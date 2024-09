Thin, Cyborg ou Stealth : découvrez les PC IA de MSI en promotion pour la rentrée

Un PC capable d’exploiter pleinement le potentiel de l’IA sans avoir à se ruiner ? C’est en substance ce que propose MSI avec ses offres de rentrée.

Cyborg 15 AI // Source : MSI

Depuis quelque temps, vous avez peut-être vu fleurir ici ou là le terme de PC IA. Derrière ce terme se cache une famille de PC équipés de CPU, GPU et NPU suffisamment puissants pour prendre charge localement les tâches liées à l’IA sans pour autant faire exploser la consommation en énergie.

Afin d’exploiter le potentiel de ce nouveau genre de PC, et participer activement à la révolution IA qui se déroule actuellement, MSI a décidé de fournir à ses ordinateurs IA des logiciels maison tirant parti de l’IA. De quoi permettre aux utilisateurs de PC IA d’exploiter pleinement leurs machines. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le constructeur a décidé de faire baisser le prix de plusieurs modèles de PC IA en cette rentrée.

Les offres de rentrées MSI en bref :

MSI Thin 15 : un PC fin et abordable pour jouer ou travailler

Si vous cherchez un PC portable capable de vous suivre tout au long de la journée, le MSI Thin 15 a tout pour vous plaire. Ce laptop au format 15 pouces se démarque, en effet, par un design tout en finesse avec une épaisseur inférieure à 22 mm. Ce qui ne l’empêche pas d’embarquer une fiche technique capable d’assurer dans la plupart des tâches que vous pouvez lui confier.

La combinaison d’un CPU Intel de 13ᵉ génération (Core i5-13420H), d’un GPU Nvidia de série 40 (GeForce RTX 4050) et de 16 Go de RAM lui confère suffisamment de puissance pour travailler, jouer ou créer. Son écran FHD 1080p 144 Hz, son large clavier rétroéclairé et son trackpad de belle taille offrent un confort d’utilisation en jeu comme ailleurs.

Thin 15 // Source : MSI

Dernier argument en sa faveur : son prix. Avec un tarif fixé à 799 euros au lieu de 1 099 euros, ce PC portable polyvalent, compatible avec les dernières normes en matière d’IA, a tout pour séduire.

MSI Cyborg 15 AI : un design futuriste au service du gaming

Lorsque l’on regarde le MSI Cyborg 15 AI, difficile de nier qu’il s’agit d’un PC destiné au jeu. Design anguleux tout droit venu d’un film de science-fiction, éclairage RGB : tous les marqueurs sont là. Et ce n’est pas la fiche technique qu’il embarque qui va venir contredire cette première impression.

Sous le capot, ce Cyborg 15 AI cache un processeur Intel Core Ultra 7 155H et une GeForce RTX 4060 et ses 8 Go de RAM dédiée. Ce duo est complété par 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une jolie dalle IPS Full HD de 15 pouces dotée d’un taux de rafraîchissement à 144 Hz.

Si la vocation première de ce portable est le gaming, sa configuration lui offre tout de même une certaine souplesse. Les logiciels de création (3D ou non) n’ont ainsi aucun souci à tourner dessus. Enfin, pour assurer des performances optimales, MSI a doté son PC d’un système de refroidissement efficace.

Cyborg 15 AI // Source : MSI

Habituellement proposé à 1 580 euros, le MSI Cyborg 15 AI est actuellement disponible à 1 499 euros chez LDLC ou sur le site de MSI.

MSI Stealth 16 AI : un PC de jeu puissant dans un châssis de notebook

Dire que le Stealth 16 AI Studio cache bien son jeu serait un doux euphémisme. Doté d’un design d’une rare sobriété avec son châssis en aluminium orné d’un simple écusson MSI, il se démarque par une fiche technique impressionnante. À commencer par son écran, une dalle QHD+ (2560 par 1600 pixels) de 16 pouces qui dispose d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Sous le capot, même constat. Un SSD de 1 To, 32 Go de RAM en DDR 5 et un GPU Nvidia GeForce 4070 viennent suppléer un CPU Intel Core Ultra 9 185H pour créer une configuration tout en puissance. Jeux du moment, 3D, montage vidéo et autres tâches du même acabit ne seront pas un problème pour cette machine.

Stealth 16 AI Studio // Source : MSI

Pour ne rien gâcher, ce PC embarque tout un attirail de connecteurs (Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-C 3.1, etc) ainsi qu’une connectivité Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Ajoutez à cela une webcam 1080p et vous obtenez un PC prêt à relever tous les défis.

Pour la rentrée, le MSI Stealth 16 AI Studio est proposé à 2 199 euros au lieu de 2 324 euros chez LDLC comme chez MSI.

Prenez part à la révolution IA avec MSI

Grâce à leurs fiches techniques reposant à la fois sur des processeurs Intel de dernière génération et des GPU Nvidia de série 40, le Thin 15, le Cyborg 15 Ai et le Stealth 16 AI Studio sont considérés comme des PC IA. Comprenez par là qu’ils possèdent suffisamment de puissance pour offrir des performances accrues pour les tâches liées à l’IA et aux logiciels qui l’utilisent.

Là où MSI se démarque, c’est que contrairement à la plupart des autres constructeurs de PC, ses machines embarquent une série de technologies maison qui utilisent l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur.