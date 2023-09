Ces PC portables coûtent jusqu’à 5 300 euros : mais qu’ont-ils de si particulier ?

Asus propose actuellement à la vente des PC portables ultra haut de gamme dont les prix oscillent de 4 000 à 5 300 euros. Que cachent ces prix et à qui s’adressent réellement ces PC ?

Difficile pour les nouveaux PC portables Asus ROG Scar et Asus ROG Strix de passer inaperçus. Leurs prix sont pour le moins remarquables : ils vont de 3 799,99 euros à 5 299,99 euros selon le modèle. Mais pourquoi de tels prix ?

Parce que ces machines concentrent tout simplement le meilleur des technologies de 2023. Compacts, ils sont plus mobiles qu’une tour, mais d’une puissance équivalente, avec les dernières générations de cartes graphiques Nvidia. Ces PC portables ultra-premium n’ont aucun problème pour répondre aux attentes des joueurs. Et surtout des professionnels de la création.

En bref :

Les garants de l’excellence graphique à tous les niveaux

Avec un prix aussi élevé, les PC portables Asus ne se sont permis aucune concession. Ils embarquent les meilleures cartes graphiques du moment pour laptop : les RTX 4080 et 4090 de Nvidia. Des GPU rarement intégrés dans des PC portables (en version desktop ils coûtent près de 1 800 euros) qui sont capables de faire tourner tous les jeux récents en 4K au-delà de 60 FPS.

Avec ces cartes basées sur l’architecture Ada Lovelace, les Asus ROG Scar ou Strix bénéficient des meilleures technologies hardware et software de Nvidia. Comme le DLSS 3 et le DLSS 3.5 pour commencer. Cette nouvelle version du DLSS a la capacité de générer entièrement des images et ainsi doubler les performances dans certains jeux grâce au deep learning. Le ray tracing et le path tracing (des applications comme D5 : Render le supporte depuis quelques jours) sont également parfaitement supportés par ces cartes. Cette fonction permet un rendu lumineux au plus proche de la réalité grâce à un traitement en temps réel de la lumière, des ombres et des reflets. Une prouesse d’autant plus remarquable pour des cartes graphiques qui se payent le luxe de ne consommer que 175 watts.

Les RTX 4080 et 4090 ne manquent pas de ressources puisqu’elles se dotent d’un minimum de 12 Go de VRAM en GDDR6. Des cartes puissantes donc qui permettent aux ordinateurs Asus d’être parés pour des années et de faire face aux nombreux jeux à venir sans trembler. Pour garantir des performances optimales dans le temps, elles bénéficient des technologies Whisper et Battery Boost qui diminuent le bruit de la ventilation et optimisent la batterie.

Des cartes graphiques taillées avant tout pour les professionnels

Évidemment, ces ordinateurs de course ne visent pas en premier lieu les joueurs et les joueuses. De telles performances intéressent surtout les professionnels de la création (monteurs, graphistes, métier de la 3D), pour qui le prix est plus secondaire que les performances.

Pour ce public encore plus exigeant que les joueurs, les performances sont avant tout une histoire de temps gagné. Les cartes graphiques de Nvidia leur permettent en effet de gagner de précieuses heures tous les jours sur leur travail de rendu. Pour les aider, les pilotes graphiques Nvidia Studio ont été conçus de telle façon que les ressources de la carte graphique soient consacrées entièrement aux logiciels gourmands.

En 2023, ce sont plus de 110 applications créatives qui profitent des boosts de performances offerts par les pilotes Nvidia Studio. Des applications professionnelles comme Blender ou OBS Studio peuvent bénéficier de ces pilotes.

En termes de gain de temps, les cartes graphiques et les pilotes de Nvidia permettent de réduire le temps d’encodage d’une vidéo en 4K jusqu’à 20 % avec une RTX 4090 sur Adobe Premiere Pro ou d’être 8,5 fois plus rapide en termes de rendu graphique sur un logiciel de conception architectural comme V-Ray.

Des fiches techniques pensées pour la puissance

Pour faire tourner de telles cartes, qui à elles seules ne justifient pas le prix de ces PC portables, les machines Asus s’appuient sur des fiches techniques irréprochables. À commencer par des processeurs Intel Core i9 de 13ᵉ génération, des alliés naturels et performants des cartes graphiques de Nvidia.

Ces PC ultra haut de gamme embarquent également des écrans 2K parfaitement calibrés, là encore, pour les professionnels. Luminosité excellente, certifications Pantone, fréquence de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 240 Hz : ce sont des machines qui ne font aucune concession.

