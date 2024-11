GPD dévoile les prix du Pocket 4 : le mini-PC portable AMD arrive bientôt

GPD vient enfin de lever le voile sur les tarifs de son très attendu Pocket 4, un mini-ordinateur portable révolutionnaire qui réinvente le concept de mobilité. Pesant à peine 770g, cet appareil hybride conjugue les fonctionnalités d’un ordinateur portable, d’une tablette et d’un appareil de poche.

Ça y est, on sait enfin que la gamme Pocket 4 démarrera à 895 dollars pour le modèle de base, mais les premiers acheteurs pourront bénéficier d’un tarif préférentiel de 829 dollars pendant la campagne de financement participatif IGG. Cette version d’entrée de gamme embarque un processeur AMD Ryzen 7 8840U, doté de huit cœurs Zen 4 et d’un GPU Radeon 780M, accompagné de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To.

Pour les utilisateurs plus exigeants, la version intermédiaire, proposée à 1 157 dollars, fait le choix du processeur Ryzen AI 9 HX 365. Ce dernier intègre 10 cœurs Zen 5 et une partie graphique Radeon 880M, couplés à 32 Go de RAM et un SSD de 2 To. Le modèle haut de gamme, affiché à 1 466 dollars, embarque quant à lui le puissant Ryzen AI 9 HX 370, avec ses 12 cœurs Zen 5 et son GPU Radeon 890M, supporté par jusqu’à 64 Go de RAM.

Une fiche technique alléchante pour un mini-ordinateur portable

Tous les modèles partagent un impressionnant écran de 8,8 pouces en définition 2,5K avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. La dalle offre une luminosité de 500 nits et couvre 97% de l’espace colorimétrique DCI-P3. La connectivité n’est pas en reste avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

GPD propose également des accessoires optionnels : un module EIA RS-232 à 20 dollars pour la compatibilité avec les appareils anciens, et un module 4G LTE à 125 dollars pour la connectivité mobile. Bien que dépourvu de port OCuLink, le Pocket 4 permet l’utilisation d’un GPU externe via USB4, pratique pour les gamers.

Si la date de sortie officielle n’a pas encore été communiquée, GPD prévoit une disponibilité d’ici la fin de l’année, sous réserve du bon déroulement de la campagne de financement participatif. Ce nouveau modèle succédera ainsi au Pocket 3, commercialisé il y a plus de trois ans.