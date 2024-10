Ce nouveau PC portable pourrait fort impression grâce à son rapport caractéristiques/prix

La marque Infinix déjà connue sur le marché du smartphone asiatique a présenté son nouveau PC portable. L’Infinix Inbook AirPro Plus compte sur son prix pour se démarquer.

Le marché des smartphones a connu une profonde transformation avec l’arrivée de Xiaomi et plus précisément des smartphones Redmi.

Avec leur rapport qualité/prix ahurissant, ces smartphones ont su convaincre un très large public. La marque chinoise Infinix ambitionne de faire la même opération sur le marché des PC portable. Le dernier en date, le Infinix Inbook AirPro Plus a de solide arguments.

Les caractéristiques

Le Infinix Inbook AirPro Plus est propulsé par un Intel Core i5 de 13e génération. Ce n’est pas un processeur de dernière fraicheur, mais il est parfaitement suffisant pour la plupart des tâches bureautiques et web. Il est épaulé par 16 Go de RAM et un stockage de 512 Go sur SSD.

Il est associé à ce qui devrait être un magnifique affichage : 14 pouces Oled 2,8K et 100% DCI-P3. Il intègre une caméra Full HD avec infrarouge compatible Windows Hello.

Côté connectique, on retrouve du HDMI, un lecteur microSD, l’USB-C pour la charge, de l’USB-A, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. La batterie a une capacité de 57Wh avec une charge à 65W en USB-C.

Le tout dans un châssis de seulement 1 kg pour 4,5 mm d’épaisseur. Il devrait amplement se faire oublier dans un sac.

Le prix

Ce PC portable sera commercialisé en Inde à 49 990 roupies, soit 550 euros HT environ.

Les deux freins à l’importation seront le clavier physique QWERTY ainsi que l’installation de Windows en anglais. Toutefois, il est possible de régler logiciellement ces problèmes pour qui serait aventureux.