Une telle débauche de puissance dans des ordinateurs aussi “compacts” c’est là tout l’intérêt de telles machines pour les professionnels de l’image. Plutôt de s’encombrer d’une tour qui les contraint à un travail sédentaire, ils peuvent, grâce aux PC Asus, bénéficier de performances de haute volée même en déplacement. On pense notamment aux photographes qui peuvent commencer à éditer leurs clichés entre deux séances photo pour avoir rapidement une idée du résultat final et ainsi adapter les sessions en conséquence.

Une excellence à tous les niveaux

S’ils embarquent la crème de la crème des GPU et des CPU, les PC portables ultra haut de gamme de Asus n’offrent pas tous une expérience similaire. Afin d’y voir plus clair, nous avons sélectionné 2 machines extrêmement performantes, mais destinées à des profils différents.

Le Asus ROG STRIX SCAR 16 à 3 799,99 euros

Voilà l’ordinateur le plus “abordable” de notre sélection. Est-ce que cela signifie qu’il s’agit d’un modèle “entrée de gamme” ? Loin de là. Il répond sans problème aux exigences les plus élevées des joueurs grâce à une carte Nvidia RTX 4080, couplée à 32 Go de RAM en DDR5 et un processeur Intel Core i9 de 13ᵉ gen’.

Le Asus ROG Strix Scar 16 peut donc faire tourner aussi bien les jeux récents que tous les titres à venir pour les 5 prochaines années. Surtout qu’avec un SSD de 1 To, il est possible d’emmagasiner de nombreux jeux, tout en les lançant en quelques secondes.

D’autant qu’il embarque un écran à la hauteur de sa puissance. La dalle IPS de 16 pouces offre une définition en 2K avec un taux de rafraîchissement à 240 Hz. Non seulement cela évite aux joueurs de rechercher un écran externe qui rendra justice aux performances de l’ordinateur, mais cela leur permet aussi d’être assurés de profiter des jeux AAA dans des conditions graphiques excellentes.

Les joueurs peuvent évidemment connecter de nombreux périphériques, comme une souris, une manette, un clavier supplémentaire grâce aux nombreux ports répartis sur les tranches. On trouve 2 ports USB-A, un port USB Type-C, une prise RJ45, un port HDMI 2.1, un port Thunderbolt 4 et une prise jack.

Le Asus ROG Strix Scar 16 est proposé à 3 799,99 euros chez Carrefour.

Le Asus ROG Scar 18 à 5 299,99 euros

Avec la présence d’une carte Nvidia RTX 4090, de 64 Go de RAM en DDR5 et de quelques LED RGB sous le clavier et sur les tranches, on pourrait penser que le Asus ROG Scar ne s’adresse qu’aux joueurs. Pourtant, ce PC portable à la sobriété appréciable est un allié de choix pour les créatifs et autres professionnels de l’audiovisuel.

Déjà, cet ordinateur signe le retour des grandes dalles de 18 pouces, avec un format 16:10. Cette surface d’affichage massive permet donc de ne manquer aucun détail lors de l’édition vidéo ou de la retouche d’image. Surtout, sa définition QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) et sa certification Pantone offrent une image d’une justesse incroyable. L’impressionnant taux de rafraîchissement de 240 Hz garantit une image fluide, parfait pour avoir des rendus vidéo sans le moindre artefact. Les joueurs pourront également tirer pleinement profit de cette qualité d’affichage dans les jeux compétitifs.

Les vidéastes le savent, les fichiers vidéos peuvent rapidement saturer un SSD. Pour pallier ce problème, et éviter aux professionnels de collectionner disques externes, le Asus ROG Scar 2 intègre un colossal SSD M.2 PCIe NVMe de 2 To. Autant dire qu’il est possible de stocker plusieurs projets sans devoir en sacrifier un pour gagner de la place.

Des composants aussi puissants ne sont pas sans conséquences sur la chaleur d’un ordinateur. Asus en a conscience, c’est pourquoi le constructeur a opté pour un refroidissement avec trois ventilateurs et une pâte thermique en métal liquide Conductonaut Extreme. Cette machine luxueuse s’appuie certes sur les meilleurs composants disponibles, mais elle ne le fait pas au détriment de l’expérience utilisateur.

Enfin, niveau connectique, on retrouve une prise RJ45, deux ports USB-A, un port USB Type-C, un port HDMI 2.1 et un port Thunderbolt 4.

Le Asus ROG Scar 18 est vendu 5 299,99 euros chez Carrefour.