RTX 4080, Intel Core i9, écran 240 Hz : l’Asus ROG Strix SCAR 16 (2023) n’est pas là pour rigoler

Chez Asus, la gamme de laptop ROG est celle qui embarque les meilleures technologies du moment. Avec sa GeForce RTX 4080, la version 2023 du ROG Strix SCAR 16 en est le meilleur exemple.

Avec son ROG Strix SCAR 16 (version 2023), Asus propose tout simplement l’un des laptops gamer les plus performants du moment. Il embarque en effet les meilleurs composants du moment : carte graphique GeForce RTX 4080, processeur Intel Core i9 de dernière génération, un écran de 16 pouces IPS 240 Hz. Un appareil paré pour faire tourner n’importe quel jeu vidéo du moment dans les meilleures conditions… ou pour faire tourner des applications créatives particulièrement gourmandes.

GeForce RTX 4080 : la garantie de performances et de polyvalence

Le principal argument de ce Asus ROG Strix SCAR 16, c’est sans conteste sa carte graphique. Sous le capot se trouve une GeForce RTX 4080 associée à 12 Go de RAM en GDDR6. C’est la deuxième carte graphique la plus puissante du catalogue de Nvidia (derrière la RTX 4090). Un composant capable de faire tourner n’importe quel jeu actuel en 4K à plus de 60 FPS.

Cette prouesse est non seulement possible grâce à la puce de dernière génération intégrée dans la carte graphique, mais aussi grâce aux technologies software de Nvidia. La GeForce RTX 4080 supporte en effet le DLSS 3.5, une technique d’accélération de rendu par l’intelligence artificielle, qui permet de multiplier le nombre d’images par seconde par deux ou trois selon les jeux.

Cette carte graphique n’est pas seulement surpuissante pour faire tourner des jeux vidéo. En un clic, dans l’interface GeForce Experience, il est possible de modifier son pilote. Nvidia propose aujourd’hui deux pilotes pour toutes ses cartes graphiques RTX : le pilote Game Ready, pour améliorer les performances dans les jeux vidéo, et le pilote Nvidia Studio, pour améliorer les performances dans les applications créatives.

La promesse de Nvidia sur ce tableau est alléchante : sur des applications demandeuses en termes de ressources GPU (Blender, Maya, Obs ou Premiere Pro, pour n’en citer que quelques-unes), la GeForce RTX 4080 est capable de réduire le temps de rendu de plusieurs dizaines de minutes par rapport à un Mac de dernière génération.

Le ROG Strix SCAR 16 (2023) s’adresse donc à deux types de public : les joueurs qui désirent un laptop sans concession et les professionnels qui souhaitent un PC portable capable de leur faire gagner du temps sur des applications créatives.

Les meilleurs composants du moment

Pour seconder la GeForce RTX 4080, Asus a tout simplement blindé le reste de la fiche technique de ce PC portable. Il embarque ainsi un processeur Intel Core i9-13980HX – de 13e et dernière génération donc. C’est l’un des processeurs mobiles les plus performants d’Intel : un véritable processeur de compétition doté de 24 cœurs et 32 threads. Le compagnon idéal d’une carte graphique haut de gamme.

Ajoutez à cela 32 Go de RAM en DDR5 (extensible jusqu’à 64 Go) et un SSD (M.2 NVme en PCI 4.0) de 1 To et surtout un excellent écran. Il s’agit d’une dalle de 16 pouces (IPS), de définition QHD+ en 16:10 (2560 × 1600) avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Les créatifs apprécieront sa certification Pantone et le support du Dolby Vision HDR.

Une connectique impossible à prendre en défaut

PC gamer oblige, ce laptop est naturellement plus proche de l’appareil transportable que de l’ultrabook. Malgré tout, Asus a fait des efforts sur la compacité de produit : il ne pèse que 2,5 kg (sans le chargeur) et affiche des dimensions de 35,4 × 26,4 × 3,04 cm. Un compromis nécessaire pour que l’aération soit efficace.

L’Asus ROG Strix SCAR 16 2023, malgré ses 2,5 kg est assez fin. Surtout, il bénéficie d’une connectique bien fournie

Cette place, Asus l’a exploitée pour intégrer le maximum de connectique. On trouve donc sur les tranches de ce PC :

2 × Port USB 3.2 Gen 2 ;

1 × Port USB 3.2 Gen 2 (type C) ;

1 × Port HDMI 2.1 ;

2 × Port DisplayPort ;

1 × Prise jack casque et micro ;

1 × Port Thunderbolt ;

1 × Port Ethernet (RJ45).

Et bien entendu l’Asus ROG Strix SCAR 16 est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

La bonne surprise supplémentaire provient de la batterie du PC, qui bénéficie d’une technologie de charge rapide. Asus assure qu’il est possible de recharger la batterie de 0 à 80 % en moins d’une heure. Une caractéristique assez rare sur les laptops actuels, même les plus haut de gamme.

Où trouver l’Asus ROG Strix SCAR 16 (2023) au meilleur prix ?

L’Asus ROG Strix SCAR 16 est disponible dès aujourd’hui sur le site de Carrefour au prix de 3299,99 euros. C’est le commerçant le moins cher du moment sur ce PC portable que l’on trouve ailleurs aux alentours de 3 599 euros. Une économie de 300 euros tout à fait appréciable. Les frais de livraison sont naturellement offerts.