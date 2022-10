Samsung T7 Shield : plus besoin de dépenser des centaines d’euros pour un bon SSD externe

Bien souvent, la mémoire des ordinateurs portables est trop faible ou trop rapidement saturée. Un disque externe est donc essentiel pour ne pas devoir sacrifier de précieux souvenirs et documents. Ça tombe bien, le SSD Samsung T7 Shield est en promotion chez Boulanger.

Les bons disques SSD, externes ou non, ne sont pas rares, ils sont chers. Il faut dire qu’ils sont plus compacts, plus résistants et plus rapides que leurs pendants d’entrée de gamme. On se retrouve donc souvent à choisir entre durabilité et prix bas.

Ce problème, Boulanger le met au rebut en cassant le prix de l’excellent SSD Samsung T7 Shield. Ce stockage externe a l’avantage d’être passe-partout, simple et très résistant à utiliser. Dorénavant, il peut même se vanter de tomber sous la barre des 100 euros puisqu’il est proposé à 89,99 euros chez l’enseigne, grâce à une remise immédiate de 30 euros et une ODR de 30 euros.

Un SSD aussi compact que résistant

Opter pour un SSD externe vous évite de triturer l’intérieur de votre ordinateur portable pour en augmenter la capacité de stockage. Cela dit, en étant externe, il est aussi plus à risque de subir des dommages lors du transport. Samsung arrive avec une solution simple, mais efficace : un SSD externe qui se veut à la fois compact, résistant, performant et qui n’a pas manqué de décrocher un 8/10 dans nos colonnes.

Le Samsung T7 Shield se positionne comme une version musclée du T7 classique. Il se pare d’une coque en gomme beige, bleue ou noire, plutôt résistante. Samsung assure qu’il résiste à une chute de trois mètres sans problème. Surtout, ce SSD profite d’une certification IP65, ce qui lui permet de ne pas craindre un passage sous la pluie, un séjour dans le sable ou une petite douche.

Sa protection supplémentaire ne le rend pas plus imposant pour autant. Un poil plus grand que le T7 classique, le SSD Samsung T7 Shield affiche des dimensions de 88 x 59 x 13 mm (contre 85 x 57 x 8 mm). Son poids, lui, grimpe à 98 grammes au lieu de 58 grammes. Une carrure proche de celle d’une carte de crédit qui n’encombrera pas vos poches ou votre sac. Le SSD T7 Shield peut donc être emmené partout sans craindre pour son intégrité physique.

La sécurité avant tout

Niveau connectique, c’est un port USB Type-C USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) qui est proposé par ce SSD. Deux câbles sont fournis : un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A.

Pour ce qui est des performances, ce SSD externe assure un transfert rapide de vos fichiers. Il peut atteindre une vitesse de 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture. Même les documents les plus volumineux comme des vidéos 8K ne lui posent aucun problème. De même, vous n’aurez aucun souci de saturation d’espace avec son 1 To de stockage.

La sécurité n’est pas en reste puisqu’une solution de chiffrement des données, grâce à un système de double partition, est incluse dans le T7 Shield. Vous avez ainsi, sur une petite partition accessible seulement en lecture, plusieurs fichiers d’installation du logiciel de chiffrement ou déchiffrement. Une fois le mot de passe configuré, le logiciel de Samsung vous le demandera à chaque connexion avec le SSD. Pratique pour ouvrir votre stockage même sur d’autres PC sans risque.

Il s’agit d’ailleurs de l’une des forces de ce SSD : sa grande compatibilité avec les systèmes d’exploitation. Le disque comme le logiciel de chiffrement sont compatibles avec les OS à partir de Windows 7, macOS 10.10 Yosemite et Android 5.1. Ces derniers reconnaissent très rapidement le disque et l’ouvrent sans soucis.

Une baisse de prix sous les 100 euros

Souvent vendu aux alentours de 140 euros, le Samsung T7 Shield affiche désormais, dans sa version beige, un prix sous les 100 euros. En effet, Boulanger fait tomber le tarif de ce SSD de 1 To à 89,99 euros via une remise immédiate de 20 % et une ODR de 30 euros.

Si vous ne voulez pas d’un disque externe beige, les moutures noires et bleues sont également en promotion. Le SSD T7 Shield bleu passe ainsi à 109,99 euros, tout comme le SSD noir. Et ce, grâce à une ODR de 30 euros.