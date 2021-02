ZeroEdge : voici un joli concept de Compal pour un ultrabook borderless

Un écran sans bordures sur un ordinateur portable, c'est le concept que présente le fabricant Compal avec son ZeroEdge et qui n'est pas sans rappeler les travaux actuellement menés sur le marché des smartphones.

Cela fait quelques années déjà que les constructeurs de smartphones tentent d’élargir au maximum la largeur de la dalle afin qu’elle prenne une proportion plus importante sur l’intégralité du châssis. Selon Liliputing, Compal a présenté un concept similaire avec un ratio écran/châssis de 99 %.

ZeroEdge : un ultrabook inspiré des smartphones et de l’iPad Pro

Imaginez une tablette articulée via une charnière et flottant au-dessus d’un clavier. On penserait presque à un iPad Pro sur un Magic Keyboard. Mais Compal a repensé le système pour le transformer en véritable ordinateur portable, et surtout pour optimiser au mieux l’écran.

Ironiquement, et pour des questions pratiques, les smartphones ont désormais tendance à revenir à des écrans borderless sans pour autant être arrondis sur les tranches latérales. Toutefois, c’est ce procédé qu’a choisi Compal pour le ZeroEdge et son écran de 14 pouces.

Pour ce design, Compal a reçu une reconnaissance de iF World Design Guide et explique que les zones latérales arrondies peuvent être exploitées pour y placer des raccourcis comme un panneau de lancement d’applications, une zone de notifications ou divers contrôles (luminosité, volume…)

Une idée encore au stade de concept

Rappelons qu’il s’agit là d’un concept même si, sur iF World Design Guide, Compal fait mention d’un lancement pour cette année et d’une commercialisation en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

Quoi qu’il en soit, nous n’avons donc aucune précision sur les caractéristiques techniques de la machine. Les images montrent simplement la configuration possible en termes de connectiques pour la tranche latérale de gauche de la partie clavier avec un port jack 3,5 mm, deux ports USB-C et un lecteur de cartes SD. On imagine donc que le projet s’il existe bien, n’en est qu’à ses débuts.

Reste que chez Compal, on ne s’empêche pas d’imaginer que le ZeroEdge pourrait être populaire en permettant à deux utilisateurs de positionner leurs ultrabooks côte à côte pour bénéficier d’un large écran grâce à ses bordures arrondies. À condition bien sûr d’y intégrer une solution logicielle prévue à cet effet.