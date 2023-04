MSI annonce son Bravo 15 : RTX 4060 et Ryzen 7000 pour les budgets serrés

Coup d'envoi imminent pour le nouveau Bravo 15 de MSI. La nouvelle version de ce PC portable gaming entrée de gamme s'équipe de composants AMD et Nvidia de dernière génération.

Ce n’est pas une première chez les autres constructeurs, mais ça l’est pour MSI. Avec la nouvelle mouture de son Bravo 15 (C7V), le constructeur taïwanais mêle, pour le première fois sur l’un de ses PC portables gaming, des composants AMD et Nvidia en couplant un processeur Ryzen 7000 à une GeForce RTX 3000 ou 4000. Cette association permet à MSI d’explorer de nouvelles combinaisons CPU / GPU tout en maintenant un positionnement attractif pour son produit, destiné pour l’essentiel à l’entrée de gamme.

L’appareil arrivera sur le marché français dans les prochains jours, sur le site de la Fnac, et vraisemblablement sous la barre des 1300 euros en prix de départ. Nous avons contacté MSI France pour avoir plus d’informations sur ce point.

Ryzen 7000 et RTX 4000 pour vous satisfaire

Quoi qu’il en soit, l’appareil est plutôt bien pourvu… tout du moins dans sa version la mieux équipée. On y retrouve un processeur AMD Ryzen 7 7735HS (8 cœurs / 16 threads cadencés jusqu’à 4,75 GHz, pour une enveloppe thermique maximale de 54 W), épaulé de 8 à 64 Go de RAM en DDR5 à 4800 MHz (via deux emplacement SO-DIMM).

Côté GPU, MSI propose quatre options différentes : RTX 2050 4 Go, RTX 3050 6 Go, RTX 4050 6 Go ou RTX 4060 8 Go. On pourra enfin opter pour deux SSD M.2 PCIe Gen 4 montés en RAID.

Source : MSI Source : MSI

Sur le plan de l’affichage, MSI évoque une dalle IPS Full HD très classique, de 15,6 pouces, mais capable de monter à 144 Hz. Les connectiques comprennent quant à elles un port USB-C 3.2 Gen 1, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-A 2.0, une sortie HDMI 2.1, une entrée RJ-45 et une prise casque. La connectivité s’axe pour sa part sur un modem AMD Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Côté design, rien de bien nouveau. MSI annonce la présence de touches ZQSD translucides et d’un système de dissipation Cooler Boost 5, le tout contenu dans un châssis de 359 x 259 x 24,9 mm pour 2,35 kg. Notons enfin la présence d’une puce MUX sur la carte mère. Cette dernière est là pour jongler facilement entre le GPU dédié et l’iGPU du processeur en fonction des contextes d’utilisation.

