’accroître le confort et de réduire la fatigue visuelle.

Webcam, ports Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 ou HDMI 2.0, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi : le Zenbook OLED Intel Evo UX325 possède tout ce qu’il vous faut pour travailler ou vous divertir en toute sérénité. Pour ne rien gâcher, il bénéficie d’un prix très attractif au vu de ses prestations. Il est actuellement vendu 999,99 euros chez Darty.

Jusqu’au 30 septembre, payez votre PC Asus en 20 fois sans frais chez Darty

En ce moment, et jusqu’au 30 septembre prochain, Darty vous propose de bénéficier d’une facilité de paiement sur une sélection de produits estampillés Asus. Grâce à elle, vous pourrez payer votre nouvel ordinateur en 20 fois sans aucuns frais.

Pour en profiter, sachez que vous devrez impérativement acheter votre PC Asus en magasin, cette offre n’étant pas disponible en ligne. Sachez aussi qu’elle n’est valable que pour des achats d’un montant allant de 300 à 21 500 euros.

Si vous décidez d’utiliser cette offre pour l’achat de votre Zenbook OLED Intel Evo UX325, vendu 999,99 euros chez Darty, vous paierez 20 mensualités de 49,95 euros. Et, comme toujours avec ce genre d’offres, n’oubliez pas qu’un crédit vous engage et qu’il doit être remboursé. Vérifiez donc vos capacités de remboursement avant d’y souscrire.