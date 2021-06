Asus ZenBook 13 OLED : quels sont les atouts de son écran OLED ?

Sommaire Colorimétrie Contraste Autonomie Caractéristiques Prix Commentaires

Asus a sorti il y a quelques jours un nouveau PC portable, le ZenBook 13 OLED. Doté d’une fiche technique performante et d’une belle autonomie, son principal atout réside dans son écran OLED. Une première pour un ordinateur portable sous la barre des 1000 euros.

La technologie OLED, on la connaît très bien sur nos smartphones, ou sur nos téléviseurs. Mais elle se fait encore rare sur les ordinateurs portables. Pourtant, cette technologie d’écran s’avère très utile au quotidien.

Que ce soit sur la qualité des couleurs, le contraste ou l’autonomie, il y a plusieurs avantages à utiliser la technologie OLED pour un écran d’ordinateur portable. Et on vous explique pourquoi.

L’intensité de la couleur

C’est LE point fort de ce nouvel ordinateur signé Asus. Chose assez rare sur un PC portable, le ZenBook 13 OLED propose un écran OLED. Une belle dalle de 13 pouces d’une définition de 1920 par 1080 pixels, avec un taux d’occupation de l’écran de 88 %.

L’avantage de l’OLED, on le connaît bien sur d’autres appareils, c’est la qualité colorimétrique qu’il offre. Les couleurs plus intenses sont dues notamment à la présence des diodes organiques qui génèrent leur propre lumière. La plus grande saturation de l’image offre aux cinéphiles une expérience de visionnage bien supérieure à celle qu’ils peuvent avoir avec une dalle LCD classique, que l’on trouve sur la plupart des PC portables à moins de 1 000 euros. Les amoureux de films et séries devraient donc s’en donner à cœur joie, en particulier avec la réactivité de 0,2 milliseconde de l’écran, idéale pour profiter des scènes d’action.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les professionnels de l’image y trouveront eux aussi leur compte. Non content de proposer une saturation plus importante, l’Asus ZenBook 13 OLED est également certifié Pantone. Le fabricant de couleurs fait office de référence en termes de colorimétrie dans le monde du design et du graphisme. Sa certification assure un bon calibrage d’écran pour ceux qui travaillent en graphisme, en photographie ou en vidéo.

Le ZenBook 13 OLED offre également une couverture de 100 % de l’espace DCI-P3, un espace colorimétrique utilisé par l’industrie du cinéma pour obtenir les rendus colorimétriques les plus proches des couleurs réelles. L’avantage de cet espace est qu’il est un peu plus large que l’espace standard sRGB et permet donc un choix plus large de nuances de couleurs.

Le contraste (presque) parfait

Le rendu des contrastes est une pierre d’achoppement des constructeurs d’écrans. Dans les tons foncés comme dans les plus clairs, il est toujours difficile de détacher les détails dans les extrêmes du spectre lumineux. Et c’est un point sur lequel les écrans OLED possèdent un atout conséquent.

Sur un écran LCD classique, la dalle est rétroéclairée par un seul panel lumineux. Les noirs ne sont donc jamais complets puisque tout l’écran reste éclairé même si les parties dans le noir sont plus sombres. Le problème ne se pose pas sur les écrans OLED car chaque pixel est rétroéclairé. Il est donc possible d’éteindre complètement certaines diodes et ainsi d’obtenir un vrai noir. Les contrastes sont alors plus intenses.

Cependant, il y a souvent un revers à la médaille lorsque l’on utilise des écrans OLED. La rémanence de l’image (burn-in en anglais) est généralement plus prononcée que sur une dalle LCD. Là encore, Asus a mis en place une solution efficace pour éviter au maximum l’apparition de burn-in. Le constructeur permet ainsi à ses nouveaux PC OLED d’activer au bout de trente minutes d’inactivité un économiseur d’écran qui éclaire et assombrit de manière homogène, tous les pixels pour éliminer tout risque d’image rémanente.

L’autonomie au rendez-vous

Un contraste mieux maîtrisé permet donc d’avoir un écran moins consommateur en énergie puisque les diodes éteintes pour produire les noirs n’impactent logiquement pas l’autonomie. C’est un autre avantage de l’OLED sur un ordinateur portable, outil pour lequel la durée entre deux charges est un vrai cheval de bataille du côté des constructeurs.

Sur ce ZenBook OLED 13, l’autonomie théorique est de 13 bonnes heures. Un atout qui s’accompagne de la présence d’un chargeur de 67 Wh apportant 60 % de batterie en moins de cinquante minutes. Des performances qui seront bien utiles pour les utilisateurs nomades avides de contenu vidéo.

Une fiche technique pas en reste

Du côté des caractéristiques techniques, ce Asus ZenBook 13 OLED est également une bonne surprise. Il est équipé d’un processeur Intel de dernière génération, de 8 à 32 Go de RAM au choix et d’un SSD pouvant aller de 256 Go à 1 To de mémoire de stockage.

L’ordinateur bénéficie en outre d’une belle connectivité avec un port USB-A 3.2 Gen 1, deux ports Thunderbolt 4 (affichage et alimentation), un port HDMI et un lecteur de carte microSD. Cerise sur le gâteau enfin, Windows 10 est préinstallé.

Un très bon rapport qualité-prix

Sur ce nouveau ZenBook OLED, Asus a su combiner la présence fortement appréciée d’un bel écran OLED idéal pour le confort visuel, ainsi qu’une fiche technique séduisante, d’autant que le ZenBook 13 OLED UX325 se place à 849,99 €, un prix plus qu’attractif pour un modèle de cet acabit.

Pour en savoir plus sur les spécificités et l’écran OLED du Zenbook 13 OLED d’Asus, une page dédiée au PC portable est disponible. Elle permet aussi bien de tester vos connaissances sur la technologie OLED que de découvrir toutes les caractéristiques de ce PC portable à moins de 1000 euros.