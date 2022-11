Cyber Monday : découvrez les meilleures promotions gaming de Boulanger

Le Black Friday est derrière nous, mais cela ne veut pas dire qu’il ne reste pas quelques bonnes affaires à réaliser. Boulanger profite du Cyber Monday pour lancer des promotions sur une large sélection de produits orientés gaming.

Si votre portefeuille n’a pas été trop éprouvé par l’enchaînement du Single Day, de la Black Week et du Black Friday, possible que ce lundi lui soit fatal. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’aujourd’hui, c’est le Cyber Monday qui vient clore cette période de promotions avec une nouvelle vague.

Chez Boulanger, c’est par exemple l’univers gaming qui profite d’offres à ne pas louper. Les voici en bref :

Le PC portable Asus TUF Gaming F17 à 1 399 euros

Avec son TUF Gaming F17, Asus propose un PC portable orienté gaming doté de solides atouts. Et le premier d’entre eux réside sans doute dans sa configuration. Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3060, 16 Go de RAM, stockage SSD 1 To : de quoi assurer des performances plus que correctes avec la plupart des jeux.

L’affichage de son côté est assuré par une dalle Full HD 120 Hz de 17,3 pouces, afin d’assurer la fluidité de l’image ainsi qu’un certain confort visuel. Une connectique fournie (ports USB 2.0 et 3.2, HDMI 2.0, DisplayPort), une webcam et un micro intégré viennent compléter cette panoplie.

En ce moment, et pour quelques heures encore, le PC portable gamer Asus TUF Gaming F17 est disponible à 1 399 euros, soit une baisse de prix de 300 euros par rapport à son prix habituel. Il est en outre vendu dans un pack avec un sac à dos et une souris TUF M5.

Le PC portable Asus TUF Gaming Dash à 699 euros

Le TUF Gaming Dash propose un excellent rapport qualité-prix, de quoi jouer à des jeux récents dans une bonne qualité sans sacrifier ses économies. Il affiche un bon niveau de performance avec son processeur Intel Core i5 11300H, ses 8 Go de RAM et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050. En prime, il profite d’un espace de stockage SSD confortable de 512 Go.

C’est sans compter sur sa connectique relativement complète comprenant :

deux ports USB 3.2 Gen 1 ;

un port USB-C 3.2 Gen 2 ;

un port HDMI 2.0 ;

un DisplayPort ;

un port Thunderbolt ;

une prise casque / micro.

L’affichage étant un élément important pour le gaming, Asus a opté pour un écran mat anti-reflet de 15,6 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Pour le CyberMonday, Boulanger fait tomber le prix du PC Asus TUF Gaming Dash, sur lequel est installé Windows 11, de 899,99 euros à 699,99 euros.

Le clavier ROCCAT Vulcan TKL Pro à 84,99 euros

Le ROCCAT Vulcan TKL Pro est un clavier gaming pour le moins atypique. Il suffit de le voir pour s’en rendre compte. Son design très épuré, avec des touches low profile transparentes posées sur une plaque d’acier, ainsi que son rétroéclairage LED (personnalisable), marquent directement la rétine.

Sa véritable originalité se cache toutefois ailleurs. Il est en effet équipé de switchs opto-mécaniques qui confèrent la sensation de frappe d’un switch mécanique tout en assurant la réactivité d’un switch optique. Une combinaison très agréable, qui se paie le luxe d’offrir de très bonnes performances en jeu. On appréciera enfin son format particulier, sans pavé numérique, qui lui offre une certaine compacité.

Pour le Cyber Monday, Boulanger vous propose de découvrir ce clavier gamer ROCCAT Vulcan TKL Pro au prix de 84,99 euros, au lieu de 159,99 euros habituellement.

La souris Logitech G Pro X Superlight à 99,99 euros

Bien qu’elle arbore un design des plus discrets sans éclairage RGB, la souris Logitech G Pro X Superlight cache pourtant sous son capot de belles surprises. Adaptée au gaming, cette souris optique sans-fil propose un bon niveau de sensibilité (jusqu’à 25 600 dpi) et une remarquable réactivité de 1 milliseconde, grâce à son capteur Hero.

Confortable et légère, elle ne pèse que 63 grammes. Avec ses cinq boutons personnalisables depuis le logiciel G Hub, cette souris sans-fil accompagne tant les gamers que les professionnels de la création. La G Pro Superlight peut en plus être utilisée pendant plusieurs jours avec une charge complète, Logitech annonçant une large autonomie de 70 heures. Ce point a été particulièrement salué lors du test réalisé par Frandroid, qui lui a délivré la note de 8/10.

Aujourd’hui seulement, la souris de gaming Logitech G Pro Superlight passe de 159,99 euros à 99,99 euros chez Boulanger